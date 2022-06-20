美英澳「離岸大三角」構築包圍中俄的地緣格局，史上最大文明競爭加速進行
我們想讓你知道的是
中俄兩國雖然在歐亞大陸內緣仍有未解的地緣矛盾，但卻是「不約而同」向歐亞大陸東西兩側進擊，考驗美國如何維持既有秩序，給予盟邦足夠的安全承諾。
文：湯名暉（台灣大學國家發展研究所博士生，台灣絲路文化協會副秘書長）
國際政治變遷往往有跡可循，大國權力過招之間最常見的就是拉幫結夥，也就是中國古代的合縱與連橫。
打開大國交鋒的時間軸與提升空間視野，便能以全相式（holograph）的視域，觀察到權力結構的本質是如何建立。近年來歐亞大陸東西兩側的地緣動盪，非數年之間的短期現象，究其肇始，甚至可以從2013年下半年發覺端倪。
中國提出「一帶一路」倡議於2013年10月，俄羅斯首度進犯烏克蘭於2014年2月，兩國之間是否有所預謀尚且不得而知，但是中俄兩國在半年之內對歐亞大陸的兩側發起行動，嘗試改變所在地區的權力結構，時間點上卻是極為巧合。
中俄分進歐亞大陸兩側，世局震盪不安
中俄兩國的行動節奏也巧妙的呈現聯動關係，2021年下半年烏俄戰爭戰再起之際，解放軍對台海周圍空域的侵擾規模和頻率也大幅上升，從個位數架次升級至常態性十架以上的規模，海空協同侵擾台灣東海岸的案例也明顯增長。
中俄兩國雖然在歐亞大陸內緣仍有未解的地緣矛盾，但卻是「不約而同」向歐亞大陸東西兩側進擊，考驗美國如何維持既有秩序，給予盟邦足夠的安全承諾。
將近十年之間，中俄兩國於歐亞大陸兩側的連續動作，分別以進佔「世界島」（World-Island）和外圍新月地帶（crescent area）為戰略目標。比較中俄的文明內涵，同為威權主義政體，重視民族主義與「偉大復興」，無論是中國的「一帶一路」倡議，或是俄國的「新歐亞主義」，都著重於合理化自身的歷史與地理境遇，作為介入鄰近地區的論述基礎。
善用離岸平衡優勢，美國轉身反制中俄
面對中俄在歐亞大陸上擴張權力的連續動作，美國雖然忙於從反恐戰爭抽身而未能立即應對，仍基於攻勢現實主義（offensive realism）的「離岸平衡」作為準則，佈局制衡中俄的戰略，維持既有的國際秩序。
美國之所以能實現「離岸平衡」的主要條件，憑藉海洋的自然天險隔絕於歐亞大陸之外且無強鄰，便能專注保持全球性海權與自由貿易優勢，實現以天秤的持有者之姿，適時的干預歐亞大陸的權力結構，讓大陸上的國家相互牽制，避免出現構成美國威脅的一方之霸。
美國為應對逐漸壯大的中俄，在這十年內先後抽身伊拉克和阿富汗的反恐戰爭，再重組地區盟邦與國際機制。2018年川普（Donald Trump）開啟中美貿易戰後，中美競逐的態勢更為明朗化，美國更與盟邦共同對中國企業採取行動，例如：與歐洲國家和加拿大攜手限制華為等中資企業的海外空間。在拜登（Joe Biden）就任後更從經貿戰上升到地緣政治的層次，結合既有的地緣條件發展為全面性的國際戰略。
無視疫情嚴峻，史上最大的文明競爭加速進行
美國與中俄之間的競逐，儼然成為歷史上最大規模的集團競爭，遠超越羅馬帝國同時應對中東歐與近東地區，美國難以只憑一己之力同時兼顧印太地區或是歐洲。2020年以來，拜登便致力於重整盟邦關係的一系列工作，化解川普時期與原有盟邦不愉快的同時，籌畫新的區域整合機制，特別是印太地區並未有北約（NATO）的集體安全機制，又得彌補退出CPTPP後的地區經貿缺口。
即使在2021年全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最劇烈之際，美國在印太地區的努力不減半分。安全方面，2021年2月18日，QUAD經由美日澳印四國舉行線上外長視訊會議，和3月12日線上首腦會議後終具共識。經貿方面，2021年10月提出「印太經濟架構」（IPEF），隨即於今（2022）年5月23日拜登訪問日本時成立。在美國的號令與積極運作之下，終於短短一年多的時間推進「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy）的里程碑。
從安全提升到文明的層次，「離岸大三角」浮現輪廓
若將視野提升到全球視角，2021年9月15日美國提出的AUKUS，更是大膽嘗試整合大西洋與印太地區。AUKUS不只具備表面上的軍事性質，除了提供澳洲核潛艦，還包括超高音速武器、量子電腦與人工智慧的先進科技領域的合作，幾乎集結全球尖端科技的精華，足以作為圍繞歐亞大陸的軍事科技壁壘，未來更潛藏共享核威懾能力的可能。
美國主導建立的AUKUS機制，不只是為應對來自地緣政治的威脅的軍事同盟，更是帶著文明衝突論（The Clash of Civilizations）內涵的價值同盟。美英澳實有著共同的文化、法律，宗教以及產業革命歷程的盎格魯薩克遜文明脈絡，共享當前文明秩序帶來的便利與保障，維持當前國際秩序就是維護底層的文明結構，更是美國全球戰略構想核心中的核心。
若在地圖上將美英澳三國連線圍繞歐亞大陸，其構圖類似美鈔「上帝之眼」（Eye of Logos）的倒三角形輪廓，囊括北極海、北大西洋、太平洋、和印度洋區域，覆蓋既有的北約和QUAD大多數地理範圍。三個頂點分別坐落於最佳的「離岸平衡」位置，形成「離岸大三角」的地緣格局包圍中俄兩國。
「離岸大三角」的結構獨特性
「離岸大三角」之所以是美國全球戰略的頂層格局，來自於三國之間的文明與地緣的不可替代性，美英澳所具備的離岸平衡的地理優勢、基督新教的文明脈絡、二戰以來的長期同盟、以及全球海洋的優越樞紐，使其能在自身不易受攻擊的前提下干涉中俄向海洋發展的路線，其獨特性如下：
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。