政經結構失衡與民眾偏差認知之下，被犧牲的台灣農業與農地資源
我們想讓你知道的是
台灣農地的變更，主要是政府為了交通、水利、特定事業的發展，而將農牧用地做變更，使從事農耕利用的土地變得更少，加上政府推行休耕，降低農地利用，造成農地流失的問題愈來愈多，也因為台灣農地時常發生被掩埋廢棄物及大量砂石盜採等事件，造成農業生產及環境都受到很多的危害。
文：陳偲瑋
為了經濟發展，造成台灣農地的流失與破壞
政府為了都市及工業發展的需求，使台灣農業及農地資源，不斷被權勢者剝奪，而在經濟成長後，農業發展卻沒有隨著經濟進步而有正向發展，反之，是呈現相反的狀態，經濟愈進步，農業生態就愈受到破壞，而造成這樣差異化現象的根本源頭，就是因台灣政治經濟權力的不對等操作，及台灣整體社會缺乏對農業價值的重視，還有台灣民眾對務農的偏差認知，才造成台灣農業面臨環境破壞、農業用水受到汙染、農地大量休耕、農糧短缺、農地流失、農民所得低、農業勞動力不足等等慘況。
而在2000年的《農業發展條例》修正案後，使台灣大量農地因自由買賣，而迅速流失，造成現有農地並非作為農耕使用，或因荒廢、休耕等，使農地因變更方式而流失，雖然變更農牧用地才佔總農牧用地的一小部分，但農地一旦作為非農業使用，就很難恢復其原始土地狀態，因為土壤成分被改變、破壞後，就很難再次恢復成原始農耕地的生態環境。
而台灣農地的變更，主要是政府為了交通、水利、特定事業的發展，而將農牧用地做變更，使從事農耕利用的土地變得更少，加上政府推行休耕，降低農地利用，造成農地流失的問題愈來愈多，也因為台灣農地時常發生被掩埋廢棄物及大量砂石盜採等事件，造成農業生產及環境都受到很多的危害。
台灣農耕地變更為工業區及科技園區的開發地，不僅造成土地徵收受到很大的爭議，還有工業區及科技園區的用水也是問題，不僅影響當地農業用水的需求，加上大量排放的廢水，破壞了生態環境，造成農地用水的汙染，但政府卻只要求農產業者配合而已，不僅不重視台灣農業發展，也未補償受害者，更加深對生態環境的破壞。
當農地被濫用、也不再種植作物，反而成為炒地的資源因《農業發展條例》第十八條農舍興建規定，使得許多民眾開始購買農地，興建成別墅型農舍，使附近農田用水受家庭用水污染，使農地流失，不僅使農地價格上漲，也造成農地成為炒地的手段之一，讓農地不再為耕作所用。
在資本主義的社會，土地往往被有權勢者視為賺錢工具，並制定看似合理的法律制度，來交易土地，用土地的金錢價格來衡量土地的價值，或是利用補償做為條件交換，來說服持有者賣掉自己的土地，像是都市更新計畫、市地重劃、土地徵收等，看似合乎規定又有利於國家發展的計畫，實際上卻是強硬又不合理的剝奪。
土地應該用多少錢去衡量其價值才算合理，從土地的經濟價值來看，我們把土地當作商品看待，用土地來進行買賣交易從中賺取土地的金錢價值，那從土地的環境價值來看，把土地當成是大自然的財產，而不是人類的，那土地就不受金錢價值而定，而是有其自身存在的意義。
再來是對土地的認同，認為土地是家的一部份，是超越金錢價值所衡量的存在，所以無法以金錢作為其價值的衡量方式，而資本家所謂的合理的價值卻忽視了這些，土地對每個人來說都有不同的意義與訂價方式，卻因為身處資本主義社會，使土地成為權勢者的交易工具，迫使土地被輕易的交易出去，使土地不受重視，才造成土地不斷受到破壞。
政策影響下，台灣農業勞動力外移的原因
