荷蘭情報機構公布俄羅斯間諜的「人設」：他說他來自巴西、喜歡電子舞曲、正要去海牙國際刑事法院實習

荷蘭情報機構（AIVD）近期破獲了一起俄羅斯間諜案，該間諜試圖利用他十多年來累積的巴西公民假身份在正在調查烏克蘭戰事的國際刑事法院（ICC）實習，他精心製作的4頁假故事也被公開。

33歲的費雷拉（Viktor Muller Ferreira）是巴西公民，他在今年4月試圖入境荷蘭，到位於海牙的國際刑事法院當實習生，不過他被荷蘭拒絕入境，視為是國家安全威脅，被遣返回巴西。

這名男子實際上是36歲的切爾卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov），他為俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）工作，而「費雷拉計畫」是一項籌備多年的行動，耗費了大量的時間、精力和經費。

A Russian #spy tried to secure an internship in the war crimes court using a Brazilian citizen fake identity that he had built up over more than a decade-Russia’s GRU #spyagency grooms its undercover operatives for years. #warcrimes #Netherlands #spying # https://t.co/tEOSowVlsN — Robert Morton (@Robert4787) June 16, 2022

荷蘭情報機構負責人阿克布姆（Erik Akerboom）表示，「這起事件清楚地向我們展示了俄羅斯人打算做什麼——他們試圖在國際刑事法院內非法獲取消息。我們將此歸類為高級別的威脅。」 國際刑事法院目前正在調查俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行，以及 2008年俄羅斯與喬治亞戰爭期間的罪行，在國際刑事法院臥底可以為俄羅斯情報部門提供有價值的資訊。

阿克布姆補充說，在此以前，國際刑事法院已經接受了這名「費雷拉」的實習申請，如果他成功在國際刑事法院工作，將能夠接觸到許多俄羅斯情報總局「非常感興趣」的消息和人員。

國際刑事法院發言人 羅布拉（ Sonia Robla） 表示， 國際刑事法院 感謝荷蘭當局的行動，揭露了安全風險，「國際刑事法院非常重視這些威脅，將繼續與荷蘭當局合作。」

為了揭露俄羅斯情報機構的運作方式以及可能對其他國際機構產生威脅， 荷蘭情報機構 採取不同尋常的方式，選擇公布了長達4頁的文件，概述了關於「費雷拉」的故事。

"Quick...we need a cover legend for our "Brazillian" illegal.."

"Hold my beer... (downloads an episode of Isaura The Slave) pic.twitter.com/Y1K2pfoRKr — Christo Grozev (@christogrozev) June 16, 2022

費雷拉似乎有著慘澹的 家族史，他被母親和阿姨撫養長大，家境並不富裕，在母親和阿姨雙亡後，他在2010年動身到巴西里約熱內盧尋找他久未謀面的父親（這名父親很有可能也被長期欺騙）。

為了讓身份更可信，這份文件指出費雷拉在與父親見面前「已經忘記了葡萄牙語」，後來才決定留在巴西學語言，並恢復巴西公民身份。 虛假的故事也聲稱，「過去我的同學常常嘲笑我的長相和口音。雖然我看起來像德國人，他們稱我為『外國佬』。 我沒有很多朋友。」

另外這份文件也附上許多令人費解的細節：費雷拉曾迷戀 學校的地理老師；他喜歡迷幻舞曲（Trance music），常去首都一家會播放迷幻舞曲的夜店（還附上地址）；他工作的車庫裡有一張墨西哥主持人薇若妮亞．卡斯羅（ Verónica Castro ）年輕時的海報，但後來被 加拿大演員潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）的海報取代； 他喜歡巴西利亞一間可以吃到便宜燉豆子的餐廳。

而根據調查性媒體《Bellingcat》，費雷拉是 一個「熱血的政治學學生」， 他在都柏林三一學院攻讀政治學位，然後在約翰霍普金斯大學國際研究學院（SAIS）獲得碩士學位。 他在網路經營一個親西方的分析網站。

A GRU spy who sought to gain access to the International Criminal Court as an intern left a long and detailed trail on social media.https://t.co/1mqy5zZhPj — Bellingcat (@bellingcat) June 16, 2022

荷蘭情報機構指出，切爾卡索夫利用一個精心設計的身份，隱藏所有與俄羅斯及情報總局的關係，而且指他早在2010年左右已經接受漫長及密集的訓練。如果切爾卡索夫成功以實習生身份混入國際刑事法院，他將 有權使用國際刑事法院的大樓和系統， 潛在的非常高的威脅；他也 能收集情報及取得資源，甚至連接法院網路系統，除了 可以滿足情報總局的情報需求， 可能還能夠影響國際刑事法院內的刑事案件。

荷蘭情報機構表示，這些間諜通常很難被發現，因為他們使用化名並長期使用假身份生活，以展開情報工作。再加上偽造的外國人身份，他們可以取得俄羅斯人無法取得的資料。除了俄羅斯情報總局（GRU），俄羅斯還有另一個情報機關（SVR），據信也對外部署了非法間諜。

俄羅斯沒有對此案發表立即意見。

近年來，荷蘭一共驅逐了境內20多名被指控從事間諜活動的俄羅斯人，包括今年3月 驅逐17名偽裝成外交官的俄羅斯情報人員。俄羅斯 否認了所有指控，並驅逐莫斯科和聖彼得堡15名荷蘭大使館和領事館人員來回應最新的驅逐行動。

國際刑事法院是一個擁有123個成員國的全球戰爭罪法庭，該法院正就在烏克蘭發生的戰爭展開調查， 審查對俄羅斯總統普亭等人的戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪的指控。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元