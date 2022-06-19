旅館客人用剩的肥皂，都進了他的切肉機和大同電鍋！「Clean the World」廢物利用，做出7000萬塊新肥皂

文：Crystal（創新拿鐵）

客人住進旅館房間，打開新肥皂。一兩天後check out，沒用完的肥皂怎麼辦？美國一年，就這樣丟了200萬塊肥皂。同時，根據「世界衛生組織」統計，數百萬兒童因為缺肥皂和衛生教育，死於肺炎和痢疾。

美國人Shawn Seipler想同時解決這兩個問題。

2009年，他創辦回收、重製旅館肥皂的非營利組織「Clean the World」。

13年後，「Clean the World」收集8000家旅館的肥皂，包括萬豪（Marriott）、希爾頓等國際集團。

13年來，他也「生產」了7000萬塊肥皂，送到127個國家。

他成功地把一件善事「規模化」。怎麼做到的？

用切肉機和「大同電鍋」做肥皂

「Clean the World」的規模不是一夕造成的。他們一開始也很寒酸。

Shawn Seipler是佛羅里達人，本來是一名電子商務軟體公司的銷售副總裁。他在全美做銷售，常住旅館。一晚在旅館內用肥皂洗手時，福至心靈，打電話問前台：「這些肥皂後來到哪去了？」

「都扔了！」前台說。

這三個字，開始了他的創業旅程。

2009年2月，Shawn成立「Clean the World」。他一無所有，只能靠家人和朋友幫忙。他住在佛羅里達南邊的奧蘭多，和侄子開車到奧蘭多機場旁的旅館收集肥皂。然後回到自家車庫，坐在塑膠桶上，拿著削馬鈴薯的刀，把舊肥皂的表皮削掉，算是初步清潔。

接著侄子用切肉片的機器，把肥皂切成一片片。再來他們用美國牌子的電鍋煮肥皂片。像煮紅豆湯，還撈起表面的泡泡，提高鍋內肥皂的純度，直到肥皂被煮成糊狀。然後他們把肥皂糊放進自製的木頭模具，隔夜風乾，第二天再切成適當大小。

他們把第一批貨捐給當地公益團體。然後帶著2000塊肥皂到中美洲最貧窮的國家：海地。他們走進一座教堂，裡面有一萬人等著領肥皂，他們帶得根本不夠！

Our international office in Punta Cana turned 3 on Friday!👏



Having a soap recycling center in Punta Cana allows for quicker distribution to the surrounding communities in need of hygiene supplies & WASH Education 🧼 pic.twitter.com/3FbamzrMI1 — Clean the World (@CleantheWorld) July 12, 2021

於是不久他們帶著更多肥皂去海地，佛羅里達的電視台對他們的行程感興趣，跟拍報導。紐約的全國電視網看到，播了出來。他們得到全國曝光，開始朝正規軍邁進。

請員工對肥皂「輕聲細語」

他們搬離車庫，借用朋友倉庫的角落。很多旅館看到電視報導後跟他們聯絡。他們開始設計機制，讓旅館能把肥皂寄到倉庫。2010年1月，海地發生大地震。對海地有特殊情感的Shawn，加速擴張腳步，搬進第一間倉庫，並用專業機器製作肥皂。

但畢竟他們的原料跟一般肥皂不同，於是倉庫中有一群「肥皂細語人」（soap whisperers），會用手來檢查感覺原料的濕度。他們也把成品送給第三方檢測，確保符合衛生標準。

「Clean the World」接下來快速成長，在英國、荷蘭、香港、多米尼克共和國設立辦公室，處理美國以外約1000家旅館提供的肥皂。

除了地域上的擴展，「Clean the World」也延伸到肥皂以外的其他產品，如旅館清潔包（牙膏、牙刷、肥皂、洗髮精）的回收和再製。2017年起，他們把清潔包提供無家可歸者。如今已有3萬3千人受惠。

另一產品是回收的塑膠水瓶。這類難度較高。因為把大小不同的塑膠瓶分類、清潔，是大工程，但創造的環保效應，比肥皂更大。

在疫情中「軸轉」

2020的新冠肺炎疫情，嚴重影響旅館生意，連帶影響到「Clean the World」的原料來源和善心捐款。他們遣散了80%的員工。

因應捐款減少，他們不得不像創業公司一樣，開始「軸轉」，另闢財源。他們推出「肥皂救命箱」（Soap Saves Lives），供個人和企業購買。箱內有材料可DIY做成清潔包。個人和企業可把DIY做清潔包當作是家庭或企業活動。做完後，捐給當地公益組織，協助抗疫。

Thanks to @CaesarsEnt 2,000 hygiene kits are leaving our warehouse for immediate distribution to men, women, and children affected by Hurricane Ida. pic.twitter.com/sLYFHmOg2M — Clean the World (@CleantheWorld) September 29, 2021

隨著美國疫情減緩，「Clean the World」慢慢雇回員工，如今已達疫情前的60%。

回收肥皂簡單、易懂。我們知道後會覺得理所當然，過去卻沒人想到。「Clean the World」想到、做到，而且做出如此規模，值得所有企業和非營利組織學習。

參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航