造成從事農業生產工作的人力，大量流失的問題，主要是受到政策影響的關係，還有從事農業工作的低收入，導致務農者大部分都轉為兼職方式務農，或離開農產業，轉為從事非農業的工作，造成農村勞動力人口外移嚴重，及許多青年子弟不願從事務農工作，不僅造成農村呈現高齡化現象，也使得農村缺乏新的產業人才、知識、技術等等，導致農業經營困難，經濟發展不佳，產業技術逐漸落後，加上台灣農耕地規模小、又零散、生產成本偏高，使得農民獲利低，毫無利潤可言，才讓很多務農者迫於現實窘境而選擇離開農業，去從事非農耕行業。
發展了農業，卻忽視了農民的權益
政府為了促進農地利用，提升農業整體競爭力，讓無意耕作的農民，以出租農地方式，減少農地閒置，讓農民成為小地主，使企業成為大佃農的政策，來促進台灣農業經濟的生產，甚至利用農地蓋民宿、設置休閒農產園區等，透過非農作物生產的方式來使用農地，發展非農業的財源，造成許多農地轉變成粗放、分散化的經營方式，只投入較低的勞力、資金，並降低農場規模，改為增加作物種類的方式經營，讓農業價值的衡量方式，不再只由糧食產量的多寡而定，而是由經濟產值作為判斷依據。
目前三生價值「生產、生活、生態」，已成為我國農業與農地的政策指標，但卻忽視了農民的權益，農村近年來成為民眾假日遊玩的景點，但農村的觀光的效益，卻沒有為農民帶來更多收益，加上政府為了穩定物價，壓低糧價，使農民成為最大受害者。
而我國對農民卻僅有老農津貼的補助而已，除了限制年齡外，對發放對象還有排富限制，說是補助比較像是對低所得農民的社會救助，但是為了促進台灣農業發展，政府應該改變對津貼補助的觀念，應該要以感謝農民耕種，而補貼農民的想法來發放津貼，提高整體農民所得，使台灣社會對務農的觀感改變，不再認為務農是沒前途、又辛苦、又沒錢的工作，不僅能使國民重視農業發展，還增加更多人投入農耕，也對台灣農業達到實質的改變。
結論
台灣農業發展對台灣社會有重大貢獻，但農業在台灣一直以來卻不受到台灣整體社會的重視，甚至時常遭受貶低，輕視其整體價值，而農業及農地的價值又該如何衡量，也無法由市場體現，因此政府應該為了台灣農業的發展，徹底改變台灣農業生態的整體環境，制定更符合時宜的策略，解決農業資源不足、農地流失、汙染及農業勞動力短缺等，這些因國家政策結構的失衡而造成的農業困境，除了積極的發展我國農業及農地耕作外，更要重視農民的權益，保障農業發展生態，並朝永續發展為目標邁進，才是真正能為台灣整體農業社會發展帶來改善與進步的做法。
參考資料
- 徐世榮、李展其、廖麗敏（2016）。〈台灣農業與鄉村的困境及其出路〉，收錄於簡旭伸、王振寰主編 ，《發展研究與當代台灣社會》，頁294-326。高雄：巨流圖書。
- 鄭又誠（2022）。〈違章工廠、豪華農舍、太陽能光電板……消失的農地，我們還能挽回嗎？〉《The News Lens 關鍵評論網》網站，查詢日期：2022年6月15日。
- 王繼維（2022）。〈創生團隊常忽略一件事：農村本是「加工」場域，是資本化讓地方失去「製造」本質〉《The News Lens 關鍵評論網》網站，查詢日期：2022年6月15日。
- 姚量議（2022）。〈綠能光電進入農漁牧，科技介入田間管理〉《思想坦克》網站，查詢日期：2022年6月15日。
延伸閱讀
- 當綠能光電成為農企業重要收益來源，2032年台灣農村會是什麼樣的風景？
- 台北市的稻浪：食農教育、生態保育、防洪降溫，「關渡平原」不應只從農業生產的角度檢視
- 民進黨政府認為《農林22條措施》對台農業統戰效果有限，但真是如此嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
經濟部工業局 廣告