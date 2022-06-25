【台漫】小莊《潮浪群雄1：那些做電影的人》：描繪電影人的熱血魂，揭露台灣影史最重要一頁
我們想讓你知道的是
《浪潮群雄1》的這些影視前輩，他們在現實進行扎扎實實的反抗，澈底的改變了台灣電影工業的命運。電影，更應該要描繪真實存在的情感，而不是強迫所有人必須接納一個文化，這種反抗的動機讓我很動容。
文：張智涵（FB老爹談影）
因為喜歡看電影的關係，我從大學時期就在西門町流連忘返。國賓、樂聲、絕色、真善美等影院都輪番地看過，每一間電影院都有留下我自己的青春回憶，包括現在已經永別的日新威秀影城，都成為我人生裡永遠的遺憾。
不過，相對於更久之前的西門，也就是差不多我出生的年代（1987），我只能從比我更年長的前輩口中，來依稀幻想當年的盛況。每次從捷運六號出口出站，看著地板上井然有序的地磚，我不禁會遙想三十幾年前西門的模樣，就算有照片的紀錄，那些終究不是我曾經歷的時代。
透由小莊老師繪製的漫畫《浪潮群雄1：那些做電影的人》，我能從別人的視野，感受到西門獨特的濃厚記憶。我的印象裡，西門的結構錯綜複雜，大街包小巷，小巷包小弄，有時候左彎右拐，又會到達奇妙的空間，但要在畫作上呈現西門的繁雜特色，可能會因為細節太多顯得繁雜瑣碎沉重。小莊老師的筆法輕盈，在朦朧的輪廓裡，呈現西門非常有親切感的結構，讓我能重回那個電影既黑暗又是黎明剛升起的年代。刷上淡淡水彩的西門町，彷彿有種老舊照片的褪色感，偏暖的色系讓都市叢林散發一種人情味，這是我現在逛西門時所感受不到的。
「漫畫」與「電影」，可以說相關也不相關，但電影攝製很常會經歷一個環節，那就是「分鏡」，就是用許多連續的靜態圖，去拼湊出電影假想的畫面角度，讓導演作為拍攝指揮的參考。但之所以說不太相關，是因為電影分鏡的格與格之間，有明顯的連續性，但漫畫的格與格之間能存在許多時空差異的彈性。用漫畫講電影的歷史，最大的樂趣是用比較偏靜態圖像，講述動態圖像的故事，但小莊老師的分鏡處理上非常流暢，很有影視的節奏感，而且分鏡上並不會太繁複。漫畫繪製的風格很樸實，讀來讓人寧靜放鬆。
《浪潮群雄1》描述了台灣新電影浪潮時期幾個關鍵人物的故事，展現台灣電影最重要的歷史。1980年代戒嚴時期，因為政府管控了大部分國產電影的內容，再加上好萊塢大片的大量進口，觀眾愈來愈不愛看國片。中影的經理明驥，在那樣的大時代下急於找尋新血，為這個逐漸僵化的體制找到希望。在漫畫裡我們能看到諸如吳念真、小野、段鍾沂、陶德辰等影視巨擘，如何憑藉著年輕歲月的滿腔熱血，對於任何權威進行挑戰跟反抗。只要是曾在電影業界裡經歷過許多風霜的人，看此漫畫應該會有很大的共鳴。
有時候我會不禁想，「台灣」這塊土地究竟還有什麼能挖掘的記憶，值得藉由電影的載體繼續流傳。看著漫畫裡小野老師放棄在美國的生活，回到台灣投入影壇奮戰，更覺得我們似乎有責任去守護珍貴的記憶。當年這些開疆闢土的影人，憑著電影《光陰的故事》一作，重新吸引了台灣觀眾的目光，將大家熟悉的日常細節，聚集成每個人都能感同身受的回憶。
有時候我覺得電影的魔力，不只是來自於宏偉虛構的奇觀，而是描述那些在現實我們想要反抗的事物，反抗青春時校規的壓抑，反抗一陳不變的上班族生活，在大銀幕裡盡情地反抗現實無法扭轉的命運。但《浪潮群雄1》的這些影視前輩，他們在現實進行扎扎實實的反抗，澈底的改變了台灣電影工業的命運。電影，更應該要描繪真實存在的情感，而不是強迫所有人必須接納一個文化，這種反抗的動機讓我很動容。
對於反抗體制來說，「年輕」是很重要的力量。漫畫裡最讓我感佩的，是中影經理明驥、吳念真和小野等人他們信任年輕人的態度。過度僵化的體制，需要初生之犢的莽撞來衝撞，年輕雖然經驗不足，但他們能為既有的領域帶來全新的視野與角度，經驗老到的前輩們的職責，就是成為他們的後盾。看著新浪潮英雄們曾經作出的反抗，我們這個時代也存在著必須反抗的事物，或許我們這兩代的電影人，還持續著反抗同一個事物。透由這本漫畫，我才發現每個世代的電影人，都背負了相似的使命感。
漫畫裡另一個讓我感興趣的事情，是提到1982年中影因為沒有電影拍，從國外引進了恐龍展覽，甚至後來還想要用恐龍電影的概念送審，最後演變成《光陰的故事》這部電影。我人生第一部去電影院看的電影，是1993年的《侏羅紀公園》，那時我六歲，從此瘋狂的喜歡上恐龍，而我自己就像是《光陰的故事》裡的小毛，內向的我在恐龍的世界裡排遣寂寞。
現在的人有時候會用「恐龍」一詞形容人的食古不化，但1993年的《侏羅紀公園》，卻是用最先進的電影思維去製作的恐龍電影，但或許《光陰的故事》的製作概念，就是類似《侏羅紀公園》吧？用當代的思維去挖掘過去被刻意埋沒的情感與記憶，或許這才真的打開了台灣電影產業的大門。
到目前為止投入電影事業多年，我覺得身為電影人的職責，是守護這個土地上每一個存在的情感，守護那個你我身邊都經常存在的風景，這些稀鬆平常的事情，才能堆砌出寫實的魔力。《浪潮群雄1》這本漫畫串聯起不同世代對於電影共通的憧憬，以平易近人而不矯作的筆法，描繪著真正電影人的熱血魂，揭露台灣電影史最重要的一頁！因為這本漫畫，我對於西門町有了更不一樣的情感。
書籍介紹
本文摘錄自《潮浪群雄1：那些做電影的人》，大辣出版
作者：小莊（Sean Chuang）
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「這是電影界最黑暗的時代，也是最有可能的時代。」
2022小莊最新創作《潮浪群雄》預計5冊
記錄1980年代，台灣電影新浪潮40年
致 那些拍電影的人
明驥、吳念真、小野、楊德昌、柯一正、陶德辰、張毅、
段鍾沂、侯孝賢、朱天文、陳坤厚……陸續登場
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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