全美百大醫院網站中有33個安裝「Meta像素」，會把使用者醫療資訊傳到臉書

透過網站上小小的追蹤器，不只是臉書用戶在購物網站上的瀏覽和購物車紀錄，可能會被記錄下來，美國媒體發現，連用戶的就診、用藥與過敏紀錄，都可能被追蹤器傳送給臉書，這恐怕會違反美國對醫療資訊的保護法規。《The Markup》是專門以科學方法調查科技產業的獨立新聞媒體，他們和專注於健康、醫學和生命科學議題的《STAT》合作，揭露臉書用戶敏感醫療資訊的洩露危機。

《The Markup》從《Newsweek》上取得美國前100名的醫院網站，之後在其中33個網站上，找到了名為「Meta像素」（Meta pixel）的追蹤器，每當有人在網站上安排醫生預約時，這個追蹤器就會向臉書發送一組數據，能夠連接到一個可能包含患者敏感健康資訊的IP位址。

根據臉書對Meta像素的說明，這是業者在網站中置入的一段程式碼，可以讓他們了解用戶在網站上做什麼，藉此衡量廣告成效，並確保廣告投遞給理想的目標受眾。例如，若用戶在業者的網站上把商品加到購物車或購買商品，Meta像素就會知道，而業者不僅可以藉此查看用戶的使用狀況，還能透過臉書廣告再次觸及到這些潛在顧客。

瀏覽購物網站之後在臉書上看到相關廣告，對用戶而言或許已經習以為常，但當這項功能被用在敏感的醫療資訊上，恐怕是用戶始料未及的。在克里夫蘭醫學中心的網站上，若點擊醫生頁面的「線上預約」按鈕，Meta像素就會向臉書發送醫生姓名，以及用來搜索醫生時所使用的關鍵字。在威斯康辛的一家醫院網站預約時，甚至會向臉書發送醫生的姓名和預約情況。

《The Markup》還發現，共有7個衛生系統的病患資訊入口網站（patient portal）都安裝了Meta像素，病患資訊入口網站必須透過密碼登入，能夠讓病患隨時訪問個人健康資訊，例如近期看醫生、藥物、接種、過敏紀錄等資料。

透過能夠追蹤Meta像素的瀏覽器擴充程式，《The Markup》紀錄了發送給臉書的數據，發現其中包含患者的用藥名稱、過敏反應描述以及將要就診的詳細資訊。

對此，健康數據安全專家向《The Markup》表示，這些醫院可能違反了美國的健康保險流通與責任法案（HIPAA），這項法案保護患者的隱私權和保密性，並要求醫院和其他醫療保健場所，不得在未經授權的情況下，向臉書或其他第三方機構分享個人的醫療資訊。

HIPAA強調病患的資訊要經過同意才能披露，除非有法律要求或其他必要的臨床原因，但醫院和Meta與病患之間都沒有這樣的合約，且沒有任何證據表明有獲得病患明確的同意。

在參閱了《The Markup》的調查結果後，截至6月15日，有7家醫院在自己的預約頁面中刪除Meta像素，7個衛生系統中有5個刪除了病患資訊門戶系統的Meta像素。

研究大數據和醫療保健的密西根大學法學教授布萊斯（Nicholson Price）向《The Markup》指出，這個例子顯示，大數據的觸角能夠深入到我們以為有受到保護的數據中，「我認為這令人毛骨悚然，而且是有問題的，甚至可能還會違法。」

《The Markup》無法確定Meta是否有使用這些敏感數據來做定向廣告或用其他方式獲利，但Meta也沒有對此作出回應，其發言人霍根（Dale Hogan）則寄出一則簡短的電子郵件，解釋了Meta的敏感健康數據政策。

Meta在2020年7月曾推出敏感健康資訊過濾系統，Meta的政策指出，如果Meta的過濾系統偵測到企業發送敏感的健康數據，那這些數據在被儲存起來之前，就會被刪除在廣告系統中。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範