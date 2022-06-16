2022/06/16,
影劇

《我們的藍調時光》：玉冬與東昔的催淚故事，從劇情細節看玉冬生平與改嫁因果

《我們的藍調時光》：玉冬與東昔的催淚故事，從劇情細節看玉冬生平與改嫁因果
圖片來源：劇集《我們的藍調時光》劇照／tvN

我們想讓你知道的是

玉冬的行為，最令人困惑不解的，也許是 （1）為何她在東伊死後極速改嫁，（2）為何堅持改嫁後要東昔叫她阿姨，（3）為何不對東昔道歉也不說愛他？這些大概可以從劇中一些細節推測出來。

韓劇《我們的藍調時光》關於玉冬女士（金惠子飾）與兒子東昔（李秉憲飾）的故事，賺人熱淚，觸動了很多觀眾的心；本文整理了劇中關於玉冬的一些情節，推測她的生平，再分析她與東昔的行為。

（以下內容含有劇透）

《我們的藍調時光》自開場以來，不時展現東昔有脾氣問題，但同時又有溫暖的一面。直到劇情深入探討東昔與媽媽的關係後，才讓人明白到，原來東昔的情緒健康問題，很可能源自童年陰影成長創傷。

一個人的成長過程往往會影響他的性格形成與社交能力，而青少年時期的心理影響特別大。美國精神醫學學會指出，逾半數終生精神疾病（包括情緒問題）由14歲開始。

東昔的情緒健康問題，很可能源自缺乏家人情緒支援，玉冬對他造成的不良影響頗為明顯，讓人心疼，可是玉冬的經歷，同樣無奈：早已父母雙亡的玉冬，在14歲時連哥哥也死亡，至於東昔的姐姐死亡而媽媽改嫁時，正是他15歲那年。

玉冬的行為，最令人困惑不解的，也許是 （1）為何她在東伊死後極速改嫁，（2）為何堅持改嫁後要東昔叫她阿姨，（3）為何不對東昔道歉也不說愛他？這些大概可以從劇中一些細節推測出來。

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圖片來源：劇集《我們的藍調時光》劇照／tvN

玉冬身世與改嫁背景

春禧大姐（高斗心飾）70歲，玉冬看起來跟她差不多，可以推算她的出生年份應該是韓戰末期，戰後生活想必艱辛；BBC 曾訪問韓戰末期出生的濟州海女，受訪者丈夫長期患病，她又得撫養孩子，既要顧家庭又得顧工作，生活絕對是重擔，這真人真事正好讓人反思玉冬的生活[註]。

玉冬在6-7歲父母相繼去世，比她年長約6歲的哥哥在她13-14歲去世；她也沒受教育的機會，目不識丁的她，只好在哥哥死後開始打工維生，負責煮飯洗碗，直到遇上東昔爸爸移居濟州；連東昔也覺得她命苦。

東昔問媽媽，爸爸怎麼疼她，她說他買了炸醬麵給她，連東昔都虧她，怎麼這就叫疼她對她好了？這時玉冬擦了一下鼻子，是心裡難過而鼻酸，還是麵太辣呢？

在生下東伊後，玉冬回過鄉一次，之後再也沒回去過。對於長期離家生活的人來說，回鄉帶來的情感療癒，是無法言喻的，可是玉冬卻一直留在濟州，到死前才有機會回鄉，但她的村子已變成水庫，連父母兄長的墓碑也找不到了。

沒有情感支援，也沒有學問，在戰後初期長大的玉冬，婚後的幸福也沒延續多久。丈夫出海喪命，女兒東伊捕撈死去，當年東昔15歲。

玉冬說過自己年代的人，在英珠（盧允瑞飾）與阿顯（裴賢聖飾）的年紀已生小孩了，可以推算她在差不多年齡時誕下東伊，而東伊去世、她改嫁那年，就差不多是亞洲金融風暴時期了。

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圖片來源：劇集《我們的藍調時光》劇照／tvN

玉冬改嫁的原因

在東伊當海女賺錢時，以東昔的說話推測，玉冬似乎是在屠房工作，大概因為收入微薄不足以餬口，她才會冒險讓女兒去當海女。

可惜的是，丈夫跟女兒都葬身大海；深知大海無情的她，自然不會考慮當海女維生，要是連她也死了，小東昔怎麼辦？本來單靠她的收入就很拮据，加上當時差不多亞洲金融風暴時期，對韓國的經濟衝擊可是非常大。

玉冬沒讀書，也沒其他技能，跟東昔要怎樣為生？雖然東昔說過自己會輟學到本島工作養她，但連劇中阿顯要輟學，都有不少人反對，哪位正常的母親會願意讓孩子輟學工作養自己，特別是深知沒讀書就沒前途的玉冬？

在戰後長大的她，同時面對生命原來可以那麼脆弱的年代，可以存活已是極為難得的事，加上當時很可能差不多是韓國自殺率飆升的亞洲金融風暴時期，她的選擇其實非常有限。

玉冬父母兄長也在她14歲時去世，哥哥死後她開始工作；東昔父姐皆亡時他15歲，失去東伊當海女的收入，單靠玉冬在屠房的工作收入，看來不足以餬口。

因此，她極有可能在不讓東昔輟學的情況下，為讓兒子活下來，只好改嫁給宗雨爸當小妾，於是她才說：

因為自己害怕下海，就叫女兒去捕撈，害死她；即便如此，你媽還是想活下去，所以隨便找個人寄生；她以為孩子只要有三餐吃就可以了，以為讓孩子住好房子，能上學就行了。

覺得害死東伊的她，對於「活下來」有更深刻的體會，但她作為能力有限的母親，可以做的實在不多；即使到了教育相當普及的現今社會，還有很多人不理解精神健康的重要性，何況是當年目不識丁的玉冬？

可惜她從沒跟可憐的東昔溝通，也沒跟他解釋，她以為東昔有飯吃有書讀，就足夠了，卻不知道對東昔最重要的，並不是這些。母親有母親的考慮，兒子也有自己的考慮。

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圖片來源：劇集《我們的藍調時光》劇照／tvN

玉冬不讓東昔叫媽媽的原因

這有兩個可能，（I）為寄人籬下做好隱忍的準備，還有（II）希望自己的苦命不要剋到東昔。

（I）一心為了生存而在宗雨家忍氣吞聲的玉冬，明明很委屈卻默默苟活，還自覺是在他們家當傭人；為的其實不是別人，而是東昔。為免東昔被當是外人，只好著他認宗雨媽為母，自己當個地位低微的阿姨，望宗雨媽會視東昔如己出。

於是，玉冬告訴東昔：

可以再投胎的話當然好啊⋯⋯ 我想出生在有錢人家不用擔心錢的問題，可以學識字，不用讓我的孩子工作，讓他們讀很多書；不要遇見像你爸一樣短命的人，而是跟長命的人在一起。如果能像這樣活過一遭就好了。

（II）老一輩好像覺得家長自身的不幸，會「遺傳」給子女，相關情節在韓劇《我們，愛過嗎？》跟《惡之花》都出現過，這也許是劇中英玉（韓志旼飾）問定俊（金宇彬飾）父母是否知道她雙親已不在又得照顧姐姐，怕他們因而不喜歡她的原因。

據說命理學中，如生母八字剋子女，可以認乾媽減生母的凶性，不知道玉冬會否認為自己命薄，讓東昔改認命較好的宗雨媽為母而改運？

此外，我們還可以從劇中三個細節，看出玉冬並非沒感情或脾氣，只是她一直習慣隱忍與逆來順受：

一、玉冬路過韓國人許願用的石塔時，都會放上小石子許願，連春禧都覺得命苦的人許願沒用時，玉冬還是默默地許願；但當春禧兒子萬秀（金政煥飾）出意外後，玉冬曾一度發脾氣把石塔推倒，後來卻又哭著走回去把石疊好許願。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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