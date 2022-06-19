日本文豪夏目漱石的二三事（上）：曾有三對父母親，卻不被愛的童年回憶

文：NANA濕婦

前幾篇，我們一起認識了一位800年前的露營達人鴨長明，透過了他在臉書上留下的著名貼文，看見了當年的京都與現代的我們幾乎無異的災難遭遇與心情，以至於NANA濕婦也差點變成了真正的「師父」，到最後居然聊起了如何面對生活中的「無常」。以上內容，希望別嚇跑了有固定在追蹤的你。

這次，NANA想跟大家分享的是，比較近代的日本國民作家「夏目漱石」，如果將來你有打算前往日本愛媛縣的道後溫泉一遊；或是如果你聽過他的名字，卻不知道該從哪裡下手來認識他；還是你已經讀過夏目漱石的作品，但想知道更多有關他的八卦與生平逸事，那麼這一系列的內容就很適合你進來一起閒聊了。

因為錢與貓而相遇的日本文豪

即使你可能還不認識夏目漱石，但我相信大部分的人應該都見過他，因為日本於1984至2004年之間所發行的千元鈔票上印的就是夏目漱石，這版本的千元鈔不僅流通量大，加上發行期間也比較長，因此不只是日本人本身，就連曾經前往日本遊玩的觀光客，也多多少少都有在「錢」上看過他。

然而，有眼不識泰山的NANA濕婦，就算曾經拿著夏目漱石吃過不少拉麵，但第一次意識到他並且對他產生興趣，卻是因為《我是貓》這本小說。

小說中以一隻具有思考能力且幽默的貓為主角，整篇小說就是以他為第一人稱，來觀察「人類」這種奇特的生物，文中用了許多諷刺與挖苦的口吻，來反映當時人類的生活，以及批判資產階級與資本主義等。

整篇的內容隱約讓人覺得哪裡刺刺的，卻由於說話的是一隻貓，所以又拿他沒轍，這些內容真的太適合以「貓眼看人低」的貓族來當主角了；如果換成貴賓狗或是寵物兔來當主角的話，感覺就是哪裡不對，相信養過貓的人應該都能體會那種，讓人氣得牙癢癢、卻又捨不得扁他的高傲感。

夏目漱石的人生故事

因此，我就從單純只是想驗證「夏目漱石一定有養過貓」這件事情開始，一個不小心就看了許多有關夏目漱石的奇聞軼事。在他將近半百的人生裡，剛好經歷了新舊時代（從江戶幕府到明治新政府）的變換、東洋與西洋文化的衝擊，讓他成為了一個融合了新舊時代、東西文化的載體。

這一系列NANA將會以下面幾個部分，跟著大家一起認識這位日本明治時期的大文豪——夏目漱石。

不被愛的童年回憶：夏目漱石的三對父母親 成為作家前的夏目漱石：總覺得哪裡怪怪的英文教師以及讓他發瘋的英國留學經驗 從谷底回彈的人生轉捩點：被寫作救贖的天才作家 後記：關於夏目漱石，可能讓你很意外的10個Point 作品分享《少爺》：明治時期校園版本的半澤直樹

算命的說夏目漱石長大可能會變小偷？

夏目漱石出生於西元1867年，本名叫做夏目金之助，在他出生之前，上面已經有四個哥哥、三個姊姊，所以夏目漱石排名家裡的老八（也是老么）。

不知道是不是跟以前的台灣一樣，小朋友出生時，比較迷信的長輩們會帶著生辰八字去請「老師」幫忙取名字，希望小朋友這一生可以順遂平安、出人頭地。夏目漱石的生日是2月9日（若以現在慣用的陽曆計算），如果以舊暦來計算的話，是慶応3年1月5日，在日本的舊曆裡這一天被稱為「庚申之日」。

庚申之日來自於日本千年多前的平安時代開始流傳的民間信仰「庚申信仰」。他們跟中國的傳統曆法一樣，會以天干地支的排序來命名年份、日期與時辰，每60組一個循環。

據說，每逢「庚申之日」時，躲在我們身體裡的一種名為「三尸」的蟲（三尸の虫），就會趁著睡著的時候跑去向天神告狀。告甚麼狀呢？原來，這種三尸の虫就像24小時運作的人體行車紀錄器一般，他會把我們所有做過的壞事全部都記錄下來，然後趁著庚申之日時，跑去跟天神UPDATE DATA。

而要想防止三尸の虫去告狀，唯一的辦法就是那一整夜都不睡覺，於是，這種每到庚申之日就要守夜的習慣，就被稱為「守庚申」。不知道是不是基於這個民間信仰的傳說，在庚申之日出生的人，天生就沒有人體行車紀錄器這項標配，所以可以放肆地作壞事（？）也不會怎樣。

所以，算命的老師看著夏目漱石的八字說話了：「這孩子啊～長大以後非常有可能就會變成小偷，除非給他取的帶有『金』字，或是『金』字旁文字的名字，否則難逃此劫！」

於是，夏目漱石的爸媽便也懶得想太多，心想要不就直接用個「金」字，防阻效力應該最強吧！？因此，夏目漱石的本名就被一個算命的搞成了「金之助」，用我們中文圈的邏輯來思考或許還好，但對將來身為英文老師、文學作家的夏目漱石來說，這真的是一個很「俗」的名字，因為金就等於錢啊。

要不你想想看，如果蔣勳老師的本名如果叫做「錢」的話，那我們不就一天到晚都得稱呼他為「蔣錢」老師了嗎？據說夏目漱石也曾因此被身旁的人取笑，真的是困擾不已。

想要用石頭漱口的夏目漱石？

還好的是，文學家可以取筆名，也還好他曾經學過漢學，因此，夏目漱石便以「漱石」兩字來取代「金之助」。而這兩個字其實是源自於一個中國晉朝的故事[1]，當時有一個叫做孫楚的傢伙，他某次在跟朋友王濟聊天，聊到想要去隱居時，他說：「我要去『漱石枕流』了！」。

其實，他本來是想說我要去「枕石漱流」，也就是我要去躺在石頭上、用流水漱口，象徵著我要去過著隱居的生活了，但一個不小心就口誤成「枕流漱石」。結果朋友就笑著問他：「你倒是告訴我，是要怎麼躺在流水上？石頭又怎麼拿來漱口？變魔術膩？」

結果孫楚的腦筋動得很快（也可以說他很會掰），說：「哎呀，你不懂啦！躺在水流上，是爲了要清洗耳朵；用石頭漱口，是爲了砥礪我的牙齒！」

後來有人將這段典故解釋為孫楚藉由「漱石枕流」的辯解，來暗喻自己不隨波逐流並努力磨練心性的意思；也有人解釋為死不認錯的頑固。但就因為這段故事中，孫楚很高招也還算有道理的硬掰，所以從此之後，不管你是想躺在石頭上還是流水上、用流水還是用石頭刷牙，都可以用來比喻「隱居山林的悠閒生活」。