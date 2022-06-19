日本文豪夏目漱石的二三事（下）：東大畢業的學霸，去英國留學後卻發瘋回國

文：NANA濕婦

以前曾在跟朋友聊天時，開玩笑說到：「日本的大文豪裡，10個裡面大概有9個都是東大出生、7個曾經自殺至少一次、6個得過肺結核，還會寫書寫到吐血然後去伊豆養病、4個有精神疾病、還有幾個會是酒鬼。」

當然，這是開玩笑，以上比例純屬推測，請勿認真。我想表達的是，這些文豪們，無論外表看起來是多麼光鮮亮麗，他們每個人在生涯中一定有某一塊是缺乏的、有缺陷的、有痛苦的、也有不堪的。

畢竟一個一輩子都沒經歷過痛苦、也完全沒有缺憾的人，是很難寫出膾炙人口的作品。這一次，我們就一起來繼續看看，夏目漱石在年輕的時候，到底還經歷過哪些事情呢？

所謂的「回家」？

時間快轉到夏目漱石9歲的時候，此時塩原夫妻的關係，因為塩原爸爸的外遇而破裂，塩原媽媽常常歇斯底里地問夏目漱石：「你爸是不是又跟那個女人出去了？」「他是不是都買玩具給那個賤貨的女兒？蛤？他有買給你嗎？」

接著，夏目漱石只記得他輾轉跟著塩原爸爸與外遇對象一起生活，或是跟著塩原媽媽一起回到原生父母親的家裡寄居的日子。我相信這情節到現在的社會上都還存在著，可憐的小夏目漱石面對大人之間的事情，他不懂，也完全沒有權力可以插嘴，只能跟著四處漂流。

直到塩原夫妻離婚之後，他總算能夠回到自己原生父母親的家裡生活（夏目夫妻）。此時，即使他的名字仍叫做「塩原金之助」（法定上的父親還是塩原爸爸），但實際上供他吃住的卻是夏目爸爸（有血緣關係的親生爸爸）。

對塩原爸爸來說，他只是停掉了定期定額的投資，但還不打算把這張股票賣掉；而對夏目爸爸來說，夏目漱石仍是他眼中的那張賠錢股票，勉強在吃飯時多放一副碗筷，別讓他下市（餓死）就好。於是，夏目漱石就這樣過著同時有著兩對父母親，看似人人愛卻沒人愛的奇妙平衡中長大。

這樣的日子，一直持續到他20歲（1887年）時，才因為大哥與二哥相繼肺結核過世而有所改變，因為前兩個兒子都過世了，所以不學無術的三兒子，就變成了夏目爸爸唯一的傳人，夏目爸爸心想：「挖靠，如果老三也有個甚麼萬一的話，這樣不行，好歹我也定期定額投資了不少，我得把金之助這張股票給買回來才行！」

於是對塩原爸爸提出了要把夏目漱石戶籍轉回來的要求，經過了長時間的溝通之後，兩個爸爸終於達成了協議，夏目爸爸付了日幣240円（相當於今天的日幣240萬円）的扶養費給塩原爸爸，這才成功把塩原金之助改回了夏目金之助。

是的，夏目爸爸雖然在夏目漱石出生的20年後，以240萬円買回了這張從來就不看好的股票，但他的目的跟當年買玩具的塩原爸爸卻相差不多，他們倆的父愛背後，都隱藏了一種「期待報酬的愛」。

看到這裡，我換個角度幻想自己如果是20歲的夏目漱石，心情應該會非常複雜，也回想起真的有身旁朋友的父母，從小就不斷地灌輸他們：「爸爸媽媽現在照顧（養）你，以後我們老了，就換你要來照顧（養）爸爸媽媽喔！我們只有你了喔！」這類的話。

如果正在讀這篇文章的你有孩子的話，千萬別常跟孩子說這種話，也別用「孝順是天經地義的事」來教育孩子，因為這只會讓他們覺得「你們的愛，背後都隱藏著奇怪的代價」。

從留級生到學霸

回到家後，夏目漱石開始去學校上課，求學生涯中，就跟大部分的我們一樣，曾經在教室裡跟同學玩壓手霸、不學無術、被罰站、跟同學一起設計陷阱整老師，而且就這樣一路玩到了高中，等到被留級之後才大夢初醒。他發現自己再這樣匪類下去，以後的人生肯定完蛋，因此，他便開始發憤圖強，演出一秒變學霸的戲碼，一路第一名到高中畢業。

當時，在明治時期的西化風潮之下，日本人逐漸在食衣住行各方面，幾乎全部都仿照西方國家，例如吃牛肉可以強健體魄、喝牛奶可以長高、吃麵包很潮、穿洋服很時髦、開始出現「弧光燈（電燈）」的銀座象徵著文明最尖端的街區等等。

這種西方文化優於東方文化、我們必須徹底效仿他們才能追上他們的概念，當然也滲入到學校裡。由於大學內請來的是洋教授，而洋教授上課講英文，所以如果你聽不懂英文，就別想繼續升學了。意識到這一點也很務實的夏目漱石，決心將過去喜愛的漢學轉為興趣，在學校開始猛K將來能讓他繼續升學的英文。

差點要當建築師的文豪

在升大學要選科系之際，夏目漱石也如同一般的年輕學子一般迷惘，面對未來，他不斷地思考自己該往哪個方向走。起初，他認為，如果要做一個對社會有用的人，想必得從事與食衣住行相關的行業；然而，他也有自知之明，清楚知道自己是個無法被社會的既定框架所規範的怪人。

於是，他開始觀察生活周遭裡，是否有那種可以保有自己的步調，又能被這個社會所需要的「怪人」。例如，他注意到家裡附近的那個「怪人」醫生，大家就算覺得他怪，但生病了總還是得找他醫，所以怪人醫生還是能依照自己的意願與步調繼續工作。然而，對於當醫生這檔事，夏目漱石真的提不起興趣，於是，他想到了建築師這個行業，因為「住」是人類的生活基本需求之一嘛。

某天，他與同學聊天時提到他以後想當建築師的想法，不料這位同學也是個一天到晚都在研究宇宙與探討哲學的「怪人」。他慷慨激昂地張開雙臂跟夏目漱石說：「在日本這樣的國家吼，不管你有甚麼本領跟才華，都搞不出甚麼大的建築留給後世，但！文學可以，文學比建築更有生命力啊！」