政經結構失衡與民眾偏差認知之下，被犧牲的台灣農業與農地資源

文：陳偲瑋

為了經濟發展，造成台灣農地的流失與破壞

政府為了都市及工業發展的需求，使台灣農業及農地資源，不斷被權勢者剝奪，而在經濟成長後，農業發展卻沒有隨著經濟進步而有正向發展，反之，是呈現相反的狀態，經濟愈進步，農業生態就愈受到破壞，而造成這樣差異化現象的根本源頭，就是因台灣政治經濟權力的不對等操作，及台灣整體社會缺乏對農業價值的重視，還有台灣民眾對務農的偏差認知，才造成台灣農業面臨環境破壞、農業用水受到汙染、農地大量休耕、農糧短缺、農地流失、農民所得低、農業勞動力不足等等慘況。

而在2000年的《農業發展條例》修正案後，使台灣大量農地因自由買賣，而迅速流失，造成現有農地並非作為農耕使用，或因荒廢、休耕等，使農地因變更方式而流失，雖然變更農牧用地才佔總農牧用地的一小部分，但農地一旦作為非農業使用，就很難恢復其原始土地狀態，因為土壤成分被改變、破壞後，就很難再次恢復成原始農耕地的生態環境。

而台灣農地的變更，主要是政府為了交通、水利、特定事業的發展，而將農牧用地做變更，使從事農耕利用的土地變得更少，加上政府推行休耕，降低農地利用，造成農地流失的問題愈來愈多，也因為台灣農地時常發生被掩埋廢棄物及大量砂石盜採等事件，造成農業生產及環境都受到很多的危害。

台灣農耕地變更為工業區及科技園區的開發地，不僅造成土地徵收受到很大的爭議，還有工業區及科技園區的用水也是問題，不僅影響當地農業用水的需求，加上大量排放的廢水，破壞了生態環境，造成農地用水的汙染，但政府卻只要求農產業者配合而已，不僅不重視台灣農業發展，也未補償受害者，更加深對生態環境的破壞。

當農地被濫用、也不再種植作物，反而成為炒地的資源因《農業發展條例》第十八條農舍興建規定，使得許多民眾開始購買農地，興建成別墅型農舍，使附近農田用水受家庭用水污染，使農地流失，不僅使農地價格上漲，也造成農地成為炒地的手段之一，讓農地不再為耕作所用。

在資本主義的社會，土地往往被有權勢者視為賺錢工具，並制定看似合理的法律制度，來交易土地，用土地的金錢價格來衡量土地的價值，或是利用補償做為條件交換，來說服持有者賣掉自己的土地，像是都市更新計畫、市地重劃、土地徵收等，看似合乎規定又有利於國家發展的計畫，實際上卻是強硬又不合理的剝奪。

土地應該用多少錢去衡量其價值才算合理，從土地的經濟價值來看，我們把土地當作商品看待，用土地來進行買賣交易從中賺取土地的金錢價值，那從土地的環境價值來看，把土地當成是大自然的財產，而不是人類的，那土地就不受金錢價值而定，而是有其自身存在的意義。

再來是對土地的認同，認為土地是家的一部份，是超越金錢價值所衡量的存在，所以無法以金錢作為其價值的衡量方式，而資本家所謂的合理的價值卻忽視了這些，土地對每個人來說都有不同的意義與訂價方式，卻因為身處資本主義社會，使土地成為權勢者的交易工具，迫使土地被輕易的交易出去，使土地不受重視，才造成土地不斷受到破壞。

政策影響下，台灣農業勞動力外移的原因

造成從事農業生產工作的人力，大量流失的問題，主要是受到政策影響的關係，還有從事農業工作的低收入，導致務農者大部分都轉為兼職方式務農，或離開農產業，轉為從事非農業的工作，造成農村勞動力人口外移嚴重，及許多青年子弟不願從事務農工作，不僅造成農村呈現高齡化現象，也使得農村缺乏新的產業人才、知識、技術等等，導致農業經營困難，經濟發展不佳，產業技術逐漸落後，加上台灣農耕地規模小、又零散、生產成本偏高，使得農民獲利低，毫無利潤可言，才讓很多務農者迫於現實窘境而選擇離開農業，去從事非農耕行業。

發展了農業，卻忽視了農民的權益

政府為了促進農地利用，提升農業整體競爭力，讓無意耕作的農民，以出租農地方式，減少農地閒置，讓農民成為小地主，使企業成為大佃農的政策，來促進台灣農業經濟的生產，甚至利用農地蓋民宿、設置休閒農產園區等，透過非農作物生產的方式來使用農地，發展非農業的財源，造成許多農地轉變成粗放、分散化的經營方式，只投入較低的勞力、資金，並降低農場規模，改為增加作物種類的方式經營，讓農業價值的衡量方式，不再只由糧食產量的多寡而定，而是由經濟產值作為判斷依據。

目前三生價值「生產、生活、生態」，已成為我國農業與農地的政策指標，但卻忽視了農民的權益，農村近年來成為民眾假日遊玩的景點，但農村的觀光的效益，卻沒有為農民帶來更多收益，加上政府為了穩定物價，壓低糧價，使農民成為最大受害者。

而我國對農民卻僅有老農津貼的補助而已，除了限制年齡外，對發放對象還有排富限制，說是補助比較像是對低所得農民的社會救助，但是為了促進台灣農業發展，政府應該改變對津貼補助的觀念，應該要以感謝農民耕種，而補貼農民的想法來發放津貼，提高整體農民所得，使台灣社會對務農的觀感改變，不再認為務農是沒前途、又辛苦、又沒錢的工作，不僅能使國民重視農業發展，還增加更多人投入農耕，也對台灣農業達到實質的改變。

結論

台灣農業發展對台灣社會有重大貢獻，但農業在台灣一直以來卻不受到台灣整體社會的重視，甚至時常遭受貶低，輕視其整體價值，而農業及農地的價值又該如何衡量，也無法由市場體現，因此政府應該為了台灣農業的發展，徹底改變台灣農業生態的整體環境，制定更符合時宜的策略，解決農業資源不足、農地流失、汙染及農業勞動力短缺等，這些因國家政策結構的失衡而造成的農業困境，除了積極的發展我國農業及農地耕作外，更要重視農民的權益，保障農業發展生態，並朝永續發展為目標邁進，才是真正能為台灣整體農業社會發展帶來改善與進步的做法。

參考資料

徐世榮、李展其、廖麗敏（2016）。〈台灣農業與鄉村的困境及其出路〉，收錄於簡旭伸、王振寰主編 ，《發展研究與當代台灣社會》，頁294-326。高雄：巨流圖書。

鄭又誠（2022）。〈違章工廠、豪華農舍、太陽能光電板……消失的農地，我們還能挽回嗎？〉《The News Lens 關鍵評論網》網站，查詢日期：2022年6月15日。

王繼維（2022）。〈創生團隊常忽略一件事：農村本是「加工」場域，是資本化讓地方失去「製造」本質〉《The News Lens 關鍵評論網》網站，查詢日期：2022年6月15日。

姚量議（2022）。〈綠能光電進入農漁牧，科技介入田間管理〉《思想坦克》網站，查詢日期：2022年6月15日。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航