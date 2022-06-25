【台漫】小莊《潮浪群雄1：那些做電影的人》：描繪電影人的熱血魂，揭露台灣影史最重要一頁

文：張智涵（FB老爹談影）

因為喜歡看電影的關係，我從大學時期就在西門町流連忘返。國賓、樂聲、絕色、真善美等影院都輪番地看過，每一間電影院都有留下我自己的青春回憶，包括現在已經永別的日新威秀影城，都成為我人生裡永遠的遺憾。

不過，相對於更久之前的西門，也就是差不多我出生的年代（1987），我只能從比我更年長的前輩口中，來依稀幻想當年的盛況。每次從捷運六號出口出站，看著地板上井然有序的地磚，我不禁會遙想三十幾年前西門的模樣，就算有照片的紀錄，那些終究不是我曾經歷的時代。

透由小莊老師繪製的漫畫《浪潮群雄1：那些做電影的人》，我能從別人的視野，感受到西門獨特的濃厚記憶。我的印象裡，西門的結構錯綜複雜，大街包小巷，小巷包小弄，有時候左彎右拐，又會到達奇妙的空間，但要在畫作上呈現西門的繁雜特色，可能會因為細節太多顯得繁雜瑣碎沉重。小莊老師的筆法輕盈，在朦朧的輪廓裡，呈現西門非常有親切感的結構，讓我能重回那個電影既黑暗又是黎明剛升起的年代。刷上淡淡水彩的西門町，彷彿有種老舊照片的褪色感，偏暖的色系讓都市叢林散發一種人情味，這是我現在逛西門時所感受不到的。

「漫畫」與「電影」，可以說相關也不相關，但電影攝製很常會經歷一個環節，那就是「分鏡」，就是用許多連續的靜態圖，去拼湊出電影假想的畫面角度，讓導演作為拍攝指揮的參考。但之所以說不太相關，是因為電影分鏡的格與格之間，有明顯的連續性，但漫畫的格與格之間能存在許多時空差異的彈性。用漫畫講電影的歷史，最大的樂趣是用比較偏靜態圖像，講述動態圖像的故事，但小莊老師的分鏡處理上非常流暢，很有影視的節奏感，而且分鏡上並不會太繁複。漫畫繪製的風格很樸實，讀來讓人寧靜放鬆。

《浪潮群雄1》描述了台灣新電影浪潮時期幾個關鍵人物的故事，展現台灣電影最重要的歷史。1980年代戒嚴時期，因為政府管控了大部分國產電影的內容，再加上好萊塢大片的大量進口，觀眾愈來愈不愛看國片。中影的經理明驥，在那樣的大時代下急於找尋新血，為這個逐漸僵化的體制找到希望。在漫畫裡我們能看到諸如吳念真、小野、段鍾沂、陶德辰等影視巨擘，如何憑藉著年輕歲月的滿腔熱血，對於任何權威進行挑戰跟反抗。只要是曾在電影業界裡經歷過許多風霜的人，看此漫畫應該會有很大的共鳴。

有時候我會不禁想，「台灣」這塊土地究竟還有什麼能挖掘的記憶，值得藉由電影的載體繼續流傳。看著漫畫裡小野老師放棄在美國的生活，回到台灣投入影壇奮戰，更覺得我們似乎有責任去守護珍貴的記憶。當年這些開疆闢土的影人，憑著電影《光陰的故事》一作，重新吸引了台灣觀眾的目光，將大家熟悉的日常細節，聚集成每個人都能感同身受的回憶。

有時候我覺得電影的魔力，不只是來自於宏偉虛構的奇觀，而是描述那些在現實我們想要反抗的事物，反抗青春時校規的壓抑，反抗一陳不變的上班族生活，在大銀幕裡盡情地反抗現實無法扭轉的命運。但《浪潮群雄1》的這些影視前輩，他們在現實進行扎扎實實的反抗，澈底的改變了台灣電影工業的命運。電影，更應該要描繪真實存在的情感，而不是強迫所有人必須接納一個文化，這種反抗的動機讓我很動容。

對於反抗體制來說，「年輕」是很重要的力量。漫畫裡最讓我感佩的，是中影經理明驥、吳念真和小野等人他們信任年輕人的態度。過度僵化的體制，需要初生之犢的莽撞來衝撞，年輕雖然經驗不足，但他們能為既有的領域帶來全新的視野與角度，經驗老到的前輩們的職責，就是成為他們的後盾。看著新浪潮英雄們曾經作出的反抗，我們這個時代也存在著必須反抗的事物，或許我們這兩代的電影人，還持續著反抗同一個事物。透由這本漫畫，我才發現每個世代的電影人，都背負了相似的使命感。

漫畫裡另一個讓我感興趣的事情，是提到1982年中影因為沒有電影拍，從國外引進了恐龍展覽，甚至後來還想要用恐龍電影的概念送審，最後演變成《光陰的故事》這部電影。我人生第一部去電影院看的電影，是1993年的《侏羅紀公園》，那時我六歲，從此瘋狂的喜歡上恐龍，而我自己就像是《光陰的故事》裡的小毛，內向的我在恐龍的世界裡排遣寂寞。

現在的人有時候會用「恐龍」一詞形容人的食古不化，但1993年的《侏羅紀公園》，卻是用最先進的電影思維去製作的恐龍電影，但或許《光陰的故事》的製作概念，就是類似《侏羅紀公園》吧？用當代的思維去挖掘過去被刻意埋沒的情感與記憶，或許這才真的打開了台灣電影產業的大門。

到目前為止投入電影事業多年，我覺得身為電影人的職責，是守護這個土地上每一個存在的情感，守護那個你我身邊都經常存在的風景，這些稀鬆平常的事情，才能堆砌出寫實的魔力。《浪潮群雄1》這本漫畫串聯起不同世代對於電影共通的憧憬，以平易近人而不矯作的筆法，描繪著真正電影人的熱血魂，揭露台灣電影史最重要的一頁！因為這本漫畫，我對於西門町有了更不一樣的情感。

書籍介紹

本文摘錄自《潮浪群雄1：那些做電影的人》，大辣出版

作者：小莊（Sean Chuang）

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「這是電影界最黑暗的時代，也是最有可能的時代。」



2022小莊最新創作《潮浪群雄》預計5冊

記錄1980年代，台灣電影新浪潮40年

致 那些拍電影的人

明驥、吳念真、小野、楊德昌、柯一正、陶德辰、張毅、

段鍾沂、侯孝賢、朱天文、陳坤厚……陸續登場