《巴斯光年》女女接吻畫面多國禁映，克里斯伊凡：「反對多元文化的觀眾都是白癡，最終會像恐龍一樣死去」
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皮克斯旗下人氣動畫《巴斯光年》即將在全世界上映，然而，在近期卻因片中的同志議題觸動許多保守國家的敏感神經，對此，替「巴斯光年」配音的克里斯伊凡，也公開回應。
近日因同志議題吵得沸沸揚揚的動畫電影《巴斯光年》，在中東、東南亞等多個國家遭到禁演，而替主角「巴斯光年」配音的克里斯伊凡（Chris Evans）近日就公開回應此議題，根據《路透社》指出，克里斯伊凡說：「反對多元文化的觀眾都是『白痴』，這些人最終會像恐龍一樣死去。」
《巴斯光年》的同志議題
動畫工作室皮克斯，在1995年推出動畫《玩具總動員》而後風靡全球數十年，系列作一連推出4集，在2019年劃下句點。然而，系列作的人氣角色「巴斯光年」延伸出外傳，於今（2022）年6月推出首部個人電影，並由「美國隊長」克里斯伊凡擔任配音。
正當迪士尼磨刀霍霍準備搶占全球大銀幕市場之際，中東國家紛紛禁止《巴斯光年》在該國上映，原因是片中出現女同志的接吻畫面，以及侮辱穆斯林和伊斯蘭教。
片中由女星烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）配音的太空騎警Alisha Hawthorne，在片中和女性伴侶共同組建家庭，並出現互相接吻問候的畫面。此畫面引發許多保守人士的敏感神經，不過，此畫面早在被中東國家禁止前，就已經遭到迪士尼刪除，最後是皮克斯動畫師提出抗議申訴，迪士尼才將此畫面恢復。
皮克斯的動畫師們表示，迪士尼高層幾乎要求刪減作品中明顯的同性戀情節，而皮克斯員工們更在一封公開信中指出：「我們在皮克斯親眼目睹了美麗的故事，充滿了不同的角色，但迪士尼高層的反饋，卻將這些角色曾經的樣子削成碎片。創作LGBTQIA+的內容，是解決這個世界歧視性立法的答案，但我們卻被禁止創作關於這樣的內容。」
當時此事件鬧得沸沸揚揚，而抗爭最後，也救回了《巴斯光年》中的同志情節。
當然，就算過了迪士尼高層的同意，同志親吻的畫面能在美國本土以及世界各地映演，但在部份國家此畫面的出現，就會連帶禁止整部電影上映。
尤其是對於同志情節更趨於保守的中東各國，迪士尼甚至未將《巴斯光年》送至沙烏地阿拉伯審查，因為該國完全禁止同性關係，基本上電影無法通過審查。
然而，雖然和其他中東國家相同，同性關係也並未在阿拉伯聯合大公國內合法，但對於電影審查相對寬鬆，於是《巴斯光年》就在較為自由的阿拉伯聯合大公國送審。原先批准上映，但後續傳出相關人士認為，迪士尼和《巴斯光年》侮辱穆斯林和伊斯蘭教，《巴斯光年》的上映許可證便突然遭到撤銷。
阿拉伯聯合大公國媒體監管局（Media Regulatory Office）在推特發文指出，《巴斯光年》「違反了該國媒體內容標準」，因此禁止上映。
而到了東南亞地區，《巴斯光年》也遭受嚴格審查，在馬來西亞也不會上映，原先馬來西亞審查單位要求迪士尼將影片重新剪輯，但遭到迪士尼拒絕。迪士尼表示尊重當地的審查準則，並已撤回讓電影獲准在電影院上映的嘗試。
而根據《中央社》指出，新加坡雖然並未禁止電影院放映《巴斯光年》，但也限制了16歲以下觀眾不得進場觀看此片。星國資訊通信媒體發展局表示，《巴斯光年》內容包括女主角與同性伴侶共組家庭，還包括她們親吻的畫面；經審查後，決定將這部片列為N16等級，禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。
星媒報導，資訊通信媒體發展局原先希望迪士尼考慮刪減同志親吻的敏感畫面，並為電影進行雙分級；而一般孩童就能觀賞不含敏感畫面的版本，至於未更動刪減的版本，就會列為NC16或以上的分級。然而，迪士尼拒絕了這個選項。
該局說明，為電影分級時，會考量其中的社會規範及價值觀，是否能普遍被當地民眾接受；同時也徵詢諮詢委員會及家長的意見。諮詢團表示，新加坡是多元社會，須考量不同觀點及感受。《巴斯光年》是一部兒童卡通，但多數諮詢成員認為，因內容明顯提及同性婚姻，應對這部電影進行較高的分級。
克里斯伊凡的回應
雖然未指名道姓，也並未針對任何國家，但克里斯伊凡聲稱他反對因同志議題而批評《巴斯光年》的人，而先前克里斯伊凡也表示，皮克斯能夠救回這部電影中的同性之吻是很棒的事。
克里斯伊凡說：「真正的事實是，反對多元文化，以及反對電影更具包容性的觀眾都是『白痴』，每天當我們醒來時，社會都會進步一點，那些美國故事、那些關於人類的故事，都是讓社會不斷進步和覺醒的部分之一，這是讓我們變得更好的原因。但是，總會有些人是害怕的、無知的，並試圖堅持過去的事情，那些人會像恐龍一樣死去。我認為我們的目標是不理會他們，向前邁進，擁抱使我們成長的東西。」
新聞來源
- 巴斯光年含女女接吻畫面 新加坡禁16歲以下觀看（中央社）
- 'Lightyear' star Chris Evans calls critics of on-screen representation 'idiots'（Reuters）
延伸閱讀
- 《巴斯光年》出現女同志接吻觸動敏感神經，中東各國嚴格審查禁止上映
- 美國佛州通過「不說同性戀」法案引起示威抗議，迪士尼噤聲態度引起員工不滿
- 迪士尼集體罷工：第一時間對佛州「不說同性戀」法案選擇沉默，執行長如何回應抗議訴求？
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核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」