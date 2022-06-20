想當行銷人，畢業生該如何入行？面試應徵，說穿了就是你的第一次行銷工作

文：我是文案

雖然7月才是畢業季，但是如果等到畢業才開始找工作，緊迫的時間限制難免會給職場新手們更大的壓力，同時期畢業的學生眾多也會提升競爭難度。而這篇文章就要和畢業生們分享，如果想要尋找熱門的行銷企劃職缺，可以如何入門？

行銷企劃關鍵職能說分明

根據CIM英國皇家特許行銷學會提出的行銷專業職能標準（Professional Marketing Standards），認為專業的行銷人員必須具備的職能包含市場研究與分析、策略與企劃、品牌管理、執行行銷方案、評估成效、人員管理。對應到大學院系時，多被劃分在行銷管理或企業管理學系，除此之外廣告系或者大眾傳播學系等，也都能在學校中接觸到相關知識。

但是非相關科系的畢業生也不用緊張，因為在數位時代中消費者的面貌越來越多元，如何精準勾勒與評估使用者，也是擔綱行銷企劃職位的重要能力。因此擁有田野調查技能的社會學系、人類學系甚至善於分析的數學系，只要有意識的把關鍵技能運用於行銷活動中，都有機會成為一個好的行銷人員。

你的履歷必須讓人眼睛一亮

和應徵一般的職位不同，行銷企劃職位很看重應徵者的創意能力，因此在第一印象「履歷」開始就不能馬虎。想要應徵行銷企劃的職缺，除了準備傳統格式的履歷之外，還建議另外準備一份作品集。

這份作品集裡可以包涵求學或打工時的作品，例如社團活動的規劃執行與成效、社群經營成果、自己的部落格如何規劃內容策略等，重點在清楚的說明自己在行銷領域的相關經驗與觀點，讓用人主管能夠從這些資料中一目瞭然的看出你的策略規劃與執行能力。

除此之外，創意還可以由履歷表的設計呈現方式發揮出來。

例如BBC曾經報導過一位英國學生以GQ風格製作履歷，進而得到了該公司的實習職缺；若你無法做到這個程度，至少需要製作一份清晰完整的版面，台灣團隊打造的CakeResume就是個不錯的線上履歷工具，可以利用元件拖拉的方式讓人簡單製作具個人特色的履歷表。

Photo Credit: Sumukh Mehta Sumukh Mehta為應徵GQ所設計的履歷

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可以試試中小企業與廣告代理商

大企業直接進用新鮮人的機會比較少，熱門的行銷職缺競爭也非常激烈，但是如果先具備其他公司幾年的相關經歷，進入大企業的行銷部門工作就變得容易許多。

所以新鮮人也可以先投遞中小企業的行銷企劃職缺，或者選擇進入廣告代理商。雖然起步的薪水可能偏低，但是轉職時的加薪幅度較大，很建議做為未來職涯的踏腳石。

中小企業的行銷企劃事務繁雜，舉凡銷售、美編、文案、廣告投放等都有可能包含在內；而廣告代理商則視職缺的不同，分為創意或者業務兩大方向。

對於有意走向管理職的新鮮人來說，中小企業的學習層面較廣，而若未來想要精研某項專業，則更適合進到廣告代理商磨練相關技能。

面試應徵，說穿了就是新鮮人會遇上的第一次行銷工作，只要依照上述提到的要點考量，相信每個人最終都能夠擔任心儀的行銷企劃職位！

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航