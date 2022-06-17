通貨膨脹、疫情缺工導致美國衛生棉條嚴重短缺，專家：月經用品可及性日益惡化

繼近幾個月奶粉荒過後，美國日前因供應鏈出現問題導致衛生棉條短缺，使眾多女性陷入困境，除了月經用品的選擇變少，通貨膨脹也導致價格飆升。專家指出，過去一年中，月經產品的可及性日益惡化。

一名推特用戶就在貼文中表示，自己跑了5家不同的連鎖藥局，但販售衛生棉條的貨價全空。另有一位民眾前往8家商店購買衛生棉條無果後，決定到網路上以加價的方式尋求網路賣家。

is there a tampon shortage or something? I just went to 5 different Walgreens aand the shelves are CLEARED — S★J (@lilhandsy) June 8, 2022

美國連鎖藥局CVS、Walgreens以及第二大零售百貨Target向《NPR》發表聲明，說明皆觀察到一些分店的衛生棉條供應有限。CVS表示，供應商未能完成公司的訂單，其他兩家公司則指出會與衛生棉條製造商合作，盡快補充庫存。

另一方面，衛生棉條製造商解釋，這次月經用品荒的原因包含工廠員工短缺、運輸瓶頸，以及重要原物料成本上升。市占率將近50%的美國月經用品製造大廠P&G表示，公司正在努力提高產量，以滿足民眾需求的增加。該公司在4月的財報會議就已警告，月經用品的原物料與運輸成本仍然很高，且波動性極大。

另一製造商Edgewell則是認為，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株Omicron才是真正導致庫存量減少的原因。它指出，病毒肆虐導致員工短缺，這樣的情況在今（2022）年年初就已經影響了加拿大的供應商。

該公司聲明說道：「我們不分晝夜的持續生產企圖恢復庫存，預計在未來幾週內供應可恢復正常水準。」

美國雜貨配送公司Instacart向《NPR》透露，隨著民眾意識到月經用品出現短缺，囤貨行為逐漸增加。本週13日至15日，Instacart的衛生棉條銷量成長了50%，使民眾更難購買到首選品牌。截至週三，購物者能夠找到商品的頻率更下降至72%，是2020年疫情大流行以來最低的一次。

一個提供有需求者月經產品的組織The Period Project，其執行長羅文（Rovin）向《衛報》提到，組織在2021年已經發出超過200萬種月經用品，但過去一年內，產品的可及性日益惡化。他進一步指出，現在無法成批的訂購這些商品，向零售商購買時還有5盒的購買上限。

對於極需衛生棉條的消費者來說，這次的短缺無疑造成了很大的困擾。《彭博社》報導，大數據公司NielsenIQ指出，從5月28日回推的過去一年中，一盒衛生棉條與一盒衛生棉的的平均價格分別上漲了9.8%和8.3%。對於貧困以及低收入的民眾來說，這樣的漲幅已造成經濟上的困難，也有許多人買不起這些生理用品。

美國個人護理用品製造商Kimberly-Clark去（2021）年的一項調查發現，美國有5分之2的人每月都必須面臨月經貧窮。此外，有38%的低收入女性表示，因為無法購買月經用品，導致她們無法正常工作、上學或參與其他活動。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範