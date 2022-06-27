民不聊「生」，可以嗎？共產國家用盡一切辦法，計劃生育仍註定失敗
我們想讓你知道的是
計劃生育作為國策實施四十餘年，嚴苛的政令和「重男輕女」的觀念加劇了中國人口性別比例失衡，造成育齡婦女人數不足，生育率降低，衍生了墮胎、棄嬰等問題，更埋下了少子化和老齡化的種子。
文：夏念梓
2001年，計劃生育政策實施滿30年，獨生子女政策實行第24年，中國公布第五次全國人口普查結果，宣布中國正式進入低生育水平國家行列，預計未來年平均淨增人口將保持在1000萬以上，並盛讚人口與計劃生育取得的成就舉世矚目，30年內少生了三億，為中國和世界節約資源。
誰曾想，中國人口自此「跌跌不休」。二十年後，第七次全國人口普查結果在一再推遲下公布，總人口雖穩住14億大關，但數據顯示生育率持續走低，出生人口大幅下降。至今（2022）年年初，中國國家統計局數據顯示，2021年出生人口1062萬人，人口出生率進一步降至7.52%；減去死亡人口1014萬人，中國總人口比上年末僅增加48萬人。
這個數字在2020年為204萬人，2019年為467萬人，2018年則為530萬人。中國人口淨增長在三年內腰斬、腰斬再腰斬，減了九成，可謂是「跳崖式」下跌。作為世界人口大國的中國面臨人口零增長，甚至下降，這是20年前始料未及的。
統計局數據公布後第三天，國家衞健委在新聞發布會上將近年來出生人口下降歸因為育齡婦女數量的減少、婚育觀念變化、生育育養成本增高以及新冠疫情的影響，並表示將進一步出實招、出硬招。
自2014年「單獨兩孩」政策落地，隔年推出「全面兩孩」，再到2021年的「全面三孩」，中國政府已祭出一系列的配套措施，包括延長產假、增加幼兒託管服務、教育雙減、購房優惠政策。在東北等人口總量流失較高的省市甚至推出了二胎／三胎補貼、税收優惠、婚育消費貸款等鼓勵生育的措施。
儘管官員想盡了辦法，但人民還是不願意生孩子。中國新增人口僅在「單獨兩孩」推行後從660萬小幅攀升到710萬左右。2015年「全面兩孩」後，新增人口維持在700至800萬左右，其後再度跳水，讓國家坐穩了「少子化」、「老齡化」的基本盤。同時，民間不斷傳出墮胎需要「引產證明」，社區出現婦女隨訪員要求已婚育齡婦女上報經期的未經證實傳聞，顯示人口數據持續疲軟下，刺激生育政策或趨強制化。
因此當衞健委放話要「出實招、出硬招」，外界憂慮未來措施的走向。在悲觀的人看來，達摩克利斯之劍終將落下；如果「自由生育」是一部恐怖片，那一定是《使女的故事》。
人口不可以被計劃......嗎？
早在1979年「獨生子女」政策全面推行時，國內已有專家提出反對聲音，前國家計劃生育委員會人口專家委員會成員、經濟學教授梁中堂預言「一胎化」會導致人口老齡化，引發人口危機；但他的意見未獲採信。
千禧年後，市場經濟興起引起人口的大量流動，人口地區分布和結構開始發生變化。誠如本文開頭提及的五普公告所述，中國低生育率問題早在二十年前已經出現。當時，國內輿論因五普結果引發了針對人口政策的大討論，出現了「生育自由」的呼聲。不少人認為，計生政策越來越脱離現實。若果國家可以把社會經濟事務交給市場，為什麼不能把人口問題交給市場與社會去自主決定呢？
在中國，人口問題不是由資源環境單純限定的科學問題，而是附屬於政治經濟形勢的政治問題。有學者通過分析和對比中國不同時期的生育政策後得出結論：決策層對人口政策擁有話事權，很大程度上決定了政策的穩定或波動。
能證明這一假設的，是中國人口政策發展中的「悖論」。那就是在計劃經濟佔據總體支配地位的年代（1949-1976年），人口並沒有被嚴格限制，反而是在國家啓動改革開放發展市場經濟後，計劃生育成為基本國策。這背後的邏輯在於，在經歷了「人口十億也不怕」的毛時代後，新一屆中共領導人秉持的是「人多難辦事」的理念。在鄧小平和其後的兩代領導人心中，計劃是一種手段，但人口會妨礙發展，因此必須加以控制。梁中堂在訪談中也透露，一胎化政策之所以被採納，是因為文化大革命結束後，人口被中共領導層當作導致中國落後的原因。
一旦人口被視為經濟、社會發展的障礙，那麼繼續維持現有的計生政策就是最安全保險的方法；這也是千禧年後人口危機逐漸浮現，但中共決策層遲遲未放鬆政策的原因之一。在每一年度的規劃文本中，人口增長仍是各地政府以及發改委重點管控的硬指標。除了政策慣性和政治結構性因素外，最大原因在於當權者深信，人口是需要被計劃的。
2008年曾有風聲傳言北京開始研究如何轉變一胎化限制，部分省市地方甚至在政策執行上有所鬆動。當時海內外皆有期待，認為中國或正經歷從人口管制模式轉向社會服務型的新自由主義趨勢。這種期待不幸落空了。
2021年，在三孩生育政策推出後，該政策被迅速寫入了法律。8月，中國人大常委會會議表決通過了關於修改《人口與計劃生育法》的決定，以法律保障實施三孩生育政策及配套支持措施。而早在1982年，全國人大已將「實行計劃生育是公民義務」寫入憲法。
事實上，「三胎」、「二胎」相對「一胎」不過是一種反向的計劃生育政策。如今的修正是因擔憂養老金危機、人口老齡化而做出的調整。計劃永遠不會變成放任，管理也沒有變成服務。那麼以往因獨生子女政策而實行的嚴苛的行政和經濟處罰，或許會變個方向重來；特別是當軟性的刺激性政策無法奏效時。
月經警察不會出現......嗎？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。