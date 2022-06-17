高調的破冰之旅：馬克宏與德國、義大利、羅馬尼亞領袖空襲聲中抵達基輔，表態支持烏克蘭

包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）四位歐洲領導人 週四 （16日）訪問了戰火蹂躪的烏克蘭。 這次訪問 具有重大的象徵意義，因為法國、德國和義大利的領導人過去 被烏克蘭指責他們的支持過於謹慎， 他們 也 因為與俄羅斯總統普亭（ Vladimir Putin ）接觸遭到 批評。

法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）深夜從波蘭出發，於週四早上，在空襲警報聲中抵達烏克蘭首都基輔。本次高調的造訪， 包括與烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskyy ）見面， 外界認為旨在緩和烏克蘭官員認為這3國對於戰事態度「不冷不熱」而引發的緊張局勢。

Photo Credit: AP / 達志影像 法國總統馬克宏（中）、德國總理蕭茲（右）和義大利總理德拉吉（左）16日搭乘開往基輔的火車。

法、德、義大利三國領袖於週四早上抵達基輔，隨即前往受戰火破 壞的郊區伊爾平（Irpin），表達對烏克蘭的支持。 「這是我們向烏克蘭人發出的團結訊息」，法國總統馬克宏在與德國總理蕭茲、義大利總理德拉吉乘坐夜車抵達基輔後表示。

Photo Credit: AP / 達志影像 法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉前往基輔郊區伊爾平，視察轟炸過後的廢墟。

馬克宏也在伊爾平稱讚烏克蘭人民面對俄羅斯入侵時展現的「英雄主義」：「就是在這裡，還有其他地方，烏克蘭人阻止了俄羅斯軍隊前進基輔」，「這代表了軍隊的，也是烏克蘭民眾的英雄主義。」

馬克宏也指著伊爾平一棟受損建築的牆上的標語──上面寫著「讓歐洲沒有戰爭」──說「看到這一點非常感人。這是正確的訊息。」

德國總理蕭茲在拜訪 伊爾平後表示，烏克蘭的伊爾平和布查（Bucha）已成為俄羅斯戰爭中「難以想像的殘酷的象徵」。他也提到， 官員們在做決定時，必須牢記這樣可怕、遭到摧毀的場景：

「無辜平民遭到攻擊、房屋被毀、整個 城鎮都被摧毀了，（俄軍的攻擊）根本不是針對軍事設施。」蕭茲表示，「 這充分說明了俄羅斯發動戰爭的殘酷，它只是為了破壞和征服。 我們在做出決定時必須牢記這一點。」

Photo Credit: AP / 達志影像 德國總理蕭茲、義大利總理德拉吉、法國總統馬克宏前往基輔郊區伊爾平，視察轟炸過後的廢墟。

義大利總理德拉吉也於 伊爾平表示，烏克蘭的支持者將在歐洲的幫助下重建一切。 「他們摧毀了托兒所、遊樂場，一切都將重建」，德拉吉說。

羅馬尼亞總統約翰尼斯單獨搭乘火車前往基輔與其他歐洲三國領袖會合，他於推特上表示， 羅馬尼亞希望「所有俄羅斯肇事者都受到國際刑事司法的追究」。 「沒有言語可以描述我們今天在伊爾平所見，難以想像的人倫悲劇與恐怖破壞。」

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家對烏克蘭最高調的造訪。也是繼3月16日，東歐三國（波蘭、捷克和斯洛維尼亞）領導人之後，再有歐洲重量級國家領袖聯合拜訪基輔。

週四稍晚，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔的馬林斯基宮與四國領袖會面，這是他們在烏克蘭戰爭後首次見面。這也是一次高調的「破冰」之旅，烏克蘭一直批評德國不願切斷與俄羅斯的經濟聯繫（如興建北溪二號天然氣管）、交付武器緩慢，而法國總統馬克宏日前受訪時呼籲西方「不要羞辱俄羅斯」也讓烏克蘭相當不滿。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德國總理蕭茲（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）握手致意。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭總統澤倫斯基（中）與法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉、德國總理蕭茲和羅馬尼亞總統約翰尼斯進行工作會議。

四國領袖來訪帶來哪些承諾？

這次來訪，烏克蘭獲得一些正向的承諾。 德國總理蕭茲週四推文表示，烏克蘭總統澤倫斯基 已接受參加本月七大工業國組織（G7）峰會的邀請。 澤倫斯基 在戰事爆發後一直沒有離開烏克蘭，預計將透過視訊的方式參與6月26日至28日的G7峰會。

另外，歐盟成員國將在未來幾天討論烏克蘭的入會資格，法國總統馬克宏表示，法國、德國、義大利和羅馬尼亞都支持烏克蘭立即獲得歐盟成員候選國資格；蕭茲 並補充說，烏克蘭「屬於歐洲大家庭」，德國政府支持給予烏克蘭與鄰近的摩爾多瓦共和國 歐盟候選國資格 。儘管許多主要的歐洲國家認為烏克蘭有望加入歐盟，但加入歐盟的程序可能需要數年甚至數十年的時間。

另外，烏克蘭也得到提供更多武器的承諾。馬克宏於基輔的聯合記者會上表示，法國將向烏克蘭提供更多的法國愷撒車載榴彈炮（Caesars）以幫助其對抗俄羅斯的入侵。除了已經交付的12個愷撒車載榴彈炮，接下來的幾週內還會再提供另外6個。

蕭茲也承諾持續提供 武器給烏克蘭，「只要烏克蘭需要我們的支持，我們就會繼續這樣做。」蕭茲透露，目前正在訓練烏克蘭軍隊使用最先進的武器、PzH2000自行榴彈砲和獵豹防空坦克。此外，也已同意提供德國研發的IRIS-T是防空系統， 以保護烏克蘭城市受到空襲。

本日稍早， 德國國防部長 蘭布雷特（Christine Lambrecht）宣布在7月底、8月初向烏克蘭交付3架德國火箭發射器，烏克蘭士兵將於6月開始受訓使用這些武器。

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭總統澤倫斯基（中）與法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉、德國總理蕭茲和羅馬尼亞總統約翰尼斯於基輔舉辦聯合記者會。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元