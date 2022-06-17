18國參與「太平洋兩棲領導人研討會」，台灣將官受邀參觀美日國防裝備
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本屆太平洋兩棲領導人研討會（PALS）於13日至16日之間召開，美國力邀日本合辦PALS，這次是此研討會首度在日本舉辦，被認為是考慮到中國不斷加強海洋行動，多國之間期待加強合作因應。
（中央社記者楊明珠千葉16日專電）由美國、日本合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）在東京舉行，與會人士及以觀察員身分與會的台灣軍方代表16日觀摩國防裝備展示。
第8屆PALS日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀，美方則是太平洋陸戰隊司令中將魯德（Steven Rudder）。有來自18國將近70人參加，台灣接受美方邀請以觀察員身分與會，包括海軍151艦隊艦隊長少將張世行及陸戰隊指揮部副參謀長上校吳志孝等4人參與。
PALS主要是為了維護印度太平洋地區的和平穩定，要提高友好國家之間的水陸兩棲作戰能力。本屆PALS於13日至16日之間召開，美國力邀日本合辦PALS，這次是此研討會首度在日本舉辦，被認為是考慮到中國不斷加強海洋行動，多國之間期待加強合作因應。
主辦單位安排研修活動，與會人士16日上午到位於神奈川縣的日本海上自衛隊橫須賀基地，參觀水機團裝備品展示（陸上自衛隊）及運輸艦「大隅」號，艦內有AAV7兩棲突擊車、氣墊登陸艇（LCAC）、中程多用途防空飛彈（MRMPM）、登陸艇等設備。
下午安排與會人士到位於千葉縣的木更津駐囤地，參觀美日裝備品的靜態及動態展示，包括日本陸上自衛隊的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）、地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM） 、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）、美軍的運輸直升機CH-53模擬對日本陸上自衛隊的V-22魚鷹機進行空中加油。
在木更津駐囤地的靜態展示除了日本的V-22魚鷹機，也有美軍的MV-22魚鷹機、12SSM、HIMARS等。
張世行等台灣軍官代表在參觀各種國防裝備品時，對於美軍MV-22魚鷹機、日本的地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM）、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）看似頗感興趣，與美軍、日本陸上自衛隊人員交流探討。
本屆PALS於傍晚在木更津駐囤地舉行閉幕式後，由吉田、魯德召開聯合記者會。吉田表示，藉由加深PALS與會國之間的合作，對區域和平穩定帶來極大的助益。
被媒體問及，印太地區的安全保障隨著中國、俄羅斯、北韓的行動，產生急遽的變化，日本陸上自衛隊及美國太平洋陸戰隊如何因應的問題時，吉田說，同意魯德所言，絕不容許印太地區有試圖以武力片面改變現狀的情況發生。依據法治，維護自由開放的國際秩序，是極為重要的。
吉田說，日本是與中國、俄羅斯、北韓以海洋相隔的鄰國，位於堪稱最嚴峻的安全保障環境的最前線。基於這樣體認，日本首先是先對防衛能力進行徹底的強化。同時以此為基礎，加強日美同盟的嚇阻力、應對力是很重要的。
魯德表示，透過PALS，與各國的指揮官進行討論，相信與友好國之間的合作關係更為鞏固。日本的陸上自衛隊與美國太平洋陸戰隊為了守護自由開放的印太地區，應該團結一致，在國際法之下、法律所容許的範圍內行動。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。