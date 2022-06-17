點解林鄭只租不買？
我們想讓你知道的是
林鄭在收尾一兩年訂立聊勝於無的劏房租管，與及還租住者享有免税額外，基本上並無為租住者設想過。
文： 劍青
明明在任時力推「置業主導」的林鄭，約滿酬金625萬夠買恒地納米樓，為何自己不身體力行去買樓住要走去租樓住？
落任前她在專訪是這樣解說是：（A）兒子沒在香港發展，唔駛買樓留俾佢；（B）租樓靈活性高，鐘意住邊都得。
可能做政務官習慣了make-up說辭，但試從她的角度設想，過去5年市民點睇佢，在港置業會否自覺安心，林鄭一定「心知肚明」，可能才是留港買樓最大的考慮因素。
答案A基本上無法驗證（事實上兒子到了美國發展是可以在美為兒子現鈔買樓），但答案B其實是對的，不買樓的話，做完公務員學院就可以隨時走人，政治風波一來找人祭旗之時，如何評估這房屋選擇都比不動產來得合理。
但在她任內推動房屋政策時，如何改善私人租住市場（private rental market） 基本上著墨極少，不斷假定香港人的終局就是攀上由租到置的置業階梯，愈轉愈多廉租公屋變綠置居，居屋愈起愈細逼你買完再跳出去買私樓，最後當然是跌進私人地產市場口袋幫地產商買樓。
無法察覺新世代租住者的各種需要，在林鄭房策框架下，一般市民就行將人生及青春all in入林鄭的置業階梯做樓奴，自己就話自己選擇租樓享受靈活性，自破神話之餘又是何其涼薄。
現時私樓租住只得人數統計，但現實上無論是專才到劏房戶都同在此列，裙帶資本主義下，權貴私樓租住更加是不足人道，只能透過許仕仁案租新地跑馬地豪宅及曾蔭權租深圳天台花園略知一二，與實行叢林法則的劏房租住市場根本上天淵之別。當然林鄭會否無朋友到一個地步，連這些機會也沒有就她自己才知道。
林鄭在收尾一兩年訂立聊勝於無的劏房租管，與及還租住者享有免税額外，基本上並無為租住者設想過，例如外國會起只租不賣的可負擔租住房屋，限定正常單位租金不多於住戶入息20-25%，基本上可在原來的私樓賣地計劃、甚至居屋、首置上車盤大舉實行，講到底就被置業主導意識形態關上大門。
聽到林鄭原來最終都是租樓我真的笑了，有時覺得研究香港房屋政策像是在解說一個又一個的笑話集，幸或不幸，當中角色的變化是推動研究一種很好的原動力。
（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」