香港晚報：司法機構擬將遙距聆訊擴至刑事程序

1）司法機構擬將遙距聆訊擴至刑事程序

司法機構今（16）日展開《法院（遙距聆訊）條例草案》的公眾諮詢，列出遙距聆訊適用的範圍、運作細節等，並擬推展至部分刑事審訊程序。遙距聆訊現時僅適用於民事法律程序。

諮詢文件列明，被告首次出庭、答辯、裁決、判刑，應當親身出庭；處理保釋程序時，法庭不應採用語音直播聯繫。

2）潘樂陶公司涉合謀定價被控違反競爭條例

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程，涉嫌與信興集團合謀定價，涉及的工程潛在銷售總額約20億港元。競爭事務委員會指在調查後，認為已違反《競爭條例》，並入稟競爭事務審裁處提出控告。

潘樂陶回應事件時指不評論案情，強調審裁處未有決定。對於會否影響日後投標政府工程項目，他稱「真金不怕洪爐火」。

3）TVB前技術員煽惑火攻發射站囚1年

曾在無綫電視（TVB）任職技術員的張建華（27歲），被控於2019年8月至11月期間，在連登呼籲損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等，他早前被裁定3項煽惑他人刑事毁壞罪成立。

今判刑時裁判官劉淑嫻形容被告行為「愚昧及自私」，毁壞「藍絲」商家的行為會影響市民生計。惟她考慮被告沒有刑事紀錄，帖文回應率低，最終對被告判囚一年。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex