《3小時搞懂日常生活中的科學！【圖解版】》：條碼或QR碼的原理是怎麼樣的？
我們想讓你知道的是
在這本書裡，作者盡可能用淺顯的詞彙，說明這些科學與技術的發明原理，希望能幫助更多人從「只懂得操作」，轉變為「了解其中的發明原理，在生活中充分運用它們」。
文：左卷健男
【條碼或QR碼的原理是怎麼樣的？】
刷條碼可以讀取商品價格，刷QR碼可以立刻知道地址和減價資訊。它們是用什麼樣的規則在讀取資料呢？
條碼的原理
用於所有商店的一切生活用品，也最為民眾所熟悉的條碼是日本商品條碼JAN碼 [1]（Japan Article Number），把條碼的紋路放大，就可知道它是由七條白色與黑色的線（模組）組成，用來代表一個數字。
一般的JAN碼有13位數，首先最左側的2位數是「國碼」，這個數字是全球性的EAN協會所管理，日本取得49與45兩個國碼。國碼之後的7位數數字是「企業廠商碼」，接受企業單位申請，由流通系統開發中心設定。接下來的「商品品項碼」是3位數，企業單位可在001到999的範圍內，選擇任意數字設定。
一般來說，同一規格的商品會貼上相同的條碼，再由商店來設定價格。掃描條碼時，會照會該商店的數據庫， 所以，可以隨商店或是視日期來改動價格。
末尾的「檢查碼（CD）」是為了防止讀取錯誤而設的。與其他的碼不同，是結合幾個計算方法算出來的。
例如，從右起看檢查碼CD之外的12位數，奇數行相加乘以三，再加偶數位的和。再用10減去答案的個位數，該數字就設定成檢查碼CD。（檢查碼的計算公式寫在圖中）
這樣算出的JAN碼，會在製造廠或發行商包裝的階段印刷， 這叫做「source marking」
至於像生鮮食品（青菜或肉等），以重量來標示個別價格的商品，使用只有該商店流通的「Instore marking」條碼。這時，相當於國碼的最前兩碼，會使用20～29的數字，以避免混淆。
書籍的JAN分成兩段，第一段從「978」開始，接著是ISBN書籍分類號碼，最後以檢查碼收尾。第二段從「192」開始，標示日本專有的圖書分類與未稅本體價格，最後也以檢查碼結束圈 [2]。
另外，條碼是用光讀取資料，基本上只要對上紅色的LED光， 就會讀取黑線（模組）與白線，轉換為0與1的數據信號。條碼識讀器正是利用黑線和白線對光的反射率不同來讀取條碼數據的。
多虧了這個架構的功勞，顛倒的條碼也能正確讀取。因為以中央碼為界，分成左右兩邊，將左右相同數字的表現方法（黑模組與白模組的七碼組合）做了改變。
例如，同樣是「9」，在左側時是「0001011」，在右側時是「0010111」，將顛倒狀況考慮進去，變換不同的電子信號以作區別。
QR碼的原理
QR碼（Quick Response Code）是日本Denso Wave公司於1994年開發的二維條碼識別碼，為重視高速讀取的「進化形條碼」。尤其是在手機鏡頭可以讀取之後，快速普及開來 [3]。
稱它「進化形」的原因，來自幾個特色：比起條碼，它所含的資訊量大增， 而且髒汙、破損就算達到30％，數據也能修復，而且它的標示只需要條碼的十分之一面積。
以前條碼處理的資訊量最多20行，相較之下QR碼因有二維方向的條碼可做變化，容量極大，最大資料容量是7089字（只含數字時）。數據修復稱為「錯誤訂正功能」，因QR碼內特殊圖案設計和辨識定位標記有容錯能力，QR碼圖形如果有破損，仍然可以被機器讀取內容。製作數據的人，也可以選擇可修復的標籤。
QR碼被運用在各種不同的領域， 除了官方網站的網址、簡單取得特賣資訊等促銷用途之外，也應用在電子票卡或機場的登機證。在社群媒體上，也提供以QR碼與粉絲或朋友共享訊息的服務。
最近，也能看到與插圖或照片組合、設計性高的QR碼，任何人都能製作它，各位不妨來挑戰看看。
附註
[1] 台灣所使用的商品條碼為EAN碼，全名為European Article Number（歐洲商品條碼），台灣在1985年加入EAN會員，現在買東西結帳時，服務人員掃瞄商品上的條碼就是EAN條碼。台灣國碼為471。
[2] 本書封底也印有ISBN碼，不妨參考看看。台灣的ISBN條碼第二段為957或986。
[3] Denso Wave公司雖然保有QR碼的專利，但並未行使權利，而是將格式公開，讓任何人都能使用它。因此現在全世界不用花成本便能使用這種編碼。
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書籍介紹
本文摘錄自《3小時搞懂日常生活中的科學！【圖解版】》，好讀出版
作者：左卷健男
譯者：陳嫻若
我們周遭都是科技產品，你知道它們是怎麼運作的嗎？
若不知道原理，使用起來不會擔心嗎？
科學，不只是一門學問，更是大人得知道的基本知識。
身邊所有的科學與技術，以及日常中與之相關的問題，在本書都可以找到答案。
打開這些生活產品的黑盒子！
相信多數人都認同，現在的生活如此便利，極大部分仰賴科學與創新技術所賜。但你可曾想過這些技術以及產品，運作的原理到底是什麼？他們又是透過怎樣的方式，幫助我們過上舒適的生活？
在這本書裡，作者盡可能用淺顯的詞彙，說明這些科學與技術的發明原理，希望能幫助更多人從「只懂得操作」，轉變為「了解其中的發明原理，在生活中充分運用它們」。
本書獻給這樣的你！
- 對理科（科學）不在行但很有興趣。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。