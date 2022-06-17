新加坡出奇招「以毒攻毒」：施放2億隻「蚊子部隊」消滅登革熱，細菌感染雄蚊造成「不孕」
我們想讓你知道的是
使用沃爾巴克氏體處理登革熱一般有兩種方法。一種為僅放出感染過的雄蚊，造成雌雄交配後的蚊子卵無法發育成孑孓，以達到防治效果，如中國廣州、美國邁阿密、德州與加州，以及新加坡等國即採取此種方法。
文：梅緣緣
新加坡政府近日警告，今年（2022）可能面臨的登革熱（Dengue Fever）危機將更加嚴峻，並推測大量病媒蚊的增加與環境氣候變遷密切相關。對此新加坡環境局（NEA）預計，將依照區域大規模施放先前所培養的2億多隻感染了沃爾巴克氏體（Wolbachia）的埃及斑蚊（Aedes aegypti），希望能減緩後續可能爆發的登革熱疫情。
《英國電訊報》（The Telegraph）報導，杜克新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）免疫學家奧路意絲（Ruklanthi de Alwis）即點出，新加坡現在的登革熱病例激增與全球暖化，以及環境潮濕等氣候變遷問題有關。奧路意絲也表示：「過去的預測模型研究就有顯示，氣候變遷所帶來的全球暖化，將會擴大蚊子的生活圈，也會讓登革熱傳染季延長。」
炎炎夏日，新加坡登革熱疫情捲土重來
根據美國《ABC新聞》（ABC News）報導，來自新加坡的Soe Sint San回憶起她8歲時，從緬甸回到新加坡確診登革熱的經歷，「記得那時候醫生還跟我說，如果發燒變更嚴重的話，有可能會需要接受輸血。」Soe Sint San說，她後來花了10天才終於康復。不過，現在地處熱帶的新加坡每到夏日時，登革熱的問題就會浮上檯面，而且嚴重度逐年漸增。
登革熱，為登革熱病毒經埃及斑蚊與白線斑蚊（Aedes albopictus）叮咬傳播所引發的急性傳染病，好發於美洲、東南亞、西太平洋等地區。登革熱雖分為四種血清型，且Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ每一種都可以致病，但病患在感染其中一型後，就可以對該型登革熱型別終身免疫。
另外俗稱「天狗熱」的登革熱，在臨床上通常會出現噁心、嘔吐、發疹等症狀。若為典型登革熱則可能會有頭痛、高燒、後眼窩痛、肌肉及關節疼痛等症狀，其中部分患者肌肉及關節疼痛症狀之嚴重，讓登革熱也被冠上「斷骨熱」的稱號。
今（2022）年6月，新加坡登革熱通報數每日已達約100至200例左右（最低84例，最高271例），引起相關環境衛生單位的關注。
新加坡衛生部（MOH）統計顯示，新加坡過往登革熱兩波高峰在2019年及2020年時出現，其中2019年第28週時的登革熱通報達663件，而隔年到第30週時則暴增至1787件。只是令新加坡政府憂心的是，今年還沒到7月（第21週），境內通報的登革熱病例數就已經高達1466例，後續若正式進入登革熱盛行季節，相關新增案例恐再創歷年新高。
消滅病媒蚊大作戰，用細菌讓病媒蚊說掰掰
有鑒於2020年時，新加坡爆發有史以來最大規模的登革熱疫情，累計近3萬5000多例確診，超越先前2013年2萬2318例的紀錄。受全球氣候變遷及極端天氣的影響下，也讓病媒蚊防治成為了星國每到夏季首要須處理的課題，甚至境內的學校還會需要特別在課堂上，教導學生有關如何預防登革熱的方法。
然而，比起以往使用脂溶性有神經毒性且具爭議的DDT撲殺，或是使用一般民眾較常用的敵避（DEET）、伊默克（IR3535）、派卡瑞丁（Picaridin）或精油等防蚊液，透過讓蚊子感染沃爾巴克氏體造成「不孕」的方式降低病媒蚊數量，較能從根本達到阻斷登革熱、瘧疾與茲卡病毒（Zika Virus）等傳染病效果。
據《自然》（Nature）期刊指出，使用沃爾巴克氏體處理登革熱一般有兩種方法。一種為僅放出感染過的雄蚊，造成雌雄交配後的蚊子卵無法發育成孑孓，以達到防治效果，如中國廣州、美國邁阿密（Maiami）、德州（Texas）與加州（California），以及新加坡等國即採取此種方法。
另一方法為將感染的雄雌蚊一起施放，透過讓沃爾巴克氏體感染蚊子後代，取代原可能帶有登革熱病毒的蚊子，降低登革熱經蚊傳播的風險，此種方法則廣為澳洲、越南、印尼、馬來西亞及巴西等國使用。南非普利托利亞大學（University of Pretoria）病媒蚊防治專家巴瑞克（Leo Braack）向《自然》期刊表示：「用沃爾巴克氏體以降低蚊子傳播登革熱是一種『預防的技術』，而採用這個方法的成效也已經被很多國家證實。」
在雄埃及斑蚊因沃爾巴克氏體產生細胞質不兼容（CI）的情況下，透過讓遭感染的雄蚊與雌埃及斑蚊交配，便能使其產下無法生長發育的的受精卵，進而減少帶有登革熱的蚊子數量。新加坡環境局過去的研究結果也顯示，在義順鎮（Yishun）、淡賓尼（Tampines）以及蔡厝港（Choa Chu Kang）等超過16萬戶民宅的區域，埃及斑蚊減少的比例高達98％，而感染登革熱的患者也減少了88％。
新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，此項計畫在2016年開始實施至今，已經過5階段的田野調查與研究。新加坡環境局科學家盧鄧（Deng Lu，音譯）表示，這次的計畫則將以每週定期施放的方式，讓感染沃爾巴克氏體的蚊子軍隊慢慢消滅登革熱。
根據新加坡《亞洲新聞台》（CNA）報導，目前新加坡環境局所培育出感染沃爾巴克氏體的雄蚊，將在境內榜鵝（Punggol）、盛港（Sengkong）、后港（Hougang）、蔡厝港油池（Choa Chu Kang，Yew Tee）、兀蘭（Woodlands）、芽籠（Geylang）、勿洛蓄水池（Bedok Reservoir）、勿洛北區（Bedok North）共8個區域依序進行。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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