美英澳「離岸大三角」構築包圍中俄的地緣格局，史上最大文明競爭加速進行　

文：湯名暉（台灣大學國家發展研究所博士生，台灣絲路文化協會副秘書長）

國際政治變遷往往有跡可循，大國權力過招之間最常見的就是拉幫結夥，也就是中國古代的合縱與連橫。

打開大國交鋒的時間軸與提升空間視野，便能以全相式（holograph）的視域，觀察到權力結構的本質是如何建立。近年來歐亞大陸東西兩側的地緣動盪，非數年之間的短期現象，究其肇始，甚至可以從2013年下半年發覺端倪。

中國提出「一帶一路」倡議於2013年10月，俄羅斯首度進犯烏克蘭於2014年2月，兩國之間是否有所預謀尚且不得而知，但是中俄兩國在半年之內對歐亞大陸的兩側發起行動，嘗試改變所在地區的權力結構，時間點上卻是極為巧合。

中俄分進歐亞大陸兩側，世局震盪不安

中俄兩國的行動節奏也巧妙的呈現聯動關係，2021年下半年烏俄戰爭戰再起之際，解放軍對台海周圍空域的侵擾規模和頻率也大幅上升，從個位數架次升級至常態性十架以上的規模，海空協同侵擾台灣東海岸的案例也明顯增長。

中俄兩國雖然在歐亞大陸內緣仍有未解的地緣矛盾，但卻是「不約而同」向歐亞大陸東西兩側進擊，考驗美國如何維持既有秩序，給予盟邦足夠的安全承諾。

將近十年之間，中俄兩國於歐亞大陸兩側的連續動作，分別以進佔「世界島」（World-Island）和外圍新月地帶（crescent area）為戰略目標。比較中俄的文明內涵，同為威權主義政體，重視民族主義與「偉大復興」，無論是中國的「一帶一路」倡議，或是俄國的「新歐亞主義」，都著重於合理化自身的歷史與地理境遇，作為介入鄰近地區的論述基礎。

善用離岸平衡優勢，美國轉身反制中俄

面對中俄在歐亞大陸上擴張權力的連續動作，美國雖然忙於從反恐戰爭抽身而未能立即應對，仍基於攻勢現實主義（offensive realism）的「離岸平衡」作為準則，佈局制衡中俄的戰略，維持既有的國際秩序。

美國之所以能實現「離岸平衡」的主要條件，憑藉海洋的自然天險隔絕於歐亞大陸之外且無強鄰，便能專注保持全球性海權與自由貿易優勢，實現以天秤的持有者之姿，適時的干預歐亞大陸的權力結構，讓大陸上的國家相互牽制，避免出現構成美國威脅的一方之霸。

美國為應對逐漸壯大的中俄，在這十年內先後抽身伊拉克和阿富汗的反恐戰爭，再重組地區盟邦與國際機制。2018年川普（Donald Trump）開啟中美貿易戰後，中美競逐的態勢更為明朗化，美國更與盟邦共同對中國企業採取行動，例如：與歐洲國家和加拿大攜手限制華為等中資企業的海外空間。在拜登（Joe Biden）就任後更從經貿戰上升到地緣政治的層次，結合既有的地緣條件發展為全面性的國際戰略。

無視疫情嚴峻，史上最大的文明競爭加速進行

美國與中俄之間的競逐，儼然成為歷史上最大規模的集團競爭，遠超越羅馬帝國同時應對中東歐與近東地區，美國難以只憑一己之力同時兼顧印太地區或是歐洲。2020年以來，拜登便致力於重整盟邦關係的一系列工作，化解川普時期與原有盟邦不愉快的同時，籌畫新的區域整合機制，特別是印太地區並未有北約（NATO）的集體安全機制，又得彌補退出CPTPP後的地區經貿缺口。

即使在2021年全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最劇烈之際，美國在印太地區的努力不減半分。安全方面，2021年2月18日，QUAD經由美日澳印四國舉行線上外長視訊會議，和3月12日線上首腦會議後終具共識。經貿方面，2021年10月提出「印太經濟架構」（IPEF），隨即於今（2022）年5月23日拜登訪問日本時成立。在美國的號令與積極運作之下，終於短短一年多的時間推進「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy）的里程碑。

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從安全提升到文明的層次，「離岸大三角」浮現輪廓

若將視野提升到全球視角，2021年9月15日美國提出的AUKUS，更是大膽嘗試整合大西洋與印太地區。AUKUS不只具備表面上的軍事性質，除了提供澳洲核潛艦，還包括超高音速武器、量子電腦與人工智慧的先進科技領域的合作，幾乎集結全球尖端科技的精華，足以作為圍繞歐亞大陸的軍事科技壁壘，未來更潛藏共享核威懾能力的可能。

美國主導建立的AUKUS機制，不只是為應對來自地緣政治的威脅的軍事同盟，更是帶著文明衝突論（The Clash of Civilizations）內涵的價值同盟。美英澳實有著共同的文化、法律，宗教以及產業革命歷程的盎格魯薩克遜文明脈絡，共享當前文明秩序帶來的便利與保障，維持當前國際秩序就是維護底層的文明結構，更是美國全球戰略構想核心中的核心。

若在地圖上將美英澳三國連線圍繞歐亞大陸，其構圖類似美鈔「上帝之眼」（Eye of Logos）的倒三角形輪廓，囊括北極海、北大西洋、太平洋、和印度洋區域，覆蓋既有的北約和QUAD大多數地理範圍。三個頂點分別坐落於最佳的「離岸平衡」位置，形成「離岸大三角」的地緣格局包圍中俄兩國。

「離岸大三角」的結構獨特性

「離岸大三角」之所以是美國全球戰略的頂層格局，來自於三國之間的文明與地緣的不可替代性，美英澳所具備的離岸平衡的地理優勢、基督新教的文明脈絡、二戰以來的長期同盟、以及全球海洋的優越樞紐，使其能在自身不易受攻擊的前提下干涉中俄向海洋發展的路線，其獨特性如下：