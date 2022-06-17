2022/06/17,
經濟

為何只升息半碼？沒有第5波打房？楊金龍打通膨8大關鍵問答，學者推測下半年央行恐加速升息

為何只升息半碼？沒有第5波打房？楊金龍打通膨8大關鍵問答，學者推測下半年央行恐加速升息
Photo Credit: 中央社

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中經院副院長王健全分析，央行考慮升息的3個條件，即國內通膨情勢、主要經濟體貨幣政策動向和疫情對內需產業與消費的影響，本來央行看起來要鷹派打通膨，不過現在是「前面兩個Yes，後面一個No」，若台灣下半年疫情稍緩，「可能升息腳步會大一點」。

升息半碼、回收千億資金 楊金龍打通膨8大關鍵問答

（中央社）央行16日不僅調升政策利率半碼，也調升新台幣存款準備率1碼。央行總裁楊金龍表示，這次要考慮抑制通膨，又希望兼顧受到疫情衝擊的內需產業，「確實是一個更艱難的決定」，但希望透過價量並行方式抑制通貨膨脹心理，年底前都會朝緊縮方向走。

時隔28年，美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點）；央行16日召開第2季理監事會議，宣布跟進Fed升息，但採取2008年金融海嘯時期做法，同步調升政策利率與存準率。

以下是楊金龍在央行記者會中有關影響市場與經濟走向的8大關鍵問答。

  • 問題一：央行這次升息考量是什麼，為何只升半碼？

楊金龍表示，今（2022）年3月升息1碼，主要考量國內產業逐漸復甦，各國央行貨幣政策也都朝向緊縮方向，但是沒想到後來本土疫情升溫，衝擊服務業等內需產業，加上考量到央行中小企業貸款6月底將結束，未來利率就會提高，對服務業衝擊較大，也希望能夠控制通膨的預期心理，最後決定僅升息半碼。

  • 問題二：央行這次為何調升存款準備率，對台股可能影響為何？

楊金龍表示，這次透過調升利率以及調升存款準備率的方式，以價量並行方式抑制通膨預期心理。升息是比較全面性的影響，但是調升存款準備率不會影響存款利率，有助緩和對弱勢勞工跟企業貸款利息負擔加重的衝擊。

調升存款準備率，目的是鎖住銀行的資金，把原本銀行持有的央行定存單或轉存款，轉為應提準備金，拉長銀行資金存放在央行的時間，降低貨幣數量的流動性，可以減輕通膨壓力，有助物價穩定。央行預期調升存款準備率1碼，可以從銀行端收回約1200億元資金。

由於銀行應提準備金增加，銀行會去評估如何調整資產負債表，也會更為謹慎放款，商業本票、公司債、新承做放款利率等，如果沒有跟存款準備率連動的放款利率就會提高，緊縮的效果跟調升存款利率的效果一樣，有助於控制M2（廣義貨幣供給）在適當水準，「比較是對資本市場有影響」。

美國貨幣政策緊縮，科技股下跌較多，台灣股票市場跟美國連動性高，受到美國貨幣政策影響很大，至於台灣自己的貨幣政策，對台股的影響比較小。

  • 問題三：調升台灣全年CPI跟核心CPI到2.83％跟2.42％，評估物價何時回穩？

楊金龍表示，貨幣政策能否讓物價回穩，很難做這樣預測。國際預測機構也認為2020年到2022年是很特別的3年，受到中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭爆發影響，導致物價波動大。這波物價要穩定下來，關鍵有2個，一是俄烏戰爭要趕快落幕，二是美國供應鏈瓶頸要有所改善，如果這些因素今年消失的話，通膨問題會比較好解決。

目前來看，美國跟國際上相關機構都認為物價有機會明（2023）年下降，央行目前也是這樣預測。不過，物價還是有很多不確定性存在。

  • 問題四：新台幣今年以來趨貶，是不是台美利差擴大影響？

楊金龍表示，今年新台幣匯率的貶值，主要反映外資大幅賣超台股並匯出資金，而非台美利差擴大所導致。Fed加速升息，美債殖利率快速上升，致美股重挫，而台股與美國科技股連動性高，外資大幅賣超過新台幣8000億元，並匯出資金，造成新台幣對美元匯率走貶。

央行將密切注意利差擴大是否導致新台幣匯率未來持續貶值。

  • 問題五：新台幣今年以來走貶，是否可能加劇輸入性通膨壓力？

楊金龍表示，今年1到5月進口物價年增率來看，若以美元計價商品漲幅約15.73％，新台幣計價漲幅為17％雖然略高，但差距不大，而且1到5月新台幣兌美元匯率，跟去年同期相比僅貶值1％左右，對輸入性通膨影響不大。

如果新台幣要貶到29.5元，今年下半年平均新台幣匯率要貶到30.18元，全年平均才會貶到29.5元，目前看起來機率不是非常高，但央行仍會密切注意，新台幣貶值是否會加劇國內的輸入性通膨。

  • 問題六：央行這次為何沒有提出第5波房市信用管制，是否考量升息已有打炒房效果？

楊金龍表示，自2020年12月以來，央行已經四度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定。

這次未調整房市選擇性信用管制措施，「主要還是著重在通膨方面」；3月以來調高利率，再加上這次貨幣緊縮政策，挹注房市穩定，也有助於強化已祭出的選擇性信用管制措施成效，並會持續滾動檢討相關措施內容。

央行不是特別去看房價等數據，而是關注金融穩定度、房貸集中度等，可以肯定的說，台灣房市絕對不會像美國過去發生的次貸風暴。

  • 問題七：Fed今年調升利率步調又快又猛，3月、5月、6月分別已經調整1碼、2碼跟3碼，有沒有可能進一步導致金融風暴或是停滯性通膨？

楊金龍指出，美國調整貨幣政策是否外溢到其他國家，甚至導致金融風暴，他認為機率不高，不過要持續關注，市場也有討論會不會導致停滯性通膨，目前看起來應該不至於發生。美國最近確實又下修2023年跟2024年的經濟成長率，後續仍要持續關注。

16日也有理事提到Fed今年升息步調又快又猛，對股票市場匯率都引起不小的波動，如果6月到9月的期間，全球國際金融市場波動非常大，大到需要央行貨幣政策回應，基於相關責任，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。

  • 問題八：經濟部長王美花日前表示，抗通膨不能只靠升息，這次理監事對央行貨幣政策調整有沒有什麼不同意見？

楊金龍表示，王美花對於這次的措施也很支持，16日會中各理事沒有人說不升息的，主要是討論半碼或是1碼，最終決定升息半碼，加上存款準備率調高1碼，可以價量搭配達到抑制通膨心裡的效果，不過理事也有建議在溝通上要比較細膩一點。

新台幣觸28.3元續創近23年半新高
Photo Credit: 中央社

學者：若下半年內需復甦通膨持續 央行恐加速升息

（中央社）央行16日宣布升息半碼，重貼現率調整為1.5％。專家學者認為，升息半碼符合預期、尚可接受，主要是疫情衝擊內需，導致升息3個條件未完全滿足；若下半年疫情趨緩、通膨持續盤旋，台灣升息步調應會加速。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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