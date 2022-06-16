央行宣布升息半碼、存款準備率升1碼，楊金龍解釋為何低於市場預期
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楊金龍解釋，考量國內疫情紓困和政策性貸款利，因此升息幅度不宜過大，改以調整存款準備率。這種作法有助於緩和弱勢勞工和企業貸款利息的負擔，鎖定限制如銀行投資、商業本票及公司債等，預計限縮銀行放貸資金達1200億元。
今（16）日央行全體理事一致同意調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），續採「緊縮性貨幣政策」立場。央行總裁楊金龍強調「打擊通膨」是首要考量，通膨決定的關鍵是俄烏戰爭落幕、美國貨櫃船隻及碼頭問題要解決。
今年維持緊縮性貨幣政策
央行今日表示，由於俄烏戰爭持續，推升大宗商品價格，加以中國嚴格防疫措施，加劇全球供應鏈瓶頸問題，全球通膨壓力升高；復以美國等主要經濟體進一步升息，將維持緊縮性貨幣政策。
本次全體理事均贊同調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），打擊通膨是首要目標。
楊金龍表示，為了要強化貨幣政策抑制通膨的效果，除了調升政策利率外，還同時調整「存款準備率」，再搭配公開市場操作，3種手段將使貨幣緊縮效果更強。
不過，本次升息僅升息半碼，低於市場預期的1碼，原因如下：
- 因應國內疫情，避免政策衝突：升息半碼，搭配升存款準備率1碼
楊金龍解釋，考量國內疫情紓困和政策性貸款利，因此升息幅度不宜過大，改以調整存款準備率，這種作法有助於緩和弱勢勞工和企業貸款利息的負擔。
這意味著，央行本次在考量疫情下的國內經濟情況（尤其服務業受害），又要因應高居不漲的輸入性通膨，改以從銀行端限制授信造成資金緊縮，例如銀行投資、商業本票及公司債等。
- 預計限縮銀行放貸資金達1200億元
存款準備率會造成什麼樣的效果。楊金龍回應：「銀行的資金（放貸）至少會吸收1200億左右（新台幣）。」意味著未來銀行放貸意願就會比較低。若未來通膨仍持續上揚，升息搭配存款準備率的使用將會持續上演。
因此未來在升息的幅度並不會太劇烈，並將操作重心分配到存款準備率。
- 台灣利率水準返回正常，美國仍低於水平
楊金龍表示，美國雖然3月升息1碼、5月升2碼、6月升3碼，但上次（疫情初）美國是從是連續3次、速度很快，最後一次甚至「降息6碼」，然而當時台灣才降1碼而已。也就是說今年3月升息1碼，台灣就已經回到原來的水準，但美國現在還離原先水準有些距離。
不過，本次美國升息又快又猛，全球金融市場波動劇烈。楊金龍向市場喊話：「如果說，6月到9月全球金融市場波動非常大，需要央行做貨幣政策回應的時候⋯⋯會在必要的時候召開『臨時常務理事會』因應全球變化。」
- 房市隨金融市場冷卻，無需信用管制
另一方面，由於著重在打擊通膨，並「未調整選擇性信用管制」。楊金龍強調，這次利率調升，已經會對房地產造成抑制，再加上目前銀行的授信狀況良好、全球貨幣緊縮導致股票下跌，房地產已經逐漸冷卻。
有鑑於以上，因此未祭出第5波信用管制。但是他語帶保留的指出，未來會滾動式檢討，不排除任何可能。
全球性通貨膨脹何時落幕？
至於，民眾最關心的是何時全球性通膨才可以告一段落。
俄烏戰爭造成全球通貨膨脹為維持高檔，尤其是國際制裁俄羅斯與白俄羅斯，以及烏克蘭穀物春耕受阻、產區破壞及運輸中斷等衝擊，還有全球供應鏈不穩，成為高通膨兩大主因，目前情況為何：
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歐美國家尋找替代能源
由於歐美對俄羅斯制裁措施，使它石油出口自今年5月起約每日減少3%全球供應量；歐盟逐步停止自俄羅斯進口石油，國際油市供需失衡程度將再擴大。
歐美國家，亟欲找到替代能源彌補俄羅斯的原油，目前有4種替代俄羅斯石油之方案，包含釋出庫存、OPEC閒置產能、伊朗、委內瑞拉還有美國頁岩油。
央行對此強調，石油產品需求價格彈性較小，預期油價仍將居高不下，但值得注意的是全球需求趨於疲軟，可能也使原油需求放緩，下半年油價可望回穩創高不易。
- 美國塞港、缺櫃及碼頭相關設施要解決
除了原油以外，供應鏈持續受阻也是通膨一大原因。全球物流堵塞現象仍存，中國防疫清零政策干擾，近月來歐洲北海重要港口與中國的上海及浙江，港口貨運延滯情形較為明顯，加劇歐洲商品供應短缺困境。
楊金龍解釋，美國的船隻、碼頭還有港口設施要改善，就能一步改善通膨。他也指出，俄烏戰爭雖仍持續，但是對物價影響會慢慢遞減，全球各大機構也預期，只要沒有黑天鵝再出現，美國物價明年就會下降，台灣壓力也就會降低。
- 未來風險：中國經濟問題可能影響全球
未來的金融風險特別要注意，中國經濟如果急遽下滑，導致既存結構性經濟問題爆發，例如地方政府、房地產開發商及家庭的高債務，及銀行體系脆弱性等，亦引發全球金融不穩定。
楊金龍解釋，現在各國都採緊縮貨幣政策，但是全球第2大經濟體的中國卻在寬鬆貨幣，要特別注意，它隨時可能帶來的影響。
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核稿編輯：翁世航
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