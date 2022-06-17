文： 劍青

明明在任時力推「置業主導」的林鄭，約滿酬金625萬夠買恒地納米樓，為何自己不身體力行去買樓住要走去租樓住？

落任前她在專訪是這樣解說是：（A）兒子沒在香港發展，唔駛買樓留俾佢；（B）租樓靈活性高，鐘意住邊都得。

可能做政務官習慣了make-up說辭，但試從她的角度設想，過去5年市民點睇佢，在港置業會否自覺安心，林鄭一定「心知肚明」，可能才是留港買樓最大的考慮因素。

答案A基本上無法驗證（事實上兒子到了美國發展是可以在美為兒子現鈔買樓），但答案B其實是對的，不買樓的話，做完公務員學院就可以隨時走人，政治風波一來找人祭旗之時，如何評估這房屋選擇都比不動產來得合理。

但在她任內推動房屋政策時，如何改善私人租住市場（private rental market） 基本上著墨極少，不斷假定香港人的終局就是攀上由租到置的置業階梯，愈轉愈多廉租公屋變綠置居，居屋愈起愈細逼你買完再跳出去買私樓，最後當然是跌進私人地產市場口袋幫地產商買樓。

無法察覺新世代租住者的各種需要，在林鄭房策框架下，一般市民就行將人生及青春all in入林鄭的置業階梯做樓奴，自己就話自己選擇租樓享受靈活性，自破神話之餘又是何其涼薄。

現時私樓租住只得人數統計，但現實上無論是專才到劏房戶都同在此列，裙帶資本主義下，權貴私樓租住更加是不足人道，只能透過許仕仁案租新地跑馬地豪宅及曾蔭權租深圳天台花園略知一二，與實行叢林法則的劏房租住市場根本上天淵之別。當然林鄭會否無朋友到一個地步，連這些機會也沒有就她自己才知道。

林鄭在收尾一兩年訂立聊勝於無的劏房租管，與及還租住者享有免税額外，基本上並無為租住者設想過，例如外國會起只租不賣的可負擔租住房屋，限定正常單位租金不多於住戶入息20-25%，基本上可在原來的私樓賣地計劃、甚至居屋、首置上車盤大舉實行，講到底就被置業主導意識形態關上大門。

聽到林鄭原來最終都是租樓我真的笑了，有時覺得研究香港房屋政策像是在解說一個又一個的笑話集，幸或不幸，當中角色的變化是推動研究一種很好的原動力。

（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin