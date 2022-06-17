為小琉球海龜命名，金曲製作人吳金黛新MV呈現臺灣最美海洋生態

甫入圍今年第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人的吳金黛，與生態攝影師黃一峯、李維娜合作，於6月16日「世界海龜日」推出〈洋流裡的飛翔〉MV。全片用iPhone拍攝紀錄小琉球海域的海龜，不只是想記錄初見海龜的感動，也希望可以透過影像，提醒人們對海域生態保護的重視。

以〈森林狂想曲〉聞名的製作人吳金黛分享，2017年時應著生態攝影師黃一峯、李維娜的邀請，她初次於小琉球海域與海龜相見。很怕水的她笑稱自己是「腳踏實地的人」，但海龜在海流中輕巧游泳、覓食的美麗畫面，讓她一時忘了恐懼。旅程結束後，吳金黛興起用音樂歌詠海龜的念頭，找來獨立室內樂團Cicada合作〈洋流裡的飛翔〉一曲，作品以四重奏為基調，透過打擊樂形塑出陣陣浪花，全曲彷彿重現小琉球湛藍海域中，海龜的優雅與恣意。

生態攝影師黃一峯、李維娜水下工作照。Photo Credit：蔡佳臻

〈洋流裡的飛翔〉MV於6月16日「世界海龜日」推出，MV中可見海龜們隨著海水翱翔、探頭換氣、進食等近距離特寫，段落間更穿插吳金黛聲音採集及浮潛的工作紀實，不僅展現海洋豐富的生命脈動，更為人與海洋的關係下了美妙的註解。特別的是，全片畫面皆由iPhone拍攝，素材橫跨2019至2022年，總計超過50次的水下攝影。生態攝影師黃一峯與李維娜談到，最初僅是想隨手為周遭景象留影，手機取得最為便利且操作簡單，加裝防水殼便可下水，因次不知不覺便在手機內留下眾多精彩畫面。黃一峯說：「只要有心，人人都可以為海洋生態留下記錄。」捨去專業級的水下攝影器材，兩位攝影師希望「回歸初心」，透過最平易近人的視角，記錄下海洋裡的變化與美好。

親見海龜在湛藍海域裡飛翔的倩影，吳金黛為其命名「藍藍飛」。 Photo Credit：風潮音樂

這次MV特別與公民社團「海龜點點名」合作，由他們協助從影像中的25隻海龜裡辨認出15隻有紀錄的海龜。「海龜點點名」近年在網路上推行海龜的「臉部辨識」運動，透過社團中群眾上傳分享的海龜臉部鱗片照片，便可經由公民科學家系統為海龜編號建檔，讓臺灣沿海的海龜資料庫更臻完整。黃一峯說「幫海龜取名，是把牠們當作重要家人」，目前小琉球海域已取名或編號建檔的海龜有580隻左右。吳金黛也因為親見海龜在湛藍海域裡飛翔的倩影，特別將其中一隻海龜命名為「藍藍飛」。

風潮音樂總監吳金黛第一次與海龜同遊。Photo Credit：風潮音樂

「世界海龜日」受到許多海洋保育團體的重視，除了呼籲大眾減少使用塑膠製品、不隨意丟棄垃圾、不破壞動物棲息地等，也希望能持續提醒人們對海龜保育的關注。「如果親眼看過牠們的美麗，你就會忍不住想起身為牠們做點什麼。」某次拍攝因幾日前的大雨，讓海面漂浮著許多的海洋垃圾，吳金黛和黃一峯、李維娜也希望可以透過音樂與影像的結合，邀請大家一起關心並盡己力維護你我生活的生態環境。

MV中辨識出的15隻海龜

海龜名字 海龜編號 備 註 小紅龜 TW01G0534 個人紀錄 飛飛 TW01G0286 藍藍飛 TW01G0108 由吳金黛取名 巨無霸 TW01G0049 眼後有疤 TW01G0521 由黃一峯取名 蜜蜜 TW01G0099 X戰警 TW01G0408 花媽 TW01G0021 尚未取名 TW01G0032 傑尼龜 TW01G0145 小杉 TW01G0040 阿醜 TW01G0014 尚未取名 2010_L02 2101_D4 2101_D4 麵線 2101_D20

關於吳金黛

台灣大自然音樂及聲響採集代表人物，兩屆金曲獎最佳專輯製作人。以專輯《萬籟的絮語》入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎。

就讀美國楊百翰大學音樂系，專攻錄音技術。1999年推出的〈森林狂想曲〉巧妙融合台灣物種聲響與當代演奏音樂，為台灣的自然音樂領域開啟先河。曾製作《森林狂想曲》、《我的海洋》、《最近的天堂》……等一系列大自然系列專輯，擅於將自然與環境中的聲響，轉變為音樂創作的素材與動機，引領台灣大自然音樂的熱潮。除了自然演奏音樂外，亦擅長跨界音樂製作，並跨足流行音樂，不斷突破樂種間的藩籬。參與製作專輯曾獲12座金曲獎、2度獲得葛萊美提名。

關於黃一峯 Huang Yi Feng

台灣金鼎獎最佳美術編輯，最佳圖書雙料得主。2020年作品《怪咖動物偵探》榮獲金鼎獎最佳圖書，創下個人四度獲頒金鼎獎之紀錄。

成長於繁華的都市，卻擁有一雙善於發現自然野趣的眼睛。集寫作、繪畫、攝影、藝術設計、空間視覺設計等多重創作人身分於一身，專注於將自然素材做為創作元素，以美學觀點將枯燥的科學記錄方法轉化成活潑的自然創作。

自2013年創立自然野趣Nature Fun 自然教育機構，用生動有趣的課程引領更多人走向自然、保護自然。2021年開始參與紀錄片的拍攝工作，在多部生態影片中擔任導演及視覺設計。

現為自然野趣NATURE FUN 生態教育工作室創辦人兼課程總監、野性中國講師、紅樹林保育聯盟(CMCN)顧問。著有：《自然野趣DIY》、《婆羅洲雨林也瘋狂》、《自然觀察達人養成術》、《自然怪咖生活週記》、《鳥類不簡單》、《怪咖動物偵探》等。

關於李維娜 Weina Li

影像工作者，鯨豚繪師，現為自然野趣生態教育工作室活動總監。

因為潛水接觸海洋生物，進而開始觀察、萌生熱愛，尤其是鯨豚，曾赴北海道、模里西斯、斯里蘭卡等地追尋鯨豚身影。近年參與中華鯨豚協會志工訓練、鯨豚調查員培訓和鯨豚擱淺救援。2021年擔任CCTV-9紀錄片《自然的力量2》海龜篇章之水下攝影師。同時亦為生態旅遊規劃師，曾設計規劃台灣、斯里蘭卡、非洲、日本、婆羅洲等多個生態旅遊以及自然教育活動。