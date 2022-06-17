本土新增5萬5187例、死亡154例：各縣市確診數少於9000例，近9成確診者可於4小時內取得通知書
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醫療應變組副組長羅一鈞表示，各縣市今日新增的確診數皆未超過9000例，6都的確診數下降比例都在10%以上，疫情正在逐漸下降的趨勢很明顯。羅一鈞表示，希望疫情下週能控制在單日新增確診數5萬例以下。
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增5萬5261例COVID-19確定病例，分別為5萬5187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。
指揮中心今日也公布，新增17例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入個案，至今累計48例，並首次在兒童身上驗出BA.5變異株。
各縣市新增確診數均少於9000例，下降趨勢明顯
指揮中心表示，今日新增之5萬5187例本土病例，為2萬5821例男性、2萬9345例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布如下所示：
醫療應變組副組長羅一鈞表示，各縣市今日新增的確診數皆未超過9000例，6都的確診數下降比例都在10%以上，疫情正在逐漸下降的趨勢很明顯。羅一鈞表示，希望疫情下週能控制在單日新增確診數5萬例以下。
指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。
羅一鈞說明，死亡個案當中較年輕的個案是40多歲的一名男性，本身有多重慢性病，曾接種過2劑疫苗，6月4日確診後併發肺炎和心肺衰竭，於6月11日過世。
特殊重症個案新增3位，1位是18歲的青少年，曾接種過3劑疫苗，6月5日發生車禍多處出現外傷，合併氣胸、骨盆骨折等症狀，再安排住院手術前的篩檢驗出COVID-19陽性，故列入重症個案。
羅一鈞補充，此名青少年案由於主要病症非COVID-19，因此歸類在共病。此名青少年經手術和相關治療，狀況已好轉並從加護病房轉入一般病房。
特殊重症個案另外2位是兒童，1位是4位女童，6月14日因發燒、抽搐症狀到急診，後續因呼吸困難插管使用呼吸器，經頭部電腦斷層掃描後顯示有腦水腫，診斷為腦炎。女童自6月15日至今住在加護病房治療，使用將腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定仍住在加護病房。
另1位是7個月大的男嬰，病症出現的時間是在5月，由於醫院近期補上資料故列入重症。男嬰5月9日開始發燒，10日到急診經PCR檢驗為陽性，11日出現氣喘、咳嗽等症狀，當時曾一度出現活力和食慾下降等情形。後續家長再度帶至急診就醫，經X光檢查發現肺部兩側肺炎，因缺氧和呼吸困難插管使用呼吸器，並使用類固醇和瑞德西韋治療。
經治療後，男嬰已於5月16日成功拔管並移除呼吸器，5月22日已康復出院。羅一鈞表示，青少年重症案例累計7例、死亡3例。兒童重症累計59例，死亡17例。
新增17例BA.4、BA.5境外移入，個案數量與國際趨勢相符
指揮中心今日也公布，新增17例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及16株Omicron BA.5，個案分別為13例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年6月4日至6月12日。其中檢出Omicron BA.4個案為自美國移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國（6例）、土耳其（2例）、日本、匈牙利、法國、南非、英國、泰國、越南及新加坡移入。
羅一鈞表示，台灣目前在境外移入攔截到BA.4和BA.5的個案數量，與國際趨勢相符。他也特別說明，近期首次驗出兒童身上帶有BA.5的變異株，是一名小於10歲的美國籍男童。男童於6月9日入境，經唾液採檢陽性後，經基因定序確認為BA.5變異株。
男童入境時沒有任何症狀，也未接種過疫苗，其Ct值為27。
自主疫調系統上路後，6月起9成確診者可於4小時內取得通知書
指揮中心統計，自今年5月起啟動確診個案自主回報疫調，至6月16日止，國內確診總人數為302萬5267人，其中239萬5689人（佔79.2%）已透過自主疫調系統取得電子指定處所隔離通知書、計250萬9377的密切接觸者取得電子居家隔離通知書，數位新冠病毒健康證明系統亦有10萬4208名確診者（佔3.4%）取得補發電子指定處所隔離通知書、計24萬2,060的密切接觸者取得電子隔離證明。
指揮中心指出，前述自主疫調系統已進行多次優化，自6月起系統效率已符合預期，已有近90%確診者可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。但仍約有17.4%（計52萬5,370人）的確診者未利用自主疫調，因此無法獲得後續相關電子化服務。
資訊組副組長龐一鳴補充說明，未能利用自主疫調的民眾，絕大部分指揮中心都有發出簡訊，但民眾並未開啟簡訊回填相關資料。龐一鳴表示，可能的原因之一是民眾當初填寫的手機號碼不正確，另個原因就是民眾沒有留意到手機裡有這封簡訊。
指揮中心說明，疫調相關資訊系統可簡化地方政府疫調、減輕開立紙本通知書等行政負擔，讓地方衛政人員優先安排中重症病患在醫院或集檢所等接受隔離治療。指揮中心呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。
病毒回升、二次感染議題，羅一鈞：待指揮中心做最終文字內容確認
最後，羅一鈞說明昨（16）日指揮中心專家會議針對2個議題進行討論與意見交換。首先是指揮中心已接到數例確診個案在服用抗病毒口服藥物後，出現病毒回升（或復發）的情形。國外經驗也發現，有1-2%的民眾在服用口服藥物後出現類似情況，平均是在症狀出現後3天，病症就會自行緩解。
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
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厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
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儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。