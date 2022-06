失落的「後花園」？美洲峰會凸顯美中權力轉移，拉美諸國視中國為美國霸權替代品

文:向駿(智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯)

從美洲峰會看美中權力轉移

2022年美洲峰會(2022 Summitof the Americas) 6月6日至10日在洛杉磯舉行,主題為「為西半球建構可持續、有韌性、公正性的未來」(Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future for our hemisphere)。尷尬的是至6月7日止,35個國家和地區的國家領導人僅有23位確認參加峰會。

6月8日拜登(Joe Biden)在峰會上演講表示「我們準備在最近幾日宣佈撥款超過6.45億美元,協助這些國家解決地區食品安全問題,提高這些國家對抗自然災難和歷史性移民潮和難民潮的能力。」9日拜登主持開幕式並宣佈啟動「美洲經濟繁榮夥伴關係」。

同一天,巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)首次與拜登正式會晤,但兩人未在記者面前握手,僅「求同存異」地表達了各自的看法,且雙方都避免眼神接觸。6月10日拜登和其他19個國家代表共同簽署《洛杉磯移民宣言》 (Los Angeles Declaration on Migration)。尼加拉瓜總統則在同一天授權允許俄羅斯部署軍隊、飛機和船隻到尼加拉瓜進行訓練、執法或其他應急活動。

美洲峰會是北美、南美、中美和加勒比國家領導人在整個半球範圍內的會議,今年為第九屆。

第一屆峰會於1994年12月9日至11日在邁阿密舉行,當時風華正茂的柯林頓(Bill Clinton)總統正在享受後冷戰初期美國獨霸全球的風光,世貿組織於1993年12月15日完成烏拉圭回合談判,次年1月1日「北美自由貿易協定」(NAFTA)也正式生效,柯林頓因此在會中野心勃勃地提出「美洲自由貿易區」(Free Trade Area of the Americas,FTAA)概念,並期待在2005年完成。該構想因阿根廷、委內瑞拉和巴西抵制而胎死腹中後,美國對拉美一直沒有全面的區域計畫。

從第一屆到第九屆峰會28年來美國與拉美關係至少有以下三個層面的重大演變。