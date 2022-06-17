創作出《螢火蟲之墓》、《輝耀姬物語》等名作，高畑勳在動畫上的成就絕對不亞於宮崎駿
我們想讓你知道的是
高畑勳
文：魏玓
2018年4月6日，隔海傳來日本動畫導演高畑勳過世的消息。在我腦中立刻浮現的不是《螢火蟲之墓》裡的節子，而是《小天使》（《阿爾卑斯山的少女》）裡的小蓮（海蒂）和《萬里尋母》裡的馬可；他們揮著手，慢慢飄遠，而在此岸含淚望著的，是兒時的我。
我不知道台灣有多少人跟我一樣，是在認識了吉卜力和宮崎駿之後，回頭搜尋小時候看過的電視動畫（以前我們大多稱「卡通」），於是發現原來宮崎駿早有參與，然後一定會看到有一位叫高畑勳的人，他才是那些電視動畫的導演。最後才是藉這個機會弄清楚，到底吉卜力的作品中，哪些是出自高畑勳而不是宮崎駿之手。
但即使如此，在台灣人們對於高畑勳的瞭解還是少的可憐。就像那些從1980年代後期，開始在本地出現的各種盜版或合法的吉卜力動畫DVD封面文案上，經常錯把高畑勳說成是宮崎駿，以及到現在仍有相當普遍的認知，錯把所有吉卜力出品的動畫，都當成是宮崎駿作品一樣，是很難改變的印象。
高畑勳已經離世四年。台灣終於有了他的影展和特展，在這個當下，應該是一個很好的時機，好好討論一下高畑勳作品的特色和價值，以及宮崎駿與高畑勳的異同。最重要的是，我個人認為從很多方面來說，高畑勳在動畫上的成就，絕對不亞於宮崎駿，值得大家更多的認識和欣賞。
產量少不是高畑勳的原罪
首先讓我們來把基本事實釐清一下。這個系列討論的範圍，僅限於吉卜力出品的高畑勳動畫長片作品，他的電視動畫（卡通）作品我們暫時略過。如果就吉卜力時代來說，高畑勳總共創作了五部長片，分別是：《螢火蟲之墓》（1988）、《兒時的點點滴滴》（1991）、《平成狸合戰》（1994）、《隔壁的山田君》（1999），以及過世前的最後一部作品《輝耀姬物語》（2013）。
然而在這25年（1988到2013）間，宮崎駿總共創作了八部長片：《龍貓》（1988）、《魔女宅急便》（1989）、《紅豬》（1992）、《魔法公主》（1997）、《神隱少女》（2001）、《霍爾的移動城堡》（2004）、《崖上的波妞》（2008），以及封筆之作《風起》（2013）。另外再加上稍早的兩部，《風之谷》（1984）與《天空之城》（1986），吉卜力出品了10部宮崎駿的動畫長片，是高畑勳的兩倍。
這當然很可能是高畑勳名氣不若宮崎駿的重要原因之一。尤其是他在1999年完成《隔壁的山田君》之後，沉潛了超過十年的時間，而這段時間卻是宮崎駿的名氣顛峰，包括《神隱少女》獲得了柏林影展金熊獎和奧斯卡最佳動畫長片獎。這一來一往的差距，可以理解。
不過，如果我們不把高畑勳當做是一個動畫電影產業裡的導演，而是把他看成是一位動畫藝術家，那麼一切就可以獲得解釋。事實上，如果我們深入他的每一部長片作品，體察他那幾近偏執的細節要求，每一次創作都要超越前一次的極限追尋，不僅「藝術家」這三個字他當之無愧，而他每一部作品的製作時間，事後看來其實一點都不算久。
不斷挑戰動畫極限
高畑勳比宮崎駿大六歲，也比宮崎駿先入行，在早期的電視動畫團隊裡，高畑勳通常擔綱導演，宮崎駿則負責角色和場景設計的工作。不過，他們在1986年成立吉卜力之後，一開始高畑勳轉而變成推手，主要擔任宮崎駿導演作品的監製，直到宮崎駿推出第3部作品《龍貓》的時候，高畑勳才導了第一部吉卜力動畫，也就是《螢火蟲之墓》。
正如前面提到的，高畑勳的作品雖然較少，但是如果論動畫藝術上的開發與創造，高畑勳的付出和成就，絕對不下於宮崎駿。理由正在於動畫創作的本質。
動畫是利用各種美術元素來陳述故事的藝術，它的故事本身可以寫實也可以幻想，但是美術元素的運用，卻應該盡量發揮想像和創造的可能性，否則便無法凸顯與真人演出電影之間的差異。
曾經有評論認為，高畑勳的作品比宮崎駿「更偏向寫實」，這是相當膚淺和籠統的說法。因為在哪個層次、哪個環節、哪個意義上寫實，都會有不同的理由和詮釋。如果我們從動畫美術的創新和想像這一點，來仔細檢視兩人的作品，就會有非常不一樣的發現。
讓我們來比較一下兩人的作品在美術表現方面的演進，以下因為配合高畑勳作品的出品時間，所以宮崎駿這邊的對照作品是從《龍貓》開始看，但相關討論其實也適用於他的其他作品。
我們先看宮崎駿。在他的10部吉卜力動畫中，畫風和美術概念其實並無太大改變，包括：人物角色的基本造型、飽和度和明度都很高的色彩運用，以及用油畫融合水彩畫法處理背景，而背景事物的處理往往比人物角色更為細膩和有層次感，尤其是自然山林和建築物等。
唯一比較不一樣的，是2008年的《崖上的波妞》。在這部動畫中，宮崎駿企圖讓筆觸返樸歸真，以往用心營造的細膩背景，在片中以粗獷不拘的筆法和大面積色塊取代，產生一種更有童趣的美學，也成功搭配了波妞和宗介的少年之愛此一主題。不過，就人物造型和色彩偏好方面，其實並不算改變太多，而且在其後的《風起》，又回到了之前作品的風格。
但高畑勳這邊就不同了。跟《龍貓》同年出品的《螢火蟲之墓》，兩部作品的人物造型和整體畫法差異不大，只是因為主題的關係，氣氛迥然不同。但是到了1991年的《兒時的點點滴滴》，跟宮崎駿另外兩部年代接近的作品《魔女宅急便》、《紅豬》相較，差異已經非常明顯。
Tags：
畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
經濟部工業局 廣告