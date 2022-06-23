【專訪】高雄流行音樂中心執行長李欣芸：做台北的第二沒意思，要就要做獨特的那一個！

文：Stella Tsai

「有一句話叫『Making Wave』，追隨別人的方式也許會紅，但永遠不是第一名；只有自己創造流行，才能引領風潮。我很喜歡這個概念，也是如今高流的精神指標，希望可以激起南部的音樂浪潮。」高雄流行音樂中心執行長李欣芸說。

古典音樂出身的李欣芸，闖蕩音樂圈近30年，職涯橫跨古典、流行、廣告與電影配樂等範疇，曾以演奏專輯二度獲金曲獎，也曾以電影《深海》成為金馬獎首位獲得最佳原創電影音樂的女性配樂家。

她在高雄出生，幾個月大就舉家北遷開始前半生，每每以階段性叛逃開啟新的音樂旅程，宛如異數，卻也讓她累積一身海納百川的多元經歷。2020年，李欣芸接下高雄流行音樂中心執行長的重任，揮別熟悉的北台灣，正式回到迎接她出生的那道海湧的懷抱。

Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供 縱橫音樂圈近30年，李欣芸轉換身分重返擔任高雄流行音樂中心執行長

古典路上的憤怒少女

小時候，鋼琴是她的大玩具。

李欣芸會在放學後跟鋼琴混在一起，鋼琴也會回應她，創作就啟蒙在這一來一往間。她的心思鋼琴都懂，也在母親的應許下朝音樂靠攏。國中如願進了光仁中學音樂班，自由的靈魂卻在此刻撞上一堵牆，科班有科班的好，卻也擋下了她的陽光。

「台灣的音樂教育就是培養演奏家。」成為馬友友、曾宇謙彷彿是每一個音樂班小朋友的唯一目標；然而對李欣芸來說，卻彷彿一堵迷霧，她看不見自己腳下能立足的位置。

不上不下，是她給自己中學時的註解。國中的她開始寫東西，想要把內心的聲音化為旋律、寫成歌，也會找同學一起玩；高中面臨升學壓力，老師不理解，學校不允許，她只能收起玩心，關起熱情向外的心門。

「在英文裡，彈奏樂器的動詞都是『Play』，音樂本來就有玩性，玩出來的音樂才有活力。」李欣芸緩緩道，太晚了解這點，讓小小年紀的她成為音樂教育下的局外人，總是憤怒，總是覺得不被理解。

憤怒少女最終還是叛逃了。拼盡整個奧少年時期的古典音樂之路，她走得艱辛，一畢業就轉身離開舒適圈，踏進流行音樂掛帥的唱片公司。也不管人脈或機緣，主動爭取幫忙整理樂譜、編曲，讓自己的音樂背景成為基石。

「剛開始只想拋掉我的古典背景、連樂器都不想用，後來才發現這些都是養分，如果不是懂樂理配器，我又如何能當一個製作人？」欣芸笑說，耳朵不好怎麼聽得出來？這些都仰賴過往十多年在她身上烙下的紮實訓練，是基石，也是機會。從此以往，她不再畏懼跨域或改變，改變只是開拓機會的火藥，炸了，路就開了。

Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供 對音樂的玩心，帶著李欣芸開啟一段段精采的音樂旅程

Play是音樂的本性，也是本心

學生時期的李欣芸就常參加音樂創作比賽，不為成果或獎金，只求在這條孤單的音樂路上找到契合的同伴，實現玩心。後來的她前往美國柏克萊音樂學院主修爵士作曲，這才知道音樂必須和地方文化與氛圍有所連結，才能長出屬於自己的創作；而好玩的往往都在前頭，演奏只是最後表現的那一步。至此，李欣芸也更加確定自己的本心，不只要成為「創造」端，還要為自己開闢好玩的蹊徑來走。

30歲那年，李欣芸認識了在電台工作的朋友，邀請她去電台播歌、介紹音樂，彼時的她滿心排斥，本身就不愛拿麥克風講話了，還要對著空氣中的無形的聽眾自言自語。但生性愛冒險的她，又在此刻冒出玩心，硬著頭皮接下來。

幾年後，開始有些樂迷會寫信給她，演講時也會有觀眾跑來告訴她，特別喜歡某一集節目的分享，李欣芸才意會到，人生有些課題，在當下也許會覺得抗拒、難以突破，「但如果這樣子的機會選中你，那就是要你成長的契機。」她笑說，沒有人能看到自己未來的樣子，卻也是這樣的未知，讓人生充滿刺激。

Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供 2016年發行的第四張專輯《心情電影院》，讓李欣芸拿下金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎

擁抱岔路的未知 書寫人生新篇

在唱片公司期間，老闆的電影導演友人不時會來公司走走，有天，陳國富導演聽了李欣芸的音樂，認真對她說：「妳的音樂有畫面感。」她琢磨這句話良久，也回頭檢視了自己接觸不同樂風的歷程，更加肯定耳朵是被開發出來的。

「小時候我在古典圈，聽搖滾樂只覺得吵，我聽不見搖滾樂背後的內涵。長大後才知道，世界上這麼多音樂都其來有自，原來雷鬼的Bass是這樣彈、Bossa nova有切分節奏、拉丁音樂與葡萄牙悲歌是如何誕生，甚至台灣的歌仔戲都與土地有著深厚的關係。古典樂並不是唯一。」科班教育長期灌輸她的信念，在此刻徹底瓦解；也是從這時期開始，李欣芸真正打開心胸，海納音樂百川入創作。

陳國富帶著《雙瞳》找上她做配樂，愛看電影的她滿口答應，收到劇本才知道是驚悚片。第一次就震撼教育，也激起她骨子底的不服輸，李欣芸開始博覽世界各種鬼片、系列類型驚悚片，悉心蒐羅電影中的音樂表現。不只是輔助劇情，更要引導觀者情緒動線。

「銀幕上無法表達的情感，也許能用音樂讓觀眾懂。」李欣芸舉希區考克（Hitchcock）的電影為例，常常畫面就是簡單的女主角開車一景，配上可愛的爵士樂就像是要去約會；搭上重低音擦弦音效，懸疑感就會浮現；那些主角沒說出口的，配樂對了，就懂了。

後來她又做了鄭文堂導演《深海》、陳懷恩導演《練習曲》，以前者成為金馬獎第一位獲獎的女性配樂師。對於電影配樂這門考題，李欣芸給自己的功課是「讓觀眾走出戲院時，會不自覺哼出片中的音樂。」對她來說，這就是配樂成功深入人心的象徵。

Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供 接下高流執行長這個重責大任，李欣芸認為「不管到什麼年紀，還能學習是一件很幸福的事。」

面向大海，讓自由的空氣引領創作飛翔

秉著這顆初心，李欣芸在追尋的過程中慢慢形塑出自己的模樣，她笑說這就像是進少林寺要把過往的武功廢掉，每一次她接觸新領域，也盡可能讓自己從零開始。