習近平、普亭通話取暖：與2月冬奧會面相似的套路，中俄各有盤算製造「灰色地帶」

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近日通上話，中俄兩國有相互取暖的意味，以過去兩國類似結盟的關係來看，兩位被西方國家視為獨裁者，繼今年2月北京冬奧開幕式見面後，再加上俄羅斯仍未放棄對烏克蘭的侵略行徑，兩國元首選在這個時機點對話，確實引起國際社會的關注，尤其是美國的反映，自然會認為這是要向世界展現中俄之間的密切關係。

習別有用心，中俄各有盤算

在這個事件裡，外界特別會留意的是，習近平通話中提到中方會與俄羅斯就主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，再對比中國國防部長魏鳳和日前叫囂台灣海峽是中國內海，以及中國外交部發言人汪文斌也聲稱台灣海峽屬於中國的說法。

中國試圖以改變國際制度的法律戰，拉攏友中的俄羅斯為其背書，最重要的目的便是要製造「灰色地帶」（Gray-zone）的作用。

問題是，從地緣政治、國際制度的主客觀環境來看，中國的意圖恐怕難以得其所望，引起美國及其印太盟友抨擊是必然的結果，倘若西方國家漠視中國操作「台海內海化」的外宣行徑，那麼勢必會連帶影響東海、南海的自由航行；這不但是牽涉到安全問題，更直接衝擊國際經貿的運行，尤其是亞太地區的航運物流穩定，周邊國家對於中國的說法也不會表態支持。

此外，普亭與習近平通上話，兩國之間看起來關係熱絡，但卻是各懷鬼胎。

從普亭的角度來看，深陷在俄烏戰爭的泥淖中，以及面臨國際社會的制裁，不只要找到下台階的機會，也需要解決日益升高的國內社會經濟穩定問題；對習近平來說，美國及其盟友並沒有因為俄烏戰爭而陷入左右為難的窘境，反而持續對中國採取抗衡的動作，必須藉由中俄對話來虛張聲勢，這也著內部政治的考量。

換句話說，「習普通話」和2月時的「冬奧會面」都有相似的套路，一來中國藉此來對內宣傳中國仍有穩定的大國關係，二來也向外展現與西方國家抗衡的能賴；只是，中俄兩國能達到的實質合作相當有限，這從中國對於俄烏戰爭的曖昧態度便可窺知，習近平並不想要捲入俄羅斯與國際社會的紛爭，也無意扮演中間的協調者角色，盡可能的「置身事外」，是中國的上上策。

持續合作的中俄，是美國眼裡的重大挑戰