習近平、普亭通話取暖：與2月冬奧會面相似的套路，中俄各有盤算製造「灰色地帶」
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而從習普兩人所提及的中俄戰略合作，這仍是較為外交意義的宣示用意，要落實到具體的合作模式，恐怕短期內難有具體的動作。不過，就長期來看，中俄勢必會持續對話。
中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近日通上話，中俄兩國有相互取暖的意味，以過去兩國類似結盟的關係來看，兩位被西方國家視為獨裁者，繼今年2月北京冬奧開幕式見面後，再加上俄羅斯仍未放棄對烏克蘭的侵略行徑，兩國元首選在這個時機點對話，確實引起國際社會的關注，尤其是美國的反映，自然會認為這是要向世界展現中俄之間的密切關係。
習別有用心，中俄各有盤算
在這個事件裡，外界特別會留意的是，習近平通話中提到中方會與俄羅斯就主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，再對比中國國防部長魏鳳和日前叫囂台灣海峽是中國內海，以及中國外交部發言人汪文斌也聲稱台灣海峽屬於中國的說法。
中國試圖以改變國際制度的法律戰，拉攏友中的俄羅斯為其背書，最重要的目的便是要製造「灰色地帶」（Gray-zone）的作用。
問題是，從地緣政治、國際制度的主客觀環境來看，中國的意圖恐怕難以得其所望，引起美國及其印太盟友抨擊是必然的結果，倘若西方國家漠視中國操作「台海內海化」的外宣行徑，那麼勢必會連帶影響東海、南海的自由航行；這不但是牽涉到安全問題，更直接衝擊國際經貿的運行，尤其是亞太地區的航運物流穩定，周邊國家對於中國的說法也不會表態支持。
此外，普亭與習近平通上話，兩國之間看起來關係熱絡，但卻是各懷鬼胎。
從普亭的角度來看，深陷在俄烏戰爭的泥淖中，以及面臨國際社會的制裁，不只要找到下台階的機會，也需要解決日益升高的國內社會經濟穩定問題；對習近平來說，美國及其盟友並沒有因為俄烏戰爭而陷入左右為難的窘境，反而持續對中國採取抗衡的動作，必須藉由中俄對話來虛張聲勢，這也著內部政治的考量。
換句話說，「習普通話」和2月時的「冬奧會面」都有相似的套路，一來中國藉此來對內宣傳中國仍有穩定的大國關係，二來也向外展現與西方國家抗衡的能賴；只是，中俄兩國能達到的實質合作相當有限，這從中國對於俄烏戰爭的曖昧態度便可窺知，習近平並不想要捲入俄羅斯與國際社會的紛爭，也無意扮演中間的協調者角色，盡可能的「置身事外」，是中國的上上策。
持續合作的中俄，是美國眼裡的重大挑戰
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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