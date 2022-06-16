《我們的藍調時光》：玉冬與東昔的催淚故事，從劇情細節看玉冬生平與改嫁因果

韓劇《我們的藍調時光》關於玉冬女士（金惠子飾）與兒子東昔（李秉憲飾）的故事，賺人熱淚，觸動了很多觀眾的心；本文整理了劇中關於玉冬的一些情節，推測她的生平，再分析她與東昔的行為。

（以下內容含有劇透）

《我們的藍調時光》自開場以來，不時展現東昔有脾氣問題，但同時又有溫暖的一面。直到劇情深入探討東昔與媽媽的關係後，才讓人明白到，原來東昔的情緒健康問題，很可能源自童年陰影成長創傷。

一個人的成長過程往往會影響他的性格形成與社交能力，而青少年時期的心理影響特別大。美國精神醫學學會指出，逾半數終生精神疾病（包括情緒問題）由14歲開始。

東昔的情緒健康問題，很可能源自缺乏家人情緒支援，玉冬對他造成的不良影響頗為明顯，讓人心疼，可是玉冬的經歷，同樣無奈：早已父母雙亡的玉冬，在14歲時連哥哥也死亡，至於東昔的姐姐死亡而媽媽改嫁時，正是他15歲那年。

玉冬的行為，最令人困惑不解的，也許是 （1）為何她在東伊死後極速改嫁，（2）為何堅持改嫁後要東昔叫她阿姨，（3）為何不對東昔道歉也不說愛他？這些大概可以從劇中一些細節推測出來。

玉冬身世與改嫁背景

春禧大姐（高斗心飾）70歲，玉冬看起來跟她差不多，可以推算她的出生年份應該是韓戰末期，戰後生活想必艱辛；BBC 曾訪問韓戰末期出生的濟州海女，受訪者丈夫長期患病，她又得撫養孩子，既要顧家庭又得顧工作，生活絕對是重擔，這真人真事正好讓人反思玉冬的生活[註]。

玉冬在6-7歲父母相繼去世，比她年長約6歲的哥哥在她13-14歲去世；她也沒受教育的機會，目不識丁的她，只好在哥哥死後開始打工維生，負責煮飯洗碗，直到遇上東昔爸爸移居濟州；連東昔也覺得她命苦。

東昔問媽媽，爸爸怎麼疼她，她說他買了炸醬麵給她，連東昔都虧她，怎麼這就叫疼她對她好了？這時玉冬擦了一下鼻子，是心裡難過而鼻酸，還是麵太辣呢？

在生下東伊後，玉冬回過鄉一次，之後再也沒回去過。對於長期離家生活的人來說，回鄉帶來的情感療癒，是無法言喻的，可是玉冬卻一直留在濟州，到死前才有機會回鄉，但她的村子已變成水庫，連父母兄長的墓碑也找不到了。

沒有情感支援，也沒有學問，在戰後初期長大的玉冬，婚後的幸福也沒延續多久。丈夫出海喪命，女兒東伊捕撈死去，當年東昔15歲。

玉冬說過自己年代的人，在英珠（盧允瑞飾）與阿顯（裴賢聖飾）的年紀已生小孩了，可以推算她在差不多年齡時誕下東伊，而東伊去世、她改嫁那年，就差不多是亞洲金融風暴時期了。

玉冬改嫁的原因

在東伊當海女賺錢時，以東昔的說話推測，玉冬似乎是在屠房工作，大概因為收入微薄不足以餬口，她才會冒險讓女兒去當海女。

可惜的是，丈夫跟女兒都葬身大海；深知大海無情的她，自然不會考慮當海女維生，要是連她也死了，小東昔怎麼辦？本來單靠她的收入就很拮据，加上當時差不多亞洲金融風暴時期，對韓國的經濟衝擊可是非常大。

玉冬沒讀書，也沒其他技能，跟東昔要怎樣為生？雖然東昔說過自己會輟學到本島工作養她，但連劇中阿顯要輟學，都有不少人反對，哪位正常的母親會願意讓孩子輟學工作養自己，特別是深知沒讀書就沒前途的玉冬？

在戰後長大的她，同時面對生命原來可以那麼脆弱的年代，可以存活已是極為難得的事，加上當時很可能差不多是韓國自殺率飆升的亞洲金融風暴時期，她的選擇其實非常有限。

玉冬父母兄長也在她14歲時去世，哥哥死後她開始工作；東昔父姐皆亡時他15歲，失去東伊當海女的收入，單靠玉冬在屠房的工作收入，看來不足以餬口。

因此，她極有可能在不讓東昔輟學的情況下，為讓兒子活下來，只好改嫁給宗雨爸當小妾，於是她才說：

因為自己害怕下海，就叫女兒去捕撈，害死她；即便如此，你媽還是想活下去，所以隨便找個人寄生；她以為孩子只要有三餐吃就可以了，以為讓孩子住好房子，能上學就行了。

覺得害死東伊的她，對於「活下來」有更深刻的體會，但她作為能力有限的母親，可以做的實在不多；即使到了教育相當普及的現今社會，還有很多人不理解精神健康的重要性，何況是當年目不識丁的玉冬？

可惜她從沒跟可憐的東昔溝通，也沒跟他解釋，她以為東昔有飯吃有書讀，就足夠了，卻不知道對東昔最重要的，並不是這些。母親有母親的考慮，兒子也有自己的考慮。

玉冬不讓東昔叫媽媽的原因

這有兩個可能，（I）為寄人籬下做好隱忍的準備，還有（II）希望自己的苦命不要剋到東昔。

（I）一心為了生存而在宗雨家忍氣吞聲的玉冬，明明很委屈卻默默苟活，還自覺是在他們家當傭人；為的其實不是別人，而是東昔。為免東昔被當是外人，只好著他認宗雨媽為母，自己當個地位低微的阿姨，望宗雨媽會視東昔如己出。

於是，玉冬告訴東昔：

可以再投胎的話當然好啊⋯⋯ 我想出生在有錢人家不用擔心錢的問題，可以學識字，不用讓我的孩子工作，讓他們讀很多書；不要遇見像你爸一樣短命的人，而是跟長命的人在一起。如果能像這樣活過一遭就好了。

（II）老一輩好像覺得家長自身的不幸，會「遺傳」給子女，相關情節在韓劇《我們，愛過嗎？》跟《惡之花》都出現過，這也許是劇中英玉（韓志旼飾）問定俊（金宇彬飾）父母是否知道她雙親已不在又得照顧姐姐，怕他們因而不喜歡她的原因。

據說命理學中，如生母八字剋子女，可以認乾媽減生母的凶性，不知道玉冬會否認為自己命薄，讓東昔改認命較好的宗雨媽為母而改運？

此外，我們還可以從劇中三個細節，看出玉冬並非沒感情或脾氣，只是她一直習慣隱忍與逆來順受：

一、玉冬路過韓國人許願用的石塔時，都會放上小石子許願，連春禧都覺得命苦的人許願沒用時，玉冬還是默默地許願；但當春禧兒子萬秀（金政煥飾）出意外後，玉冬曾一度發脾氣把石塔推倒，後來卻又哭著走回去把石疊好許願。