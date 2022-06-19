旅館客人用剩的肥皂，都進了他的切肉機和大同電鍋！「Clean the World」廢物利用，做出7000萬塊新肥皂
我們想讓你知道的是
2009年，他們後帶著2000塊肥皂到中美洲最貧窮的國家海地，走進一座教堂，發現裡面有一萬人等著領肥皂，他們帶得根本不夠！13年後，他們重製成了7000萬塊肥皂，送到127個國家。
文：Crystal（創新拿鐵）
客人住進旅館房間，打開新肥皂。一兩天後check out，沒用完的肥皂怎麼辦？美國一年，就這樣丟了200萬塊肥皂。同時，根據「世界衛生組織」統計，數百萬兒童因為缺肥皂和衛生教育，死於肺炎和痢疾。
美國人Shawn Seipler想同時解決這兩個問題。
2009年，他創辦回收、重製旅館肥皂的非營利組織「Clean the World」。
13年後，「Clean the World」收集8000家旅館的肥皂，包括萬豪（Marriott）、希爾頓等國際集團。
13年來，他也「生產」了7000萬塊肥皂，送到127個國家。
他成功地把一件善事「規模化」。怎麼做到的？
用切肉機和「大同電鍋」做肥皂
「Clean the World」的規模不是一夕造成的。他們一開始也很寒酸。
Shawn Seipler是佛羅里達人，本來是一名電子商務軟體公司的銷售副總裁。他在全美做銷售，常住旅館。一晚在旅館內用肥皂洗手時，福至心靈，打電話問前台：「這些肥皂後來到哪去了？」
「都扔了！」前台說。
這三個字，開始了他的創業旅程。
2009年2月，Shawn成立「Clean the World」。他一無所有，只能靠家人和朋友幫忙。他住在佛羅里達南邊的奧蘭多，和侄子開車到奧蘭多機場旁的旅館收集肥皂。然後回到自家車庫，坐在塑膠桶上，拿著削馬鈴薯的刀，把舊肥皂的表皮削掉，算是初步清潔。
接著侄子用切肉片的機器，把肥皂切成一片片。再來他們用美國牌子的電鍋煮肥皂片。像煮紅豆湯，還撈起表面的泡泡，提高鍋內肥皂的純度，直到肥皂被煮成糊狀。然後他們把肥皂糊放進自製的木頭模具，隔夜風乾，第二天再切成適當大小。
他們把第一批貨捐給當地公益團體。然後帶著2000塊肥皂到中美洲最貧窮的國家：海地。他們走進一座教堂，裡面有一萬人等著領肥皂，他們帶得根本不夠！
於是不久他們帶著更多肥皂去海地，佛羅里達的電視台對他們的行程感興趣，跟拍報導。紐約的全國電視網看到，播了出來。他們得到全國曝光，開始朝正規軍邁進。
請員工對肥皂「輕聲細語」
他們搬離車庫，借用朋友倉庫的角落。很多旅館看到電視報導後跟他們聯絡。他們開始設計機制，讓旅館能把肥皂寄到倉庫。2010年1月，海地發生大地震。對海地有特殊情感的Shawn，加速擴張腳步，搬進第一間倉庫，並用專業機器製作肥皂。
但畢竟他們的原料跟一般肥皂不同，於是倉庫中有一群「肥皂細語人」（soap whisperers），會用手來檢查感覺原料的濕度。他們也把成品送給第三方檢測，確保符合衛生標準。
「Clean the World」接下來快速成長，在英國、荷蘭、香港、多米尼克共和國設立辦公室，處理美國以外約1000家旅館提供的肥皂。
除了地域上的擴展，「Clean the World」也延伸到肥皂以外的其他產品，如旅館清潔包（牙膏、牙刷、肥皂、洗髮精）的回收和再製。2017年起，他們把清潔包提供無家可歸者。如今已有3萬3千人受惠。
另一產品是回收的塑膠水瓶。這類難度較高。因為把大小不同的塑膠瓶分類、清潔，是大工程，但創造的環保效應，比肥皂更大。
在疫情中「軸轉」
2020的新冠肺炎疫情，嚴重影響旅館生意，連帶影響到「Clean the World」的原料來源和善心捐款。他們遣散了80%的員工。
因應捐款減少，他們不得不像創業公司一樣，開始「軸轉」，另闢財源。他們推出「肥皂救命箱」（Soap Saves Lives），供個人和企業購買。箱內有材料可DIY做成清潔包。個人和企業可把DIY做清潔包當作是家庭或企業活動。做完後，捐給當地公益組織，協助抗疫。
隨著美國疫情減緩，「Clean the World」慢慢雇回員工，如今已達疫情前的60%。
回收肥皂簡單、易懂。我們知道後會覺得理所當然，過去卻沒人想到。「Clean the World」想到、做到，而且做出如此規模，值得所有企業和非營利組織學習。
參考資料
- Clean the World官網
- Getting the World Clean, One Recycled Bar of Soap at a Time
- Clean the World Bounces Back Strong After Hard Hit from Pandemic
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。