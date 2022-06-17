【疫情週報】6/11-6/17：入境居檢「3+4」上路、邊境攔截多例BA.4、BA.5確診個案，本週重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情本週（6/11-6/17）不論是全國或是各縣市，均已出現明顯下降的趨勢。入境居家檢疫新制「3+4」於15日上路，衛福部專家會議也拍板縮短5-11兒童的2劑疫苗接種間隔，並開放醫事人員接種第2次追加劑。

本週受到社會關注的防疫議題眾多，包含了指揮中心多位成員確診、國內首見BA.4和BA.5的境外移入個案、「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）案例持續增加、富樂快篩試劑出包等。

《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 入境居家檢疫15日起採「3+4」新制。

家用快篩實名制13日起取消單雙號分流，指揮中心提供住宿式機構定期公費快篩。

衛福部專家會議拍板5-11歲兒童2劑疫苗間隔縮短為4-8週，醫事人員可接種第2次追加劑。

一週疫情發展概述

相較兩週的總計、平均和中位數，均可看出疫情下降的趨勢。前一週（6/4-6/10）新增確診數總計為48萬7590例，平均數為6萬9656例，中位數是6月10日的68311例。本週新增確診數總計為42萬8737例，平均數為6萬1248例，中位數是昨（16）日的63170例。

若從各縣市來看，單日確診數曾介在2000-1萬例，以及單日2000例以下的縣市，確診趨勢均已下降。此外，每日死亡人數也開始出現下降趨勢。

重大防疫規範變化

【入境居檢新制】

指揮中心11日宣布，自6月15日零時起（航班表定抵台時間）入境居家檢疫改為「3+4」，入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。入境人數總量管制，指揮中心表示初期以每週2.5萬人次為原則。

指揮中心說明，來台旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

入境民眾至檢疫處所交通工具除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。指揮中心也宣布，國籍航空機組員返台後的防疫規範也於15日同步放寬。

指揮中心並於16日公布防疫旅館管理指引修正重點，居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示的方式，向業者出示其2日內快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅館。旅館工作人員得於以入住須知、廣播或房間內張貼文宣的方式，提醒受管制對象。

指揮中心說明，考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿。若發生自主防疫者發生外出未歸情事時，請防疫旅宿業者協助於其外出次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

【家用快篩】

指揮中心宣布自本月13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。

教育部11日則表示，因應學校暑期將至，家長仍有將孩子送至補習班及課照中心學習及照顧之需求，將提供補習班及課照中心公費快篩試劑作為防疫備用資源，以維師生健康安全。

教育部說明，本次配發對象為全國1萬7514家依教育法規向地方主管教育行政機關申請核准立案，招收高級中等以下教育階段學生之補習班及課照中心。

配發原則以補習班及課照中心學生及教職員工人數規模為配發劑量設算，進行40劑至200劑之一次性配發，全國共配發約118萬劑，作為暑期防疫備用資源，提供補習班及課照中心人員或學生於到班（課）或上班（課）期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎之情形時使用。

指揮中心13日宣布，自6月中旬到7月底止，指揮中心提供住宿式機構定期公費快篩措施。

指揮中心表示，住宿式機構住民每週定期快篩2次，2-18歲則每週1次，未滿2歲免篩。住民有症狀時亦進行快篩，未滿2歲出現症狀則採PCR。若篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療並給予藥物。

至於工作人員，指揮中心表示每週定期快篩至少1次，有症狀時亦進行快篩。住民和宮握人員確診3個月內，可免除篩檢。

【疫苗接種】

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於10日下午召開，決議5-11歲兒童2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）縮短為4-8周以上，另決議醫事人員可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。

專家會議建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。惟特殊情形（如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等）下，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。

為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，專家會議建議COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員），可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。兩次追加劑之間的間隔，專家會議建議為5個月。

【血清流行病學調查】