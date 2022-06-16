《巴斯光年》女女接吻畫面多國禁映，克里斯伊凡：「反對多元文化的觀眾都是白癡，最終會像恐龍一樣死去」

近日因同志議題吵得沸沸揚揚的動畫電影《巴斯光年》，在中東、東南亞等多個國家遭到禁演，而替主角「巴斯光年」配音的克里斯伊凡（Chris Evans）近日就公開回應此議題，根據《路透社》指出，克里斯伊凡說：「反對多元文化的觀眾都是『白痴』，這些人最終會像恐龍一樣死去。」

Photo Credit: AP / 達志影像 克里斯伊凡出席《巴斯光年》英國倫敦首映會

《巴斯光年》的同志議題

動畫工作室皮克斯，在1995年推出動畫《玩具總動員》而後風靡全球數十年，系列作一連推出4集，在2019年劃下句點。然而，系列作的人氣角色「巴斯光年」延伸出外傳，於今（2022）年6月推出首部個人電影，並由「美國隊長」克里斯伊凡擔任配音。

正當迪士尼磨刀霍霍準備搶占全球大銀幕市場之際，中東國家紛紛禁止《巴斯光年》在該國上映，原因是片中出現女同志的接吻畫面，以及侮辱穆斯林和伊斯蘭教。

片中由女星烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）配音的太空騎警Alisha Hawthorne，在片中和女性伴侶共同組建家庭，並出現互相接吻問候的畫面。此畫面引發許多保守人士的敏感神經，不過，此畫面早在被中東國家禁止前，就已經遭到迪士尼刪除，最後是皮克斯動畫師提出抗議申訴，迪士尼才將此畫面恢復。

皮克斯的動畫師們表示，迪士尼高層幾乎要求刪減作品中明顯的同性戀情節，而皮克斯員工們更在一封公開信中指出：「 我們在皮克斯親眼目睹了美麗的故事，充滿了不同的角色，但迪士尼高層的反饋，卻將這些角色曾經的樣子削成碎片。 創作LGBTQIA+的內容，是解決這個世界歧視性立法的答案，但我們卻被禁止創作關於這樣的內容。」

當時此事件鬧得沸沸揚揚， 而抗爭最後，也 救回了 《巴斯光年》中的同志情節。

Photo Credit: 《巴斯光年》 《巴斯光年》中的同性家庭

當然，就算過了迪士尼高層的同意，同志親吻的畫面能在美國本土以及世界各地映演，但在部份國家此畫面的出現，就會連帶禁止整部電影上映。

尤其是對於同志情節更趨於保守的中東各國，迪士尼甚至未將《巴斯光年》送至 沙烏地阿拉伯審查，因為該國完全禁止同性關係，基本上電影無法通過審查。

然而，雖然 和其他中東國家相同，同性關係也並未在阿拉伯聯合大公國內合法，但對於電影審查相對寬鬆，於是《巴斯光年》就在較為自由 的 阿拉伯聯合大公國送審。原先批准上映，但後續傳出相關人士認為，迪士尼和《巴斯光年》侮辱穆斯林和伊斯蘭教，《巴斯光年》的上映許可證便突然遭到撤銷。

阿拉伯聯合大公國媒體監管局（Media Regulatory Office）在推特發文指出，《巴斯光年》「違反了該國媒體內容標準」，因此禁止上映。

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D — مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022

而到了東南亞地區，《巴斯光年》也遭受嚴格審查，在馬來西亞也不會上映，原先馬來西亞審查單位 要求迪士尼將影片重新剪輯，但遭到迪士尼拒絕。 迪士尼表示尊重當地的審查準則，並已撤回讓電影獲准在電影院上映的嘗試。

而根據《中央社》指出， 新加坡雖然並未禁止電影院放映《巴斯光年》，但也限制了16歲以下觀眾不得進場觀看此片。星國資訊通信媒體發展局表示，《巴斯光年》內容包括女主角與同性伴侶共組家庭，還包括她們親吻的畫面；經審查後，決定將這部片列為N16等級，禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。

星媒報導，資訊通信媒體發展局原先希望迪士尼考慮刪減同志親吻的敏感畫面，並為電影進行雙分級；而一般孩童就能觀賞不含敏感畫面的版本，至於未更動刪減的版本，就會列為NC16或以上的分級。然而，迪士尼拒絕了這個選項。

該局說明，為電影分級時，會考量其中的社會規範及價值觀，是否能普遍被當地民眾接受；同時也徵詢諮詢委員會及家長的意見。諮詢團表示，新加坡是多元社會，須考量不同觀點及感受。《巴斯光年》是一部兒童卡通，但多數諮詢成員認為，因內容明顯提及同性婚姻，應對這部電影進行較高的分級。

Photo Credit: 《巴斯光年》

克里斯伊凡的回應

雖然未指名道姓，也並未針對任何國家，但克里斯伊凡聲稱他反對因同志議題而批評《巴斯光年》的人，而先前克里斯伊凡也表示，皮克斯能夠救回這部電影中的同性之吻是很棒的事。

克里斯伊凡說：「真正的事實是，反對多元文化，以及反對電影更具包容性的觀眾都是『白痴』，每天當我們醒來時，社會都會進步一點，那些美國故事、那些關於人類的故事，都是讓社會不斷進步和覺醒的部分之一，這是讓我們變得更好的原因。但是， 總會有些人是害怕的、無知的，並試圖堅持過去的事情， 那些人會像恐龍一樣死去。 我認為我們的目標是不理會他們，向前邁進，擁抱使我們成長的東西。」

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核稿編輯：翁世航