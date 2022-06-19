【書評】《台灣我的祖國》：台語詩句道出對母土與親族的愛，開闊的氣度有如唐朝的邊疆詩

文：鄭順聰（嘉義民雄人、攑筆的人，最新作品為《台語心花開：學台文超入門》，著有台語詩集《我就欲來去》，華語散文集《夜在路的盡頭挽髮》）

讀胡長松的任何作品，都會讓我想起「尚弱主義」，這是兩條相反的路，卻在我感性與理性交錯的讀者經驗中，碰撞糾纏。

尚弱主義，就是台灣社會的媽寶宇宙，在事理與生活中得處處呵護，鞏固權利，被許多KOL高高揚起，吸收群眾，蔚為聲量。

相對而言，胡長松剛健質樸的主張，在台灣當下的文壇顯得弱勢，甚至是不合時宜。說真的，有時我也不太喜歡長松的硬氣（ngē-khì，骨鯁），氣場太強，有礙媽寶社會之健全完善。

然而，只要把他的詩作讀深，距離會一寸一寸拉近，不再畏懼，感動此人之頇顢（hân-bān）：

心事一層過一層

毋過我已經決定

對你的愛講袂出喙

就是心內的海湧

抑是掛佇窗邊的小風鈴

起風的時，請予我聽著你的消息

——〈起風的時〉

真的是很可愛的作者，因其對親人、鄉土與國族之摯愛，戮力小說寫作的他，也會將電腦收起，執起鋼筆，讓筆端流瀉出溫柔的墨水。

在讀過那麼多扭捏雕琢、偽裝成高級藝術的打油詩之後，你會對長松直言不諱的詩句，感到坦然。

小說家來寫詩，或許不那麼精巧，可是帶敘述魅力的。例如描繪珊瑚礁上藤葉慢慢透成綠光的〈入眠〉，或想起母親教他將水壺蓋反轉為淺盤，且用手指頭塞住蒸氣孔，將白水斟入來飲用，是節儉也是生活的智慧（〈我行過開花的茄苳樹跤〉）。強大的敘述力化為詩句柔，是我這種本質為詩人的寫作者無法揮灑的。

這時代的創作者再怎麼跨界，精神與手法還是有界線的，對胡長松而言，是〈棋盤街路的城市〉：

你佇這張地圖出世

你佇這張地圖大漢

你哭，你笑

你迎接生命佮死亡

這是打狗，是大高雄，再Zoom in來看，是高雄市邊緣、柴山腳下的內惟，是小時候的親情鄉情，工商業崛起帶來的改變，中年憤慨與難得的閒情悠悠。

詩集名《台灣我的祖國》，政治社會領頭，胡長松用連篇的詩句與排比的手法，道出對母土與親族的愛，開闊的氣度讓我想起唐朝的邊疆詩，西方文學的史詩，更像對上帝高聲吟唱聖詩。

此風格與路線，在台灣詩壇的發展歷史中，向來是弱勢——因居主流的華語詩不太用嘴巴讀出聲音來，更與社會的日常口語脫離——之所以脫離乃因華語原本是少數，多數是台語、客語、原住民豐富的族語等國家語言，是貼近生活與親情的言語，也是生活與市井的音聲。相對而言，居教育、媒體與廟堂之上的華語，顯得高遠不親近，華語詩就只能棲身於書面紙頁了。

雖說氣口（khuì-kháu）是論述台語詩與台語歌的古板窠臼，但若真的讀出來、唸出來，就是一種截然不同的風景，就像〈六月〉這首詩之鏗鏘結語：「自由佮愛的音節」。

胡長松的詩或許可歸類為「尚強主義」，那是外表與形式陽剛，好似有侵略性——究其真心本意，是要來保護更多的弱者，讀者卻一時看不清。而「尚弱主義」看似體貼關心，當界域發出警報時，往往是最無情的——這就是詩，就是文學，是胡長松作品與人生的永恆主題，就像我最喜歡的這節詩句，於辯證中顯現真實，在矛盾中坦露真誠：

我的頭毛漸漸白矣

過去佮意的，這馬有一半感覺討厭

阿過去討厭的，這馬有一半感覺佮意

這就是現今的我

——〈故鄉的菩提樹〉

書籍介紹

《台灣我的祖國》，玉山社出版

作者：胡長松

港口的船隻佮風帆隨時欲駛向世界

佇第一島鏈中心國度

太平洋的大湧是開闊的道路

湧裡懷抱威嚴玉山的山影

這是我出世佮大漢的所在

勇健美麗的台灣



《台灣我的祖國》是台灣台文界目前最受注目的中生代作家胡長松的【台語詩集】

台灣的地理地景，我們熟悉的大洋高山、城市港口、樹木田野…都是書中詩文的養分，

讓我們回頭去看到我們生長的故鄉，感念哺育我們的土地。

胡長松將這本獻予去年離世的父親—胡榮芳先生

書中附有8幅喜愛攝影的胡長松的作品

本書特色：詩集創作及修改時間從2001年至2021年，前後長達20年。可以從這本詩集追尋到作者長年在台文詩作上耕耘、創作的足跡。

Photo Credit: 玉山社

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航