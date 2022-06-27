【講座】《天下雜誌》主編劉光瑩：從德國森林到花蓮深山，氣候報導不是只有冰山、北極熊！
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沒有一個報導主題，是不能和氣候產生關係的。從農業、製造業、自然環境變遷的防災、水土保持、能源轉型、再生能源與生態衝突，如何溝通解決，再到循環經濟與廢棄物，都是主題的一環。
文：劉郁葶
卓越新聞獎基金會舉辦「卓新沙龍」系列講座，邀請卓越新聞獎得主經驗分享。「卓新沙龍」首場由《天下雜誌》主編劉光瑩主講，以「氣候報導之路：從德國森林到花蓮深山」為題進行分享。劉光瑩指出，氣候變遷與各產業息息相關，並非只和冰山、北極熊有關；同時勉勵台灣讀者多關注氣候議題，支持媒體產出深度的氣候報導。
參加2015年COP，成踏入氣候報導的契機
講座一開始，劉光瑩分享，自台大外文系、政大新聞所畢業後，到《中央通訊社》擔任記者，主跑教育部與環保署。後考上行政院新聞局的國際傳播司，任職兩年半後，到《天下雜誌》的「永續產業組」擔任記者，主跑能源轉型、環保、氣候、汽機車產業、重工業等，如今擔任《天下雜誌》主編一職。
談起踏入氣候報導的契機，劉光瑩說，2015年《天下雜誌》的主管呂國禎先以《失控的高科技廢棄物》獲得曾虛白先生的「台達能源與氣候特別獎」；台達電提供獲獎者到巴黎參加「2015年聯合國氣候變化大會」的機會。然而，呂國禎因無法參與，便將機會讓給劉光瑩與攝影同事；劉光瑩在參與後完成《台灣必須面對的低碳未來》的封面故事，此為她踏入氣候報導的開端。
德國經驗啟發：「為了氣候緊急，我願意做什麼事情？」
2017年，劉光瑩參與柏林fellowship計畫，碰巧遇到第23屆聯合國國際氣候大會（COP23），主辦場地在德國波昂。她觀察到，在波昂50公里以外的漢巴赫（Hambach），有一個德國最大的露天褐煤開採場，便前往礦區了解。
到現場後，眼前是一望無際的煤礦場，機器不眠不休地運轉，礦區的面積不斷向外擴張。然而，礦區旁有一座蓊鬱為漢巴赫森林（Hambach Forest），礦區的開採已破壞原始森林；許多環保人士呼籲：「停止開採煤礦，保護森林環境。」
在進入森林後，劉光瑩看到許多環保人士為了抗議開採煤礦，在森林中搭建帳篷，甚至住在樹上以此為家；在極度寒冷的天氣中，過著沒有水電、食物、廁所的生活。
劉光瑩說，這件事帶給她很大的衝擊：「這一群運動者居然為了理念，願意在那非常辛苦地生活好幾個月，甚至好幾年」。為了氣候變遷，有一群人願意捨棄掉生活品質，期盼政府看到他們的訴求；「那麼我願意為了氣候緊急，做什麼樣的事情？」這個問題縈繞在劉光瑩的心頭，也讓她堅定走上氣候報導之路。
從《零碳新經濟》，看見經濟與環境並進的可能
2021年，劉光瑩與團隊成員以《零碳新經濟》專題報導，榮獲卓越新聞獎首次頒發的「財經新聞獎」，評審認為此作品以具體實例、深度採訪，呈現台灣減碳企業50強，幫助讀者掌握趨勢，證明經濟與環境攜手並進是可行且必須的途徑。
談及《零碳新經濟》的發想契機，劉光瑩說靈感是來自於，2021年3月《天下雜誌》出版比爾蓋茲的《如何避免氣候災難：結合科技與商業的奇蹟，全面啟動淨零碳新經濟》，書中探討到企業如何應對氣候變遷的挑戰；因此也想探尋台灣的零碳企業，找到經濟與環境並行的可能。
劉光瑩說：「零碳固然是難以達到的目標，但仍是社會大眾必須要去努力的。」《天下》團隊實地走訪花蓮瑞穗，看到如火箭發射塔的「鑽探地熱井」。地熱井的大小，僅一個十吋披薩大；管子伸到地底取熱氣、熱水進行發電後，水會再回到地底，過程中不會產生碳排放。
劉光瑩表示，「地熱發電」是個很好的再生能源，比風電、光電都更為穩定。風並非時時在吹動、且未必吹同個方向；光電則需要配合太陽日出而作、日落而息；地熱是地表下源源不絕的能量，較不會受到干擾變動。
除了花蓮，《天下》也造訪宜蘭清水的地熱電廠。如今，地熱公園已是熱門景點，許多觀光客在此泡腳、煮蛋、煮玉米；但許多人不知道的事，往後走五分鐘路程，正是地熱電廠。劉光瑩認為，地熱電廠的容量雖無法和火力發電、核能電廠相比，但地熱能源從台灣地底出來，取之不盡、用之不竭，不會製造污染；此外，發完電後的水依然滾燙，可用來煮蛋、泡腳，帶動觀光效益。
不是只有北極熊與冰山！氣候報導與各產業息息相關
除了《零碳新經濟》，劉光瑩也分享歷年來在《天下》產出的氣候環境報導。2017年《天下》推出的《慢魚運動》點出：國人愛吃海鮮，但未必知道它們從哪裡來，事實上許多海鮮都是向中國漁船買來。如今，海洋已過度捕撈，熟悉的魚種未來可能吃不到。《慢魚運動》提倡應該要吃在地、吃當季，減少食物的碳足跡；當海中的魚被捕撈殆盡，養殖是解決過度捕撈的方法之一。
2019年《一朵蘭花背後的氣候戰爭》則點出：當環境太熱、植物無法適應，將無法生長；部分農產品如荔枝、龍眼，未來消費者恐怕買不到。有屏東農民分享，要將「檳榔」改為種「榴槤蜜」；「榴槤蜜」是介於榴槤跟菠蘿蜜間的「熱帶水果」，過去只出現在馬來西亞、泰國等熱帶地區；如今，台灣部分南部地區，氣候和東南亞國家越來越相似，是當今氣候暖化的例證。
2020年推出的《與地球和好》，副標為「疫情過後最該做的一件事」。當時疫情剛爆發，全球許多生物學者認為「病毒是地球崩壞的徵兆」；因此，團隊將氣候變遷與疫情結合，希望告訴大眾環境正面臨的危機。同年年底，天下推出《瘋狂光電發財夢》，團隊注意到許多農田、山坡地改種光電板，原因是地主將田租給光電業者，比租給鳳梨農收入翻十倍，讓大眾意識到光電板亂象與環境危機。
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