【書評】《台灣我的祖國》：台語詩句道出對母土與親族的愛，開闊的氣度有如唐朝的邊疆詩
我們想讓你知道的是
胡長松的詩或許可歸類為「尚強主義」，那是外表與形式陽剛，好似有侵略性——究其真心本意，是要來保護更多的弱者，讀者卻一時看不清。
文：鄭順聰（嘉義民雄人、攑筆的人，最新作品為《台語心花開：學台文超入門》，著有台語詩集《我就欲來去》，華語散文集《夜在路的盡頭挽髮》）
讀胡長松的任何作品，都會讓我想起「尚弱主義」，這是兩條相反的路，卻在我感性與理性交錯的讀者經驗中，碰撞糾纏。
尚弱主義，就是台灣社會的媽寶宇宙，在事理與生活中得處處呵護，鞏固權利，被許多KOL高高揚起，吸收群眾，蔚為聲量。
相對而言，胡長松剛健質樸的主張，在台灣當下的文壇顯得弱勢，甚至是不合時宜。說真的，有時我也不太喜歡長松的硬氣（ngē-khì，骨鯁），氣場太強，有礙媽寶社會之健全完善。
然而，只要把他的詩作讀深，距離會一寸一寸拉近，不再畏懼，感動此人之頇顢（hân-bān）：
心事一層過一層
毋過我已經決定
對你的愛講袂出喙
就是心內的海湧
抑是掛佇窗邊的小風鈴
起風的時，請予我聽著你的消息
——〈起風的時〉
真的是很可愛的作者，因其對親人、鄉土與國族之摯愛，戮力小說寫作的他，也會將電腦收起，執起鋼筆，讓筆端流瀉出溫柔的墨水。
在讀過那麼多扭捏雕琢、偽裝成高級藝術的打油詩之後，你會對長松直言不諱的詩句，感到坦然。
小說家來寫詩，或許不那麼精巧，可是帶敘述魅力的。例如描繪珊瑚礁上藤葉慢慢透成綠光的〈入眠〉，或想起母親教他將水壺蓋反轉為淺盤，且用手指頭塞住蒸氣孔，將白水斟入來飲用，是節儉也是生活的智慧（〈我行過開花的茄苳樹跤〉）。強大的敘述力化為詩句柔，是我這種本質為詩人的寫作者無法揮灑的。
這時代的創作者再怎麼跨界，精神與手法還是有界線的，對胡長松而言，是〈棋盤街路的城市〉：
你佇這張地圖出世
你佇這張地圖大漢
你哭，你笑
你迎接生命佮死亡
這是打狗，是大高雄，再Zoom in來看，是高雄市邊緣、柴山腳下的內惟，是小時候的親情鄉情，工商業崛起帶來的改變，中年憤慨與難得的閒情悠悠。
詩集名《台灣我的祖國》，政治社會領頭，胡長松用連篇的詩句與排比的手法，道出對母土與親族的愛，開闊的氣度讓我想起唐朝的邊疆詩，西方文學的史詩，更像對上帝高聲吟唱聖詩。
此風格與路線，在台灣詩壇的發展歷史中，向來是弱勢——因居主流的華語詩不太用嘴巴讀出聲音來，更與社會的日常口語脫離——之所以脫離乃因華語原本是少數，多數是台語、客語、原住民豐富的族語等國家語言，是貼近生活與親情的言語，也是生活與市井的音聲。相對而言，居教育、媒體與廟堂之上的華語，顯得高遠不親近，華語詩就只能棲身於書面紙頁了。
雖說氣口（khuì-kháu）是論述台語詩與台語歌的古板窠臼，但若真的讀出來、唸出來，就是一種截然不同的風景，就像〈六月〉這首詩之鏗鏘結語：「自由佮愛的音節」。
胡長松的詩或許可歸類為「尚強主義」，那是外表與形式陽剛，好似有侵略性——究其真心本意，是要來保護更多的弱者，讀者卻一時看不清。而「尚弱主義」看似體貼關心，當界域發出警報時，往往是最無情的——這就是詩，就是文學，是胡長松作品與人生的永恆主題，就像我最喜歡的這節詩句，於辯證中顯現真實，在矛盾中坦露真誠：
我的頭毛漸漸白矣
過去佮意的，這馬有一半感覺討厭
阿過去討厭的，這馬有一半感覺佮意
這就是現今的我
——〈故鄉的菩提樹〉
書籍介紹
《台灣我的祖國》，玉山社出版
作者：胡長松
港口的船隻佮風帆隨時欲駛向世界
佇第一島鏈中心國度
太平洋的大湧是開闊的道路
湧裡懷抱威嚴玉山的山影
這是我出世佮大漢的所在
勇健美麗的台灣
《台灣我的祖國》是台灣台文界目前最受注目的中生代作家胡長松的【台語詩集】
台灣的地理地景，我們熟悉的大洋高山、城市港口、樹木田野…都是書中詩文的養分，
讓我們回頭去看到我們生長的故鄉，感念哺育我們的土地。
胡長松將這本獻予去年離世的父親—胡榮芳先生
書中附有8幅喜愛攝影的胡長松的作品
本書特色：詩集創作及修改時間從2001年至2021年，前後長達20年。可以從這本詩集追尋到作者長年在台文詩作上耕耘、創作的足跡。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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