通貨膨脹、疫情缺工導致美國衛生棉條嚴重短缺，專家：月經用品可及性日益惡化
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美國近日出現月經用品短缺現象。衛生棉條製造商解釋，這次月經用品荒的原因包含疫情導致工廠員工短缺、運輸瓶頸，以及重要原物料成本上升。民眾除了買不到月經用品，價格飆漲更讓許多低收入戶陷入月經貧窮的困境。
繼近幾個月奶粉荒過後，美國日前因供應鏈出現問題導致衛生棉條短缺，使眾多女性陷入困境，除了月經用品的選擇變少，通貨膨脹也導致價格飆升。專家指出，過去一年中，月經產品的可及性日益惡化。
一名推特用戶就在貼文中表示，自己跑了5家不同的連鎖藥局，但販售衛生棉條的貨價全空。另有一位民眾前往8家商店購買衛生棉條無果後，決定到網路上以加價的方式尋求網路賣家。
美國連鎖藥局CVS、Walgreens以及第二大零售百貨Target向《NPR》發表聲明，說明皆觀察到一些分店的衛生棉條供應有限。CVS表示，供應商未能完成公司的訂單，其他兩家公司則指出會與衛生棉條製造商合作，盡快補充庫存。
另一方面，衛生棉條製造商解釋，這次月經用品荒的原因包含工廠員工短缺、運輸瓶頸，以及重要原物料成本上升。市占率將近50%的美國月經用品製造大廠P&G表示，公司正在努力提高產量，以滿足民眾需求的增加。該公司在4月的財報會議就已警告，月經用品的原物料與運輸成本仍然很高，且波動性極大。
另一製造商Edgewell則是認為，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株Omicron才是真正導致庫存量減少的原因。它指出，病毒肆虐導致員工短缺，這樣的情況在今（2022）年年初就已經影響了加拿大的供應商。
該公司聲明說道：「我們不分晝夜的持續生產企圖恢復庫存，預計在未來幾週內供應可恢復正常水準。」
美國雜貨配送公司Instacart向《NPR》透露，隨著民眾意識到月經用品出現短缺，囤貨行為逐漸增加。本週13日至15日，Instacart的衛生棉條銷量成長了50%，使民眾更難購買到首選品牌。截至週三，購物者能夠找到商品的頻率更下降至72%，是2020年疫情大流行以來最低的一次。
一個提供有需求者月經產品的組織The Period Project，其執行長羅文（Rovin）向《衛報》提到，組織在2021年已經發出超過200萬種月經用品，但過去一年內，產品的可及性日益惡化。他進一步指出，現在無法成批的訂購這些商品，向零售商購買時還有5盒的購買上限。
對於極需衛生棉條的消費者來說，這次的短缺無疑造成了很大的困擾。《彭博社》報導，大數據公司NielsenIQ指出，從5月28日回推的過去一年中，一盒衛生棉條與一盒衛生棉的的平均價格分別上漲了9.8%和8.3%。對於貧困以及低收入的民眾來說，這樣的漲幅已造成經濟上的困難，也有許多人買不起這些生理用品。
美國個人護理用品製造商Kimberly-Clark去（2021）年的一項調查發現，美國有5分之2的人每月都必須面臨月經貧窮。此外，有38%的低收入女性表示，因為無法購買月經用品，導致她們無法正常工作、上學或參與其他活動。
新聞來源
- Senators Reach Bipartisan Deal on Gun Safety（The New York Times）
- US senators reach bipartisan gun control deal after recent mass shootings（The Guardian）
- Guns and Violence Against Women（Everytown）
- US reeling from tampon shortage as prices of menstrual products go up（The Guardian）
- It's not just you: Tampons are harder to find — and pricier（NPR）
- Major tampon makers pledge to tackle US shortages（BBC）
- Tampon Manufacturers Say They’re Working to Address Reported Shortages（Bloomberg）
延伸閱讀
- 美國奶粉荒：FDA將重啟亞培產線並開放國外奶粉進口，利潔時與雀巢等大廠加速供應
- 疫情下日本也面臨「月經貧窮」，五分之一年輕人覺得負擔衛生用品費用很辛苦
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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