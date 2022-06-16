鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
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鴻海將落地高雄和發產業園區，打造屬於台灣的新能源產業鍊，預計投入新台幣60億元進行研發，且未來提供電動巴士、乘用車及儲能電芯所使用，產能將達到1GWh，目標2024年第1季量產，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。
15日鴻海於高雄市舉行和發產業園區，舉辦電池芯研發暨試量產中心動土典禮，聚集台灣4大電池產業要角：明基材、碩禾、榮炭和中碳，誓言打造電池本土供應鏈，目標2024年第1季量產，外界期盼可力抗對岸來勢洶洶的電池大軍。
鴻海齊聚4大廠，打造電池本土供應鏈
近年來電動車成為市場趨之若鶩的明星產業，其重要的動力來源——電池也跟著水漲船高，各國紛紛為搶奪商機開始打造屬於自己的電池產業鍊。
鴻海將落地高雄和發產業園區，打造屬於台灣的新能源產業鍊，預計投入新台幣60億元進行研發，且未來提供電動巴士、乘用車及儲能電芯所使用，產能將達到1GWh，目標2024年第1季量產，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。
本次鴻海於動土典禮中齊聚了台灣電動車電池材料大廠，包含明基材、碩禾、榮炭和中碳，充分展現了聯盟氣勢。
其中，明基材以材料科學為主要發展領域，其產品鋁塑複合膜等是電池的重要外包裝材料；碩禾是全球太陽能導電漿一線大廠，在正負極材料擁有自主研發技術；榮炭的初代石墨將成為負極材料；中碳的介相石墨碳微球材料，可延長電池壽命。碩禾、中碳、榮炭在去年已經和鴻海簽訂合作備忘錄，未來明基材也將加入電池研發的行列。
劉揚偉董事長強調：「電芯研發暨試量產中心，將整個電池產業鏈從上游的材料、中游的電芯到下游的電池包都在地化的做起來，並以台灣電池產業鏈做出來的電池供應給採用MIH規格的電動車。」
電池業內人士告訴我們，電池產業分為上游原材料、中游電池芯和下游電池模組。本次鴻海是針對中游電池芯大舉投資。電池芯製作從混合、打漿到分條等工序後形成正負兩極，再經過組裝、灌電解液、封罐後才算真正完成。
他強調，電池芯量產規模和良率是競爭力的關鍵，也因為其投資設備昂貴，毛利率約落在1至2成
中國廠商來勢洶洶，垂直整合掌握原料
在電池芯技術方面，工研院研究指出，目前主流的電動車鋰電池工作溫度有限制，在高溫（大於40度）環境下會加速電池壽命衰退，同時影響性能跟安全。
因此除了在外部電池模組上（水冷/氣冷）下功夫外，電池芯內部也多將有機液態電解液換成固態形式存在，有助於改善高溫劣化電池芯的影響，亦符合電池高能量的趨勢。
根據工研院副研究員羅仁志研究說明，此類技術在2012年發展，當時蘋果已經積極將全固態電池技術專利，計劃用在旗下iPad、Macbook等。目前，日本Toyata、美國Sakti3以及台灣輝能等，都在此領域積極研發。
不過，由於價格低廉、製程容易和導電度高的關係，目前商用鋰電池芯使用仍以電解質為主，雖然產業界都了解固態電池儼然是未來趨勢，但卡在量產、價格等問題，導致無法徹底取代液態電解質。
然而，中國電池產業，受惠於結構、原料還有市場的優勢下逐漸脫穎而出。例如被產業稱為寧王的中國電池大廠——寧德時代（Contemporary Amperex ）加強長期合約、自製和回收平衡收支，再以向上原料垂直整合的策略，近一步降低成本。
例如，今年4月20日，寧德時代發出公告以8.65億元人民幣，且獲得中國官方支持得以在江西宜春的探勘，採取重要原料氧化鋰儲量260萬噸，甚至也透過一帶一路於印尼合作取得另一重要原料鎳礦。
面對電動車產業激烈競爭。鴻海強調，高雄會是全球電動車產業布局重要基地，除和發產業園區電芯外，也將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，結合在金屬材料及精密加工等產業，電動車產業鏈。
中國電池產業來勢洶洶，鴻海並非是孤軍奮戰。再加上，去（2021）年成立MIH聯盟（電動車開放聯盟），積極向台灣產業界發出英雄帖組成本土聯軍，亦積極拓展和東南亞各國的關係，外界期待能夠力抗紅色供應鏈。
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核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。