新加坡出奇招「以毒攻毒」：施放2億隻「蚊子部隊」消滅登革熱，細菌感染雄蚊造成「不孕」

文：梅緣緣

新加坡政府近日警告，今年（2022）可能面臨的登革熱（Dengue Fever）危機將更加嚴峻，並推測大量病媒蚊的增加與環境氣候變遷密切相關。對此新加坡環境局（NEA）預計，將依照區域大規模施放先前所培養的2億多隻感染了沃爾巴克氏體（Wolbachia）的埃及斑蚊（Aedes aegypti），希望能減緩後續可能爆發的登革熱疫情。

《英國電訊報》（The Telegraph）報導，杜克新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）免疫學家奧路意絲（Ruklanthi de Alwis）即點出，新加坡現在的登革熱病例激增與全球暖化，以及環境潮濕等氣候變遷問題有關。奧路意絲也表示：「過去的預測模型研究就有顯示，氣候變遷所帶來的全球暖化，將會擴大蚊子的生活圈，也會讓登革熱傳染季延長。」

炎炎夏日，新加坡登革熱疫情捲土重來

根據美國《ABC新聞》（ABC News）報導，來自新加坡的Soe Sint San回憶起她8歲時，從緬甸回到新加坡確診登革熱的經歷，「記得那時候醫生還跟我說，如果發燒變更嚴重的話，有可能會需要接受輸血。」Soe Sint San說，她後來花了10天才終於康復。不過，現在地處熱帶的新加坡每到夏日時，登革熱的問題就會浮上檯面，而且嚴重度逐年漸增。

登革熱，為登革熱病毒經埃及斑蚊與白線斑蚊（Aedes albopictus）叮咬傳播所引發的急性傳染病，好發於美洲、東南亞、西太平洋等地區。登革熱雖分為四種血清型，且Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ每一種都可以致病，但病患在感染其中一型後，就可以對該型登革熱型別終身免疫。

另外俗稱「天狗熱」的登革熱，在臨床上通常會出現噁心、嘔吐、發疹等症狀。若為典型登革熱則可能會有頭痛、高燒、後眼窩痛、肌肉及關節疼痛等症狀，其中部分患者肌肉及關節疼痛症狀之嚴重，讓登革熱也被冠上「斷骨熱」的稱號。

今（2022）年6月，新加坡登革熱通報數每日已達約100至200例左右（最低84例，最高271例），引起相關環境衛生單位的關注。

新加坡衛生部（MOH）統計顯示，新加坡過往登革熱兩波高峰在2019年及2020年時出現，其中2019年第28週時的登革熱通報達663件，而隔年到第30週時則暴增至1787件。只是令新加坡政府憂心的是，今年還沒到7月（第21週），境內通報的登革熱病例數就已經高達1466例，後續若正式進入登革熱盛行季節，相關新增案例恐再創歷年新高。

消滅病媒蚊大作戰，用細菌讓病媒蚊說掰掰

有鑒於2020年時，新加坡爆發有史以來最大規模的登革熱疫情，累計近3萬5000多例確診，超越先前2013年2萬2318例的紀錄。受全球氣候變遷及極端天氣的影響下，也讓病媒蚊防治成為了星國每到夏季首要須處理的課題，甚至境內的學校還會需要特別在課堂上，教導學生有關如何預防登革熱的方法。

然而，比起以往使用脂溶性有神經毒性且具爭議的DDT撲殺，或是使用一般民眾較常用的敵避（DEET）、伊默克（IR3535）、派卡瑞丁（Picaridin）或精油等防蚊液，透過讓蚊子感染沃爾巴克氏體造成「不孕」的方式降低病媒蚊數量，較能從根本達到阻斷登革熱、瘧疾與茲卡病毒（Zika Virus）等傳染病效果。

據《自然》（Nature）期刊指出，使用沃爾巴克氏體處理登革熱一般有兩種方法。一種為僅放出感染過的雄蚊，造成雌雄交配後的蚊子卵無法發育成孑孓，以達到防治效果，如中國廣州、美國邁阿密（Maiami）、德州（Texas）與加州（California），以及新加坡等國即採取此種方法。

另一方法為將感染的雄雌蚊一起施放，透過讓沃爾巴克氏體感染蚊子後代，取代原可能帶有登革熱病毒的蚊子，降低登革熱經蚊傳播的風險，此種方法則廣為澳洲、越南、印尼、馬來西亞及巴西等國使用。南非普利托利亞大學（University of Pretoria）病媒蚊防治專家巴瑞克（Leo Braack）向《自然》期刊表示：「用沃爾巴克氏體以降低蚊子傳播登革熱是一種『預防的技術』，而採用這個方法的成效也已經被很多國家證實。」

在雄埃及斑蚊因沃爾巴克氏體產生細胞質不兼容（CI）的情況下，透過讓遭感染的雄蚊與雌埃及斑蚊交配，便能使其產下無法生長發育的的受精卵，進而減少帶有登革熱的蚊子數量。新加坡環境局過去的研究結果也顯示，在義順鎮（Yishun）、淡賓尼（Tampines）以及蔡厝港（Choa Chu Kang）等超過16萬戶民宅的區域，埃及斑蚊減少的比例高達98％，而感染登革熱的患者也減少了88％。

新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，此項計畫在2016年開始實施至今，已經過5階段的田野調查與研究。新加坡環境局科學家盧鄧（Deng Lu，音譯）表示，這次的計畫則將以每週定期施放的方式，讓感染沃爾巴克氏體的蚊子軍隊慢慢消滅登革熱。

根據新加坡《亞洲新聞台》（CNA）報導，目前新加坡環境局所培育出感染沃爾巴克氏體的雄蚊，將在境內榜鵝（Punggol）、盛港（Sengkong）、后港（Hougang）、蔡厝港油池（Choa Chu Kang，Yew Tee）、兀蘭（Woodlands）、芽籠（Geylang）、勿洛蓄水池（Bedok Reservoir）、勿洛北區（Bedok North）共8個區域依序進行。