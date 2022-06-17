荷蘭情報機構公布俄羅斯間諜的「人設」：他說他來自巴西、喜歡電子舞曲、正要去海牙國際刑事法院實習
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荷蘭情報機構（AIVD）16日發布了一份新聞稿，詳細說明了它如何破獲俄羅斯情報總局（GRU）試圖混入國際刑事法院的間諜。新聞稿提供了這名間諜的大量資訊，包括他的真實身份和他的「人物設定」。
荷蘭情報機構（AIVD）近期破獲了一起俄羅斯間諜案，該間諜試圖利用他十多年來累積的巴西公民假身份在正在調查烏克蘭戰事的國際刑事法院（ICC）實習，他精心製作的4頁假故事也被公開。
33歲的費雷拉（Viktor Muller Ferreira）是巴西公民，他在今年4月試圖入境荷蘭，到位於海牙的國際刑事法院當實習生，不過他被荷蘭拒絕入境，視為是國家安全威脅，被遣返回巴西。
這名男子實際上是36歲的切爾卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov），他為俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）工作，而「費雷拉計畫」是一項籌備多年的行動，耗費了大量的時間、精力和經費。
荷蘭情報機構負責人阿克布姆（Erik Akerboom）表示，「這起事件清楚地向我們展示了俄羅斯人打算做什麼——他們試圖在國際刑事法院內非法獲取消息。我們將此歸類為高級別的威脅。」國際刑事法院目前正在調查俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行，以及2008年俄羅斯與喬治亞戰爭期間的罪行，在國際刑事法院臥底可以為俄羅斯情報部門提供有價值的資訊。
阿克布姆補充說，在此以前，國際刑事法院已經接受了這名「費雷拉」的實習申請，如果他成功在國際刑事法院工作，將能夠接觸到許多俄羅斯情報總局「非常感興趣」的消息和人員。
國際刑事法院發言人羅布拉（Sonia Robla）表示，國際刑事法院感謝荷蘭當局的行動，揭露了安全風險，「國際刑事法院非常重視這些威脅，將繼續與荷蘭當局合作。」
為了揭露俄羅斯情報機構的運作方式以及可能對其他國際機構產生威脅，荷蘭情報機構採取不同尋常的方式，選擇公布了長達4頁的文件，概述了關於「費雷拉」的故事。
費雷拉似乎有著慘澹的家族史，他被母親和阿姨撫養長大，家境並不富裕，在母親和阿姨雙亡後，他在2010年動身到巴西里約熱內盧尋找他久未謀面的父親（這名父親很有可能也被長期欺騙）。
為了讓身份更可信，這份文件指出費雷拉在與父親見面前「已經忘記了葡萄牙語」，後來才決定留在巴西學語言，並恢復巴西公民身份。虛假的故事也聲稱，「過去我的同學常常嘲笑我的長相和口音。雖然我看起來像德國人，他們稱我為『外國佬』。我沒有很多朋友。」
另外這份文件也附上許多令人費解的細節：費雷拉曾迷戀學校的地理老師；他喜歡迷幻舞曲（Trance music），常去首都一家會播放迷幻舞曲的夜店（還附上地址）；他工作的車庫裡有一張墨西哥主持人薇若妮亞．卡斯羅（Verónica Castro）年輕時的海報，但後來被加拿大演員潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）的海報取代；他喜歡巴西利亞一間可以吃到便宜燉豆子的餐廳。
而根據調查性媒體《Bellingcat》，費雷拉是一個「熱血的政治學學生」，他在都柏林三一學院攻讀政治學位，然後在約翰霍普金斯大學國際研究學院（SAIS）獲得碩士學位。他在網路經營一個親西方的分析網站。
荷蘭情報機構指出，切爾卡索夫利用一個精心設計的身份，隱藏所有與俄羅斯及情報總局的關係，而且指他早在2010年左右已經接受漫長及密集的訓練。如果切爾卡索夫成功以實習生身份混入國際刑事法院，他將有權使用國際刑事法院的大樓和系統，潛在的非常高的威脅；他也能收集情報及取得資源，甚至連接法院網路系統，除了可以滿足情報總局的情報需求，可能還能夠影響國際刑事法院內的刑事案件。
荷蘭情報機構表示，這些間諜通常很難被發現，因為他們使用化名並長期使用假身份生活，以展開情報工作。再加上偽造的外國人身份，他們可以取得俄羅斯人無法取得的資料。除了俄羅斯情報總局（GRU），俄羅斯還有另一個情報機關（SVR），據信也對外部署了非法間諜。
俄羅斯沒有對此案發表立即意見。
近年來，荷蘭一共驅逐了境內20多名被指控從事間諜活動的俄羅斯人，包括今年3月驅逐17名偽裝成外交官的俄羅斯情報人員。俄羅斯否認了所有指控，並驅逐莫斯科和聖彼得堡15名荷蘭大使館和領事館人員來回應最新的驅逐行動。
國際刑事法院是一個擁有123個成員國的全球戰爭罪法庭，該法院正就在烏克蘭發生的戰爭展開調查，審查對俄羅斯總統普亭等人的戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪的指控。
新聞來源
- Netherlands says Russian spy caught seeking war crimes court internship（Reuters）
- Russian spy caught trying to infiltrate war crimes court, says Netherlands（The Guardian）
- AIVD verstoort activiteiten Russische inlichtingenofficier richting Internationaal Strafhof（AIVD）
延伸閱讀
- 烏克蘭鎖定600多名俄國戰犯、起訴其中80人，國際大力支持戰爭罪調查
- 如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？
- 基輔郊區小鎮數百名平民遇害、澤倫斯基指控俄軍「種族滅絕」，聯合國籲保存證據
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」