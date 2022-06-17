潘文忠：大學分科測驗擬開放輕症、無症狀確診者應試，考生須經醫師評估且考場獨立

教育部長潘文忠今（17）日接受廣播節目專訪，透露7月11-12日舉辦的大學分科測驗，擬開放COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輕症或無症狀考生，在獨立的考場學校應試。

潘文忠也表示，9月新學期開始時，不會以學生是否接種疫苗作為參加實體課程的門檻，「事關受教權益，不會硬性規定」，但仍會鼓勵學生接種。

潘文忠：每縣市至少1間獨立考場，確診考生須從家裡直接到試場

（中央社）教育部長潘文忠今天表示，7月11、12日舉辦的大學分科測驗，擬開放COVID-19輕症、無症狀的考生，到獨立的考場學校應試。這將是疫情以來，首度有大型考試開放確診者。

潘文忠今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，會後媒體問及分科測驗的防疫，他表示已評估開放確診考生應試，進一步與中央流行疫情指揮中心討論後，再與外界報告詳細規劃。

潘文忠解釋，分科測驗和後續的考試分發入學，是今年大學入學的最後一個管道，部分校系非常競爭，且無法擴增名額，例如醫學、中醫、牙醫，以及師陪公費生等，難以用「外加」的方式處理。

教育部與大考中心審慎評估後，擬規劃讓COVID-19確診但屬輕症、無症狀的考生，可以參加7月11日、12日的分科測驗。潘文忠表示，確診考生須經醫師診斷、評估可以應考，且會進到獨立考場學校，每縣市至少會設1間，避免跟一般學生「混考」。

潘文忠強調，確診生的獨立考場，會以最嚴格的防疫標準。考生往返須搭乘防疫計程車、專車，或由同住家人接送，直接從家裡到試場，避免中間有其他間接接觸。

潘文忠提到，日前舉辦完畢的大學甄選第二階段，部分醫牙校系已有安排確診考生應試的經驗，但分科測驗規模遠大於甄試。面對這項挑戰，相關單位會做好最周延的準備。

潘文忠也說，政府願為所有考生盡最大努力，但也呼籲即將參與分科測驗的學生，要盡最大力量維護自己的健康，這段期間盡量不要出入人潮眾多的場所，做好必要的個人防疫措施。

《中央社》報導，主持人周玉蔻問及，9月新學期開學時，台灣應該就會走向「解封」，家長關心會不會規定沒有接種疫苗的學生，就不能上實體課程。對此，潘文忠明確回覆，事關受教權益，不會硬性規定，畢竟有些孩子的體質不適合打疫苗，全國不會有唯一的標準，但仍會鼓勵學生接種。

潘文忠說，未來勢必還要跟COVID-19病毒共處一段時間，希望同學間互相體諒，即便有人沒接種疫苗，也不該成為全民公敵、被排擠，「這也是我們要教育的」。

《ETtoday新聞雲》報導，潘文忠指出，這兩三年來，大家隨時在跟疫情搏鬥，「我是非常期待盡快平息，讓孩子回到學校上課」，自己也聽到不少孩子心聲，指好久沒看到同學，回到學校是很開心的，而回到學校上課，孩子不只是學習，可透過團體互動，對人格發展是重要一部份。

潘文忠表示，因為疫情已經快三年，搞不好可能有的同學在國中三年，偶爾只看到同學沒戴口罩的一面，這次疫情對教育是很大挑戰，「好幾個年代沒經歷過的這樣經驗」，而依照目前疫情，除非突然發生意外變化，否則不會提前放暑假。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範