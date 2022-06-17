《南國啟示錄：檳城篇》：兼容並蓄的歷史寶藏，多元共榮的人文城市典範

文：彭政添

時間回到2019年初，因為AirAsia的廉價機票，我早就買好10月機票打算來一趟馬來西亞旅行，時間抓在中秋連假和雙十連假間，堪稱完美計畫。不料後來馬上爆發新冠肺炎疫情，出國這件事就變得遙遙無期。檳城原本也排在造訪計畫內，因為吉隆坡到檳城的機票實在便宜，順手就買了一張，可惜變成未竟之願，跟檳城的緣分也就暫時停在這裡。

直到2022今年公共電視的《南國啟示錄》紀錄片首映會，又再次拉近我跟檳城的緣分，且不僅檳城，還有整個東南亞。目前《南國啟示錄》拍攝的城市中，河內、清邁也都在疫情前去過了，想想這一系列紀錄片跟我的歷程也十分相似，去過的這幾個城市對我特別有感。

「就是要這種撞擊啊！台灣人其實有一點喜歡在自己的舒適圈。」一位嫁去馬來西亞檳城的台灣新移民這麼說。

對這句話特別有感，過去在跟身邊的人聊東南亞，大多人所知不深，僅能憑印象聊上幾句，而大家說的可能就只是對東南亞各國家很淺薄的認識。但事實上，東南亞可以聊的實在太多了，你要深入可以很深入，而且並不能很簡單的化約出一個印象，就能包含對一整個國家的認識，因為它實在太多元了，每個人帶來的那種文化絕對很難用三言兩語就了結，就連比平常人多接觸了多一點的我，也很難直接說明東南亞國家是什麼？都是一點一滴地去認識，才逐漸有個較明朗的輪廓，所以我很喜歡比喻認識東南亞國家像是拼拼圖，每多瞭解一點就多拼上一塊，而且過程是驚喜的，在拼上前，你很難抓住它是什麼樣子。

這次觀看《南國啟示錄》又讓我拼上一大片拼圖，認識更多關於東南亞的城市故事，而這裡的第一片就是屬於檳城的。

檳城這塊土地

檳城好像在馬來西亞是那麼獨特的存在，它的魅力和風采使檳城人有獨特的驕傲，好像檳城人可以非常自豪地說出「我是檳城人」。這種自豪感跟它特殊的歷史背景與文化遺產有很大的關係，因為它就是如此的獨一無二、絕無僅有。

檳島（檳榔嶼）是英屬時期三個海峽殖民地其中之一，這或許大家比較知道，還有另外兩個就是馬六甲和新加坡，因三者地點靠海，成為英殖民時期的重要貿易港口。但你不會知道的可能是，它跟其他兩個海峽殖民地有何不同？它其實不是海峽殖民地「之一」，而是唯一，才形成現在獨有的檳城文化風貌，至於為何不同？《南國啟示錄》給了一個很棒的檳城歷史導讀。

如果說慢慢孕育檳城獨有風貌的是歷史背景，那麼快速改變檳城的大事件我想是成功申請「世界文化遺產」。2008年7月7日，檳城州的首府「喬治市」和「馬六甲」同時被聯合國世界教科文組織列入世界文化遺產，簡稱「入遺」，這當然不是一朝一夕就達成的成就，而是背後有許多文化推動者和古蹟保存者的努力，才促成「申遺」成功。而加入「世界文化遺產」確實是一項里程碑，但同時也帶來不小的變化，多了一個Recognition，卻多了十足的重量要去承受，如今仍舊在變化當中。

為何檳城可以申遺成功？為何檳城有那麼多老房？入遺後帶來的變化？這些都是值得探究的議題。特別想提老房的存在，也是有其歷史因素，我也是看了《南國啟示錄》後才瞭解，那些看似很表面的文化樣貌，其實背後都有說不完的歷史故事，我想這是檳城其中一個迷人之處，沒有這些歷史就造就不出一個迷人的檳城，那種獨一無二的存在。

「人跟土地、土地跟人是交互影響著的」，這點在檳城這塊土地特別明顯。檳城是個活著的文化，紀錄片中有一句話深深打動我，「它不是電影場景，而是活生生的喬治市一點一滴的生活。」不只是檳城這塊土地，生活在這片土地上的人，也是活著的文化。檳城的文化不是人去說出來的、不是書上記載著的，而是檳城這塊土地上的人們在這裡的生活，它的文化是人們真真實實的活出來的，這也是難怪檳城人會有如此強烈的自我認同。一位台灣新移民對檳城的看法形容得非常貼切：「我之前會開玩笑，檳城沒什麼博物館啦，檳城博物館蠻糟糕的，但是因為博物館就在街上啊。」

其實不用特別去找的，這就是喬治市最厲害的地方，因為它是不著痕跡的。

Photo Credit: shutterstock/達志影像 檳城「喬治市」

居住在檳城的人

檳城另一個令人驚豔的是「人」，多元的族群在此相會，和諧的居住在這裡，即便歷史古蹟建築再耀眼，都難以忽視族群和諧共存的景象。馬來西亞是個多元民族的社會，但仍舊可以感受族群間的隔閡，也許是因為分流的教育體制，導致對彼此不甚熟悉，也常聽到各族群帶有偏見的刻板印象，政治上的族群問題也時常浮出檯面，成為可以操作的議題，這是多元族群社會必須面臨的課題，「它可以是一個國家的詛咒，也可以是恩賜。」而檳城證明了不同族群的人們可以不起衝突的生活在一起，這絕對不是呼口號。

我訝異的是，紀錄片中的檳城是多麼的開放包容，在我的生命經驗中，不同的族群多少會有一些心牆，這使我們不會跟異族打交道，可是在檳城這些藩籬似乎不存在。人們可以歡慶彼此的節日，不分種族、宗教，印度人可以幫馬來人製作禮拜或婚禮用的「宋古帽」，有宗教節慶活動會厝邊相揪，不論你是什麼信仰和族群，都敞開大門歡迎，著實讓我大開眼界，人們不分你我的在此和樂生活。

檳城有條「和諧街」，在同一條街你可以看到穆斯林的清真寺、天主教的教堂、印度教的神廟，以及華人的寺廟，而「在檳城，任何一個宗教大門都是為了每一個人而敞開著的。」他說的不是在馬來西亞，而是「在檳城」。一位檳城人說到：「在馬來西亞，我們很幸運，因為我們理解和平共處的重要，之所以有充足的知識可以去理解他人，是因為在不同的節慶文化中，我們可以認識彼此。」檳城是多元族群社會的人文典範。