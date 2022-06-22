男同（雙）性戀，真的是猴痘高風險族群嗎？｜又！賈芯文S1EP21

文：蕭汎如

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自今年（2022）5月開始，包含英國、加拿大、澳洲、西班牙等超過30個國家，都發現猴痘病例。而不尋常的地方，在於多數的病例都沒有前往猴痘流行地區的旅遊史，傳播的範圍又遍及多國，病毒可能已經傳播一段時間。在這波疫情傳播方式，尚未明朗之前，有些報導使用讓人誤解的說法，可能造成對LGBTI族群的偏見。在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

以下將透過猴痘傳播方式的介紹，來釐清網路訊息的問題所在，也說明猴痘的症狀為何。

猴痘是什麼？傳染途徑有哪些？

猴痘是一種會從動物傳播給人的人畜共通傳染病，症狀類似天花，但猴痘的嚴重程度比較輕微。猴痘病毒有兩個分支病毒，中非分支致死率高達10%，西非分支致死率約為1%。目前在非洲以外國家出現的猴痘疫情，皆由比較溫和的西非分支病毒引起。猴痘病毒是一種「自限病毒」，白話來說就是畫地自限，只會傳染和病人生活圈密切重疊的人，例如伴侶或是同住家人。

因此，會得到猴痘的主要方式是「密切接觸」，像是直接摸到病人的瘡、結痂或體液，或是長時間面對面，接觸到病人呼吸道的分泌物。另外，如果接觸受感染動物，例如：猴子、老鼠和松鼠，或是摸到被病人體液污染的物品，也有可能得到猴痘。

目前有很多病例，是發生在有男男性行為的人身上，但是還不能確認病毒是藉由性行爲傳染。任何人跟病人、或是受感染動物的密切接觸，都有可能感染猴痘，須注意勿污名化特定族群。

猴痘的症狀有哪些？

猴痘的症狀大概可以分成兩個階段：第一階段會出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、全身無力等症狀。第二個階段，則會在開始發燒後的1到3天出現皮疹。皮疹通常從臉部開始，再蔓延到身體其他部位，最常見的地方是在手掌和腳掌。皮疹的變化，會從斑疹（macules）、丘疹（papules）到小水皰（vesicles）、膿皰（pustules），皮疹出現後約10天會結痂，約3個星期後結痂才會消失。

要預防猴痘病毒，建議先從徹底煮熟肉品，還有避免和嚙齒類、靈長類動物接觸開始。如果台灣開始出現病例，也要注意避免和病人直接接觸，更不要碰到已經被污染的物品，才是最有效的預防方式。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範