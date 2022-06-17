潘文忠：大學分科測驗擬開放輕症、無症狀確診者應試，考生須經醫師評估且考場獨立
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潘文忠解釋，分科測驗和後續的考試分發入學，是今年大學入學的最後一個管道，部分校系非常競爭，且無法擴增名額，例如醫學、中醫、牙醫，以及師陪公費生等，難以用「外加」的方式處理。
教育部長潘文忠今（17）日接受廣播節目專訪，透露7月11-12日舉辦的大學分科測驗，擬開放COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輕症或無症狀考生，在獨立的考場學校應試。
潘文忠也表示，9月新學期開始時，不會以學生是否接種疫苗作為參加實體課程的門檻，「事關受教權益，不會硬性規定」，但仍會鼓勵學生接種。
潘文忠：每縣市至少1間獨立考場，確診考生須從家裡直接到試場
（中央社）教育部長潘文忠今天表示，7月11、12日舉辦的大學分科測驗，擬開放COVID-19輕症、無症狀的考生，到獨立的考場學校應試。這將是疫情以來，首度有大型考試開放確診者。
潘文忠今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，會後媒體問及分科測驗的防疫，他表示已評估開放確診考生應試，進一步與中央流行疫情指揮中心討論後，再與外界報告詳細規劃。
潘文忠解釋，分科測驗和後續的考試分發入學，是今年大學入學的最後一個管道，部分校系非常競爭，且無法擴增名額，例如醫學、中醫、牙醫，以及師陪公費生等，難以用「外加」的方式處理。
教育部與大考中心審慎評估後，擬規劃讓COVID-19確診但屬輕症、無症狀的考生，可以參加7月11日、12日的分科測驗。潘文忠表示，確診考生須經醫師診斷、評估可以應考，且會進到獨立考場學校，每縣市至少會設1間，避免跟一般學生「混考」。
潘文忠強調，確診生的獨立考場，會以最嚴格的防疫標準。考生往返須搭乘防疫計程車、專車，或由同住家人接送，直接從家裡到試場，避免中間有其他間接接觸。
潘文忠提到，日前舉辦完畢的大學甄選第二階段，部分醫牙校系已有安排確診考生應試的經驗，但分科測驗規模遠大於甄試。面對這項挑戰，相關單位會做好最周延的準備。
潘文忠也說，政府願為所有考生盡最大努力，但也呼籲即將參與分科測驗的學生，要盡最大力量維護自己的健康，這段期間盡量不要出入人潮眾多的場所，做好必要的個人防疫措施。
《中央社》報導，主持人周玉蔻問及，9月新學期開學時，台灣應該就會走向「解封」，家長關心會不會規定沒有接種疫苗的學生，就不能上實體課程。對此，潘文忠明確回覆，事關受教權益，不會硬性規定，畢竟有些孩子的體質不適合打疫苗，全國不會有唯一的標準，但仍會鼓勵學生接種。
潘文忠說，未來勢必還要跟COVID-19病毒共處一段時間，希望同學間互相體諒，即便有人沒接種疫苗，也不該成為全民公敵、被排擠，「這也是我們要教育的」。
《ETtoday新聞雲》報導，潘文忠指出，這兩三年來，大家隨時在跟疫情搏鬥，「我是非常期待盡快平息，讓孩子回到學校上課」，自己也聽到不少孩子心聲，指好久沒看到同學，回到學校是很開心的，而回到學校上課，孩子不只是學習，可透過團體互動，對人格發展是重要一部份。
潘文忠表示，因為疫情已經快三年，搞不好可能有的同學在國中三年，偶爾只看到同學沒戴口罩的一面，這次疫情對教育是很大挑戰，「好幾個年代沒經歷過的這樣經驗」，而依照目前疫情，除非突然發生意外變化，否則不會提前放暑假。
新聞來源
- 大學分科測驗 擬開放輕症、無症狀考生至獨立考場應試（中央社）
- 潘文忠：顧及學生受教權 不會規定打疫苗才能上實體課（中央社）
- 9月校園全面恢復實體教學？潘文忠曝「若全國解封就跟進」（ETtoday新聞雲）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。