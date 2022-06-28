《歡場女孩》：半上流社會女人、交際花、劇院女人、宵夜餐廳的女人
我們想讓你知道的是
感官史巨擘阿蘭・柯爾本，帶領讀者一探從古延綿至今的性產業，如何雜揉了公衛理念、階級思想與政治思潮，最終成為形塑十九世紀歐洲社會中的階級、公共衛生的關鍵因素。
文：阿蘭・柯爾本（Alain Corbin）
祕密賣淫傳統形式的延伸與變異
一、半上流社會女人、交際花、劇院女人、宵夜餐廳的女人
我們將快速討論屬於帝國慶典傳統的高級妓女。相關的生動文獻汗牛充棟，性好此種細節的讀者可逕自參閱。在此只討論將賣淫行為置於社會性交易光譜中的問題。為此，我們將首先試著辨識交際花有哪些共同點。她們幾乎全部都是「不順從的妓女」，儘管如前文所見，某些登記為公娼的妓女有時能成功發展事業，但交際花無論出身和背景如何，都很少被警方追究；如果她被員警找麻煩，她所周旋的男性將會保護她，迅速解決她的麻煩。
不管是住在公寓裡（這是最常見的情況），還是住在私人豪宅裡（她們之中最高貴的），這些女人全都是在自己的家裡，按照適合自己的時間表，獨自從事賣淫。
她們的客戶全都是大有來頭的權貴、外國貴族、經濟或工業界的大資產階級、巴黎「上流資產階級」（bonne bourgeoisie）的成員，或是有錢的外省人、對頹廢墮落女性散發的氣質情有獨鍾的人（spécialistes des filles sur le déclin）。作為高級妓女的交際花有權選擇恩客，因此產生自願獻身的錯覺，她們有時也會獨寵一位情人，但這種情況愈來愈少。
最常見的是她們像某些獨自賣淫的公娼一樣，將眾多情人組成有限合夥關係，並將自己的白天與夜晚時光妥善安排給他們每一個人。交際花從不採取拉客的行為（racolage，當時社交界流行的說法是raccrochage），她們在擬似求愛之後才會賣身給她看上的人，或像夜間咖啡館或歌舞酒館的妓女對客人進行挑逗式「勾搭」（levage），甚至是俗稱「臥女」（grandes horizontales）的最高級妓女，在文森森林（Bois）散步時也會這麼賣弄風騷。
當然，只能在大城市裡遇到這些交際花，更確切地說，是在巴黎、里昂和一些溫泉與海濱度假勝地，因為她們只在首都繁榮區域出沒，並時常在此布置奢侈住所以維持其地位，當然由其情人負擔費用。
大多數情況下，高級妓女都是被「發行」（lancée）的，她們是知名老鴇的創造物，這些俗稱吃人魔（ogresse）的老鴇有時候不是別人，正是妓女自己的母親。事實上，這種性行業操控的形式結構在十九世紀中不斷演變，正如《煙花女榮辱記》（Splendeurs et misères des courtisanes）中的亞細（Asie）與左拉筆下的老鴇拉提康（la Tricon），只要比較這兩者的活動即能看出端倪。
一開始，這種「發行活動」基本上是女裝用品業者（marchandes à la toilette）的工作，甚至是附近的洗燙衣業者（blanchisseuses）。她們在人行道上發掘美貌、能力出眾，或單純只是放蕩不羈的女孩，然後將有時屬於客人的華美服飾租借給這些女孩，並要求支付可觀的租金作為回報。此外，這些女裝用品業者還有當鋪、高利貸和淫媒的功能，專為她們「發行」的妓女服務。
雖然沒有完全消失，而且實際情況也跟消失相差甚遠，但在十九世紀最後幾十年裡，這些商人似乎已經失去了重要性，很可能是因為她們已經無法提供布置或「發行」交際花所需的大量資金。另一方面，供應商的角色，尤其是是織毯商的重要性也同時大幅提升了。他們將挑選好的交際花安置在他們擁有或只是租用的公寓裡，並為這些公寓布置華麗裝潢與家具。他們除了向交際花索取高昂租金之外，還要求她們要分期購買家具和裝飾布置。
交際花在付清債務前就已經落得無能力支付是司空見慣的事，所以她們也會偷偷地失蹤，若如此，織毯商就能再找一位新交際花，安置在家具已經部分付清的公寓中。一些供應商也會如法炮製，當交際花負債累累時，再將她們完全置於自己的掌控之下。
至於淫媒（proxénètes），她們也擴大了業務範圍，一如統御著隆尚賽馬場（Longchamp）裡優雅女子的老鴇拉提康，有些淫媒擁有廣泛的客戶群，在掮客（有時是女裝用品業者）幫助下，她們有能力招募和發行一群交際花，而不只是一兩個。淫媒雖然必須在這些交際花的職涯中投資大筆資金，但也從交際花身上獲得非常大收益。到了十九世紀末，這種大淫媒與幽會館女主人的身分漸漸合而為一。
簡而言之，高級的性行業操控者是真正的商業組織，並在十九世紀逐漸結構化，可能也逐漸集中化，這是由於交際花行為在資產階級中普及，也由於封閉式賣淫凋零，使得淫媒從交際花身上獲得的利益與日俱增。
經由這個過程，交際花成了單純的工具，其暫時的財富和毀滅，都為「實業家」（industriels）或商人帶來利潤，而後者就像寬容妓院的所有權人，在變動不斷的交際花世界裡，他們是最大的受益者。交際花並非真正的「狼吞虎嚥女」，她們養肥了淫媒或織毯商，更不用說那些依賴她們賣淫為生的心上人或女性戀人了。
交際花的悲慘結局，不僅僅是一個文學主題，雖然保羅．阿萊克西（Paul Alexis）所寫的露西．佩萊格林（Lucie Pellegrin）的最後時刻，似乎與這一類別中大多數女人的命運吻合，然而在沒有任何量化研究的情況下，我們仍須謹慎看待此種說法。
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
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多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
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