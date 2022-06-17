三星宣布7月底前暫停對外採購零組件，產業界譁然，台灣面板雙虎首當其衝
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南韓綜合股價指數（KOSPI）今日已經正式跌破2400點大關，創下19個月以來新低。其中韓國電子巨擘三星較前一日下跌1.81%，並且創下52周以來新低紀錄，其它知名企業如SK海力士、LG化學、現代汽車表現也相當疲弱。
全球通膨來襲，韓國經濟也面臨衰退，其電子巨擘三星集團（Samsung）日前爆出內鬥、半導體良率不佳等傳聞後，16日又傳出主要事業體三星手機面臨庫存過高、各大市場需求不振影響，將於7月底前暫停對外採購，引起產業界譁然。
三星砍單LCD面板，面板雙虎受害
南韓企劃財政部（Gihoek Jaejeong-bu）今（17）日發布《最新經濟動向》6月刊，由於國內物價高漲，加上投資低迷、出口成長乏力，導致經濟成長開始放緩。
南韓綜合股價指數（KOSPI）今日已經正式跌破2400點大關，創下19個月以來新低。其中三星較前一日下跌1.81%，並且創下52周以來新低紀錄，其它知名企業如SK海力士、LG化學、現代汽車表現也相當疲弱。
實際經濟數據來看，出口和投資都均有停滯的跡象。5月日均出口成長為10.7%，低於上（4）月的15.3%。4月設備投資也開始減少，連續3個月呈下滑趨勢，同時5月消費者物價指數（CPI）為5.4%，創13年新高。
經濟衰退的苦果使三星受創嚴峻，業界人士告訴《經濟日報》三星考量到庫存飆增和全球通膨的衝擊，將在7月底前暫停對外採購零組件，引起市場一陣震驚。
LCD面板首當其衝，而台灣面板雙虎友達、群創等面板供應商已經收到停止供貨通知，目前三星是最大外購零件廠商，預計對本就低迷的面板報價造成打擊。
今日友達召開股東會，董事長彭双浪表示，今年全球市場的灰犀牛、黑天鵝，比年初預期多很多，通膨讓產業整體成本上升很多，還有面板、半導體產業對化學材料、氣體需求都出現問題。
另外，總經理柯富仁也補充，客戶對下半年後市看法保守，面板拉貨力道確實減弱，其中又以消費性產品影響較大，預期要回到穩定供需還要很長一段時間。這段話被外界解讀證實了大客戶三星砍單。
全球智慧型手機出貨量下調
研調公司集邦科技分析，目前三星LCD面板庫存水位高達16周，再加上北美、歐洲等通路庫存也來到高水位，而三星希望以一個月以上的時間，消耗庫存使其降低到10至12周的正常水位。
早在6月初，三星減產的消息已經在業界傳得沸沸揚揚，再繼蘋果宣布iPhone SE於今年第2季將減產20%後，三星也傳出手機產量將減少3000萬台，從3.1億台減少至2.8億台。
研究公司《TechCrunch》指出，手機市場成長在疫情前就已經趨緩，加上這2年財務和供應鏈限制的問題，讓市場情況更不樂觀。
首先是，歐洲市場今年第1季手機出貨量為4900萬部，創下2013年以來的最低同期水平。根據市調公司Counterpoint Research報告指出，歐洲市占排名第1的三星，出貨量較同期下降16%，並推測短期內需求難以回復。
還有，三星最大市場之一印度，由於物價飆漲，導致手機家電等耐久性消費品的需求降低，印度媒體《ET NOW》的報導指出，印度今年手機銷量已經掉了約30%，當地廠商已經減產至少10%。
接著，中國市場對手機需求也縮減了三分之一。根據《華爾街日報》報導指出，尤其是4月受到疫情復燃影響，手機出貨量較去年同期掉了34%，至1770萬部，綜合今年前4個月，出貨量下調了30%，至約8600萬台。
三星內鬥傳聞、半導體良率差成未來考驗
然而除了市況不好憂慮外，4月由《GeekNews》等多家外媒報導，三星員工透露，三星內鬥嚴重、部門之間缺乏合作觀念，導致始終無法展現出整合效果，甚至還出現了互相拖累的情況。
該名員工指出，三星最高決策者並不知道下面的事情，也代表三星營運不入極為危險的階段，因此可能導致對上、對外的造假擺爛狀況，這使得三星半導體設計和代工進入嚴重的停滯期。
而原本位於領導地位的記憶體恐也將被競爭者超越。此外《wccftech》報導，三星4奈米量產過程遇到困難，整體良率只達到35%，而台積電則有70%；另外於3奈米GAA技術也遇到瓶頸。預料此些困難均將成為三星集團未來嚴峻的挑戰。
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核稿編輯：翁世航
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