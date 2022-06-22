男同（雙）性戀，真的是猴痘高風險族群嗎？｜又！賈芯文S1EP21
我們想讓你知道的是
今年（2022）5月以來，已經有超過30個國家，出現猴痘疫情，而這些國家原先並非猴痘流行地區。雖然有不少病例出現在有男男性行為的人身上，然而密切接觸受感染動物、患者，或是接觸到受病毒污染的物品，才是感染猴痘的主因。
文：蕭汎如
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自今年（2022）5月開始，包含英國、加拿大、澳洲、西班牙等超過30個國家，都發現猴痘病例。而不尋常的地方，在於多數的病例都沒有前往猴痘流行地區的旅遊史，傳播的範圍又遍及多國，病毒可能已經傳播一段時間。在這波疫情傳播方式，尚未明朗之前，有些報導使用讓人誤解的說法，可能造成對LGBTI族群的偏見。在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：
以下將透過猴痘傳播方式的介紹，來釐清網路訊息的問題所在，也說明猴痘的症狀為何。
猴痘是什麼？傳染途徑有哪些？
猴痘是一種會從動物傳播給人的人畜共通傳染病，症狀類似天花，但猴痘的嚴重程度比較輕微。猴痘病毒有兩個分支病毒，中非分支致死率高達10%，西非分支致死率約為1%。目前在非洲以外國家出現的猴痘疫情，皆由比較溫和的西非分支病毒引起。猴痘病毒是一種「自限病毒」，白話來說就是畫地自限，只會傳染和病人生活圈密切重疊的人，例如伴侶或是同住家人。
因此，會得到猴痘的主要方式是「密切接觸」，像是直接摸到病人的瘡、結痂或體液，或是長時間面對面，接觸到病人呼吸道的分泌物。另外，如果接觸受感染動物，例如：猴子、老鼠和松鼠，或是摸到被病人體液污染的物品，也有可能得到猴痘。
目前有很多病例，是發生在有男男性行為的人身上，但是還不能確認病毒是藉由性行爲傳染。任何人跟病人、或是受感染動物的密切接觸，都有可能感染猴痘，須注意勿污名化特定族群。
猴痘的症狀有哪些？
猴痘的症狀大概可以分成兩個階段：第一階段會出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、全身無力等症狀。第二個階段，則會在開始發燒後的1到3天出現皮疹。皮疹通常從臉部開始，再蔓延到身體其他部位，最常見的地方是在手掌和腳掌。皮疹的變化，會從斑疹（macules）、丘疹（papules）到小水皰（vesicles）、膿皰（pustules），皮疹出現後約10天會結痂，約3個星期後結痂才會消失。
要預防猴痘病毒，建議先從徹底煮熟肉品，還有避免和嚙齒類、靈長類動物接觸開始。如果台灣開始出現病例，也要注意避免和病人直接接觸，更不要碰到已經被污染的物品，才是最有效的預防方式。
延伸閱讀
- 擴散多國的「猴痘」有哪些症狀？如何傳染？又該如何預防？
- 猴痘現蹤歐美、澳洲、以色列等15國，聯合國呼籲勿污名化LGTBI人士
- COVID-19後又有不尋常病毒：歐洲暴增100多起「猴痘」病例，WHO召開緊急會議
影片參考資料
- 猴痘疾病介紹（衛生福利部疾病管制署）
- 猴痘｜是猴子走失還是Bill Gates陰謀？ 病毒擴散網絡謠言滿天飛
- 他「激戰10男」慘染猴痘！ 回憶恐怖病程：連上廁所都在痛
- 猴痘：我們可能不需要太擔心的10個理由
- Monkeypox goes global: why scientists are on alert
- Monkeypox Q&A : What you need to know about monkeypox
- 猴痘旅行注意事項 美CDC刪除戴口罩建議
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。