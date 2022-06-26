【小說】勒卡雷《間諜本色》選摘：過去25年來我服務於英國祕密情報局，這裡對新手而言就叫辦事處

文：約翰・勒卡雷（John le Carré）

如果這是一份官方案件紀錄，我會從艾德的全名、雙親、出生時地、職業、宗教、族裔、性傾向、還有愛麗絲電腦遺漏的其他個人資料開始交待。但這不是官方紀錄，所以我就從自己的事情開始說。

我受洗名為安納托利，後來轉為英文拼寫奈森尼爾，簡稱奈特。我身高一米七八，不蓄鬍，頭髮茂密，逐漸花白。我娶普露登絲為妻，她是倫敦一所老牌訴狀事務所的合夥律師，個性急公好義，經辦各種法律事務，但主要是法律扶助案件。

我身材精瘦，普露也喜歡男人結實一點。我喜歡各式運動，羽球之外我還跑步，而且每週會在某個不對一般人開放的健身房鍛鍊。我散發粗獷魅力，性格世故又平易近人。我的外在舉止都是典型英國人，能在短時間內做出流暢服人的辯論。我適應力佳，沒有任何不容逾越的道德界線。我偶爾顯得暴躁，一向無法抗拒女色。我生來不適合坐辦公室——這樣說卻總是過於輕描淡寫。我偶爾冥頑固執，不主動服從紀律，這既是我的缺點又是我的美德。

以上引自前雇主對我這二十五年來的工作表現和整體優勢所做的機密考核。你應該也會想知道，若有必要我會盡忠職守，展現出必要的冷血；不過是誰的必要、又冷血到什麼程度，報告並未提及。作為對比，我輕鬆討喜的性格容易博得他人信賴。

在更瑣碎的細節層次上，我是一個有著混血背景的英國人，在巴黎出生，是家中獨子。在我的認知當中，亡父當時是一個落魄的蘇格蘭衛隊少校，附屬於楓丹白露北約總部，而我的母親則是定居巴黎的白俄羅斯沒落貴族之後。母親雖說是白俄羅斯人，其實從父系家族那繼承了好些德國血統，她則視心情而定，反覆承認或否認這件事實。紀錄載明，這對男女首次於白俄羅斯流亡政府的某場招待會上相遇，當時母親還自稱是美術系學生，而父親則已年屆四十。

到了早上他們就訂好婚約，準備步入禮堂；母親大概就是這麼說的。就算她還有其他地方的生活史沒提，這段說詞我也無從質疑起。父親退伍後——他退伍得相當迅速，因為他一墜入愛河就得到了一個妻子和其他家累——這對新人定居在娘家位於巴黎市郊訥伊的一棟漂亮的白色房屋裡，我很快就在那裡出生；而有了娘家支援照顧嬰兒，母親往外尋求其他發展就更方便了。

我還住那裡時，向來有著一位摯愛的語言教師相伴，名為嘉琳娜夫人，她同時是保母，也是家中實質女主人。她氣質莊嚴、無事不曉，據悉是位被剝奪財產的伯爵夫人，來自俄國伏爾加地區，號稱具有羅曼諾夫血統。她究竟是怎麼進到這個紛擾的家庭裡，對我而言始終是謎。我頂多只能猜到她是被某個舅公拋棄的情婦；那個舅公逃離列寧格勒之後，以藝術品買賣展開人生第二春，終身致力於獲取美麗女子。

嘉琳娜夫人第一次在我家出現時起碼五十歲了，體態豐腴但掛著一抹風騷微笑。她穿著一襲窸窣作響的黑色絲綢洋裝，頭戴自己手工製作的帽子，借居我們家的兩個閣樓房間，裡頭擺著她在這世上的全部家當：留聲機、幾尊聖像、一幅黯淡的聖母像（她信誓旦旦堅稱那是達文西真跡）、成箱成捆的舊信件、幾張祖父母輩的王子公主在雪地裡受家僕狗兒擁簇的照片。

嘉琳娜夫人最大的熱情奉獻在照顧我的成長起居，其次便給了語言，她本身就能說上好幾種。我才剛掌握英文拼寫的基礎，她馬上就對我灌輸西里爾字母。我們的睡前故事時間總是反覆重讀同一套童話——每晚一種不同語言。在社群急速萎縮的白俄後裔與蘇俄流亡者的集會上，我會作為她的多語教學成果上台表演。聽說我的俄語帶有法語腔、法語帶有俄語腔，而我的德語腔調則是俄法混雜。不過我的英語腔調無論如何都得自於父親。甚至有人說我的英語帶有他的蘇格蘭式抑揚頓挫，只差沒有伴隨而來的酒後怒吼。

父親在我十二歲那年受癌症與憂鬱所苦，我在嘉琳娜夫人的協助下照料他臨終前的起居；我母親則與她最富有的那個追求者訂了婚，一位我從未見過面的比利時軍火商。在父親過世後留下的這場緊張三角關係中，我被當成多餘的存在，被打發到蘇格蘭邊區，學期間待在高地上一所斯巴達教育的寄宿學校裡，假期則寄居在一位不苟言笑的姑姑家中。雖然那所寄宿學校費盡心機不讓我學好任何學科，我最後還是取得了英格蘭中部工業帶某大學的入學資格。我在大學才青澀笨拙地初嘗女色，最後勉強混出一個斯拉夫研究三等學位。

過去二十五年來我都服務於英國祕密情報局，這裡對剛進來的新手而言，就叫辦事處。

就算今天看來，我被機密情報機構吸收一事還是有如早已註定。我不記得自己曾經考慮過、甚至嚮往過其他職涯——可能除了羽球及征服凱恩戈姆山不算。我的大學導師在一杯溫白酒下肚後，遮遮掩掩地問我有沒有考慮「為你的國家做些有點見不得人的事」，在那一刻我心生嚮往、熱血沸騰，而我的思緒則飄回過去跟嘉琳娜夫人時常造訪的一間聖日耳曼漆黑公寓。

在父親去世前，我們每週日都會去那裡。我在那裡第一次知道反布爾什維克陰謀論有多麼刺激——我的各種半堂表親、繼叔伯、單純好騙的姑婆們在那交換祖國傳來的種種耳語，雖然裡面有幾個人根本沒踏進過祖國半步；然後他們注意到我，圍過來要我發誓，不論我是否理解那些不該側耳偷聽到的祕密，都必須保密到底。也是在那裡，我開始對自己體內也流動著的俄羅斯熊血統感到著迷——那種多元、龐大、深不可測。