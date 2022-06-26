《養出零壓力貓咪》：五步驟幫助挑食的貓咪穩定飲食作息、降低壓力

文：吉兒 Jill Su

貓為什麼挑食？

貓也有自己的喜好

我們常常忘記貓也有自己的喜好，例如，很多貓咪喜歡吃海鮮口味的罐頭、不愛吃雞底罐頭，很多貓咪喜歡副食罐，不愛主食罐等。如果爸媽提供的食物不符合貓咪的喜好，熱愛美食的貓自然不想吃。

貓的作息跟人類有「時差」

貓的飲食習慣跟人完全不同。貓是獵人，在野外餓了就打獵，每天平均會獵食8～12隻小老鼠，算是少量多餐型的食客。除了睡覺，他們大約每2小時就會想去吃幾口飯，跟人類一天吃三餐的概念很不一樣。因此家貓常會遇到一些困難，像是肚子餓沒東西吃，或爸媽決定放飯時才剛吃飽根本不餓，簡單來說，就是貓的生活和人有「時差」。

貓會害怕不認識的食物

行為研究發現，貓媽媽會在寶寶離乳時介紹新食物給他們認識，就像人類寶寶學習吃副食品一樣，如果媽媽是只吃單一食品的家貓，寶寶長大後就比較容易出現「食物恐新症」，害怕沒看過的食物。這類行為最常發生在只吃乾飼料、無法接受罐頭的貓咪身上。如果人類在貓咪成年後才介紹新食物給他們認識，他們會需要時間適應，短則數個月，長則數年都很常見。

貓的身體不舒服

貓在遇到新食物時會先淺嘗即止，然後觀察自己的身體反應，如果身體出現不適狀況（如嘔吐、肚子痛、拉肚子），他們就會本能的記得不再去碰這個食物。人類其實也有這樣的自我保護機制，我還記得幼稚園時，我去溫蒂漢堡吃了人生中第一個漢堡，但當天回家就得了腸胃炎、不停嘔吐，後來在長大過程中我幾乎完全不吃漢堡，直到大學才慢慢克服這個恐懼。

不過現在的我也不是特別喜歡吃漢堡，我認為跟這個生病的記憶有很大的關聯。因此，如果你的貓曾經很愛某個品牌的罐頭，但有一天生病了，他就有可能再也不碰那個牌子的罐頭。

五步驟，穩定貓的飲食作息

針對這幾個挑食原因，我研發了一套預防和改善貓咪挑食的方法，只要記得下列5個重要步驟，就能幫助貓咪穩定飲食作息、降低壓力。這幾年我發現吃得好、吃得開心的貓，幾乎很少會有其他行為問題產生。

1. 少量多餐

前面提過，貓每天平均會獵食8～12隻小老鼠，每隻小老鼠大約是20g。也就是說，貓咪習慣每次吃飯只吃一點點，而且每2～3小時就會覓食，才是比較符合天性的行為。但是你可能要上班無法一直待在家裡放飯，所以可以在自己想放飯的時間，一次放足份量，讓貓自己調節吃飯的時間和步調。

2. 製作飲食紀錄表

看完步驟1，你可能會誤以為我在建議你無限量供應乾飼料（任食制）、讓貓吃把費，其實不是喔！貓的食慾和食量是很重要的健康指標，因此必須每天掌握、記錄他們的飲食狀況。這不只可以幫助你瞭解貓咪作息，調整飲食內容和份量，也能在貓咪身體不舒服時第一時間發現問題，提供實用資訊給醫生參考診斷。

一份良好的貓咪飲食紀錄表，有幾個重點不能忽略：

餵食時間，食物的品牌、口味、份量。

放飯前，貓咪的反應：在睡覺沒興趣、很興奮喵喵叫等。

放飯時，貓咪的反應：馬上吃、聞一聞就走開、埋食物等。

貓咪吃的總量：最好用食物磅秤確切測量總共吃了多少。

其他相關行為：有無嘔吐、拉肚子、搔癢、禿毛，或餓到亂吃東西等。

這幾個重點可以幫助你觀察貓咪最近的喜好和習性。一但你養成做飲食紀錄的習慣，就可以透過飲食紀錄快速且精準地發現很多問題行為的原因、甚至是疾病的症狀。

如果爸媽放飯時，貓咪常在睡覺根本沒出現等飯，那就代表爸媽放飯的時間、或上一餐給的份量需要調整；假設爸媽強迫貓咪吃幾口，他可能敷衍一下就開始埋食物，那就代表他吃太飽還不餓；如果距離放飯時間還很久，貓咪就已經餓瘋了或亂吃東西，就代表上一餐給的份量過少，或爸媽應該早點放飯；如果放飯時貓咪明顯很期待，聞到食物後卻調頭就走，代表他不喜歡你提供的食物，你最好接受美食家的評比，並調整菜單。

如果貓咪食量突然減少很多，代表他可能身體不舒服，爸媽最好盡快安排就醫。如果貓咪吃完新食物幾天後耳朵和肚子發紅、搔癢，停掉後1～2週又恢復正常，那就代表貓咪可能對新食物過敏。

3. 定時定量：定時放飯、定期調整份量

餵貓時，最好的方式是「定時定量」。「定時」指的「定時放飯」，就是每天固定時間放飯。如果你要上班，可選擇2～4個上班和放假都做得到的時段。「定量」指的是「定期調整份量」，很多人會以為「定量」是「固定份量」的意思，所以一年四季、終其一生都給貓咪吃同樣份量的食物，或者在多貓家庭中，提供每隻貓一樣的食物份量，這是完全錯誤的觀念。

每隻貓咪的食慾、食量都不同，就像人一樣，同樣50公斤的兩個人，覺得吃得飽的份量可能天差地別，同一個人在冬天和夏天的食量也可能非常不同。因此，家中每隻貓、在每個季節及不同的身體狀況下，需要的份量也不同。只要你在餵食過程中發現剩飯過多，或貓咪太早吃完、過度飢餓，都需要根據季節或貓咪的狀況定期調整份量。而爸媽的腦容量有限，因此這些資訊就很需要靠飲食紀錄表來幫助判斷。

4. 測試罐頭，蒐集貓咪食評百寶箱

2016年，巴迪和邱卡巴開始治療腎臟疾病時，我決定把他們的食物轉成全濕食，停止吃乾飼料。為了探索他們的喜好，讓他們吃得開心沒壓力，我很努力測試了千百種罐頭，說千百種真的一點都不為過，測到我頭暈、測到我腦霧。後來，我常買了罐頭才發現已經測試過，挑食的巴迪有時候也很不耐煩，好像在告訴我：「上次就跟你說我不喜歡這個了！」於是，我決定提高效率，建立一個資料庫，並且取名為「百寶箱」。