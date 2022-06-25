【專訪】《螞蟻》作者貝納・維貝：這本書裡我最喜愛的部分是，罌粟花丘戰爭與螞蟻的交配行為
我們想讓你知道的是
「我最美妙的一次大冒險，是1982年在象牙海岸，滿佈螞蟻的非洲。我身上滿是數量眾多的矛蟻屬螞蟻（Magnan ants），那是一個非常微妙的時刻。」
筆訪：愛麗絲
螞蟻文明早於人類一億年前，螞蟻有最精密複雜的武器，是專業分工的嚴密組織，其城邦及戰爭之發達，人類至今望塵莫及。
法國作家貝納・維貝（Bernard Werber）的生態科幻預言小說「螞蟻三部曲」首部曲《螞蟻》，在三十年後重譯出版，以人與螞蟻的雙敘事線展開，筆下描述的是我們生活周遭的世界，卻也讓人屏棄過去思考方式，開展科幻離奇的世界。以下，是我們與作者貝納・維貝的跨海筆訪：
- 問：《螞蟻》的靈感是從何而來的呢？螞蟻是您最喜愛的生物嗎？為什麼？若用一種生物形容自己，您會選擇什麼呢？為什麼？
答：童年時期，我常常在祖父母的花園裡花幾個小時觀察螞蟻，並在花盆裡繁殖牠們。在我看來，螞蟻是最有趣的生物，因為牠們生活在像我們這樣的大城市。大多數其他動物要麼單獨生活，要麼成群結隊地生活。
最讓我感到愉悅的動物則是海豚，因為牠會在三個維度中移動，並把時間花在做夢和玩耍上。
- 問：在撰寫《螞蟻》前後，您對螞蟻的想法分別是什麼呢？
答：首先，我非常感謝牠們，因牠們承載了我。螞蟻能教給我們許多事物，畢竟螞蟻是三億年前就存在於地球上的生物，而人類至今只在地球上存在三百萬年。
- 問：您如何看待三十年後重新出版《螞蟻》呢？三十年前，當您完成此書後，您最喜愛的部份是什麼呢？三十年後，書裡您最喜歡的部分又是什麼呢？
答：當我寫作時，我希望這本書歷久彌新，出版多年後仍有意義，所以我很高興看到這本書重新出版，甚至在不同時空都具有其意義。
我之所以說不同時空，是因此書已出版很長一段時間——三十年，而在法國以外的國家被閱讀，則賦予此書空間上的意義，《螞蟻》能在台灣重新出版對我而言別具意義！
這本書裡我最喜愛的部分是：罌粟花丘戰爭與螞蟻的交配行為。
- 問：在《螞蟻》所有角色中，有哪些角色特質與您相似的嗎？您最喜愛的角色是什麼呢？為什麼？您對哪些角色深有共鳴嗎？為什麼？
答：我覺得自己和103683號螞蟻很接近，牠想知道世界的極限，牠認為，成為好人必要條件之一是保有好奇心。
- 問：若您和書中人物相同，收到「千萬絕對不要去地窖！」的訊息、面對神秘地窖，您會選擇走入地窖嗎？為什麼？
答：是的，因為我一直想知道隱藏的秘密是什麼。
- 問：您曾有過任何形式的冒險嗎？當時的感受是什麼？發生了哪些事情呢？
答：我最美妙的一次大冒險，是1982年在象牙海岸，滿佈螞蟻的非洲。我身上滿是數量眾多的矛蟻屬螞蟻（Magnan ants），那是一個非常微妙的時刻。
- 問：您的童年夢想是成為作家或講述故事的人嗎？您最早是何時開始寫作的呢？第一個創作的故事是以什麼為主題的呢？寫作對您的意義是什麼呢？
答：我不知道作家是一種職業，我甚至不知道自己能以此謀生。我一直在寫作，對我來說寫作很有趣。我兒時的夢想是成為一名發明家：發明機器、宇宙飛船和技術，但我不認為自己是個講故事的人。
我八歲時寫的第一個故事是《跳蚤歷險記》，我用四頁的篇幅講述一個跳蚤像登山者般攀登一個人的故事，而跳蚤就是這個故事的敘述者。
牠從腳開始，爬上襪子，小腿，到達肚臍，爬到頭骨的脖子一側，最後在牠與蝨子成為朋友的叢林——人的頭髮中結束。
寫作是我最喜歡的表達方式，透過寫作，我能整理自己的想法，也是我創造世界的方法。
- 問：您任職記者的經歷如何影響您的寫作？身為作家，您的日常生活是什麼模樣呢？您認為擔任作家，最困難、最美好的部分分別是什麼呢？
答：當我還是一名記者時，我能夠接觸到高端的科學家，這讓我能有高質量的產出。
身為作家，我的工作是每天早上8:30到12:00去咖啡館寫作，我現在就正在這裡。
我每天最愉快的時間是上午11點左右，這是我寫得最快、最緊湊的時候，但我難以解釋為什麼。
- 問：當動筆撰寫新書時，您習慣從哪裡開始？您如何獲取靈感？
答：我的故事通常以10頁的短篇故事開始，靈感來自與朋友們（通常是科學家）的交談。
- 問：您會如何描述您心中的理想烏托邦？其中最關鍵的是什麼？
答：我心中的理想烏托邦是一個我們在大自然中與植物、動物和諧相處，不再有暴力的世界，也就是一個我們不再以衝突或對抗模式運作的世界。目前，我們似乎認為衝突和對抗是使事物發展的方式，但我夢想的，是一個我們能以高質量、有效溝通來運作一切的世界。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
本文章內容由「黑松金酒」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。