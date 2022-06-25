【專訪】《螞蟻》作者貝納・維貝：這本書裡我最喜愛的部分是，罌粟花丘戰爭與螞蟻的交配行為

筆訪：愛麗絲

問：《螞蟻》的靈感是從何而來的呢？螞蟻是您最喜愛的生物嗎？為什麼？若用一種生物形容自己，您會選擇什麼呢？為什麼？

答：童年時期，我常常在祖父母的花園裡花幾個小時觀察螞蟻，並在花盆裡繁殖牠們。在我看來，螞蟻是最有趣的生物，因為牠們生活在像我們這樣的大城市。大多數其他動物要麼單獨生活，要麼成群結隊地生活。

最讓我感到愉悅的動物則是海豚，因為牠會在三個維度中移動，並把時間花在做夢和玩耍上。

問：在撰寫《螞蟻》前後，您對螞蟻的想法分別是什麼呢？

答：首先，我非常感謝牠們，因牠們承載了我。螞蟻能教給我們許多事物，畢竟螞蟻是三億年前就存在於地球上的生物，而人類至今只在地球上存在三百萬年。

問：您如何看待三十年後重新出版《螞蟻》呢？三十年前，當您完成此書後，您最喜愛的部份是什麼呢？三十年後，書裡您最喜歡的部分又是什麼呢？

答：當我寫作時，我希望這本書歷久彌新，出版多年後仍有意義，所以我很高興看到這本書重新出版，甚至在不同時空都具有其意義。

我之所以說不同時空，是因此書已出版很長一段時間——三十年，而在法國以外的國家被閱讀，則賦予此書空間上的意義，《螞蟻》能在台灣重新出版對我而言別具意義！

這本書裡我最喜愛的部分是：罌粟花丘戰爭與螞蟻的交配行為。

問：在《螞蟻》所有角色中，有哪些角色特質與您相似的嗎？您最喜愛的角色是什麼呢？為什麼？您對哪些角色深有共鳴嗎？為什麼？

答：我覺得自己和103683號螞蟻很接近，牠想知道世界的極限，牠認為，成為好人必要條件之一是保有好奇心。

問：若您和書中人物相同，收到「千萬絕對不要去地窖！」的訊息、面對神秘地窖，您會選擇走入地窖嗎？為什麼？

答：是的，因為我一直想知道隱藏的秘密是什麼。

問：您曾有過任何形式的冒險嗎？當時的感受是什麼？發生了哪些事情呢？

答：我最美妙的一次大冒險，是1982年在象牙海岸，滿佈螞蟻的非洲。我身上滿是數量眾多的矛蟻屬螞蟻（Magnan ants），那是一個非常微妙的時刻。

問：您的童年夢想是成為作家或講述故事的人嗎？您最早是何時開始寫作的呢？第一個創作的故事是以什麼為主題的呢？寫作對您的意義是什麼呢？

答：我不知道作家是一種職業，我甚至不知道自己能以此謀生。我一直在寫作，對我來說寫作很有趣。我兒時的夢想是成為一名發明家：發明機器、宇宙飛船和技術，但我不認為自己是個講故事的人。

我八歲時寫的第一個故事是《跳蚤歷險記》，我用四頁的篇幅講述一個跳蚤像登山者般攀登一個人的故事，而跳蚤就是這個故事的敘述者。

牠從腳開始，爬上襪子，小腿，到達肚臍，爬到頭骨的脖子一側，最後在牠與蝨子成為朋友的叢林——人的頭髮中結束。

寫作是我最喜歡的表達方式，透過寫作，我能整理自己的想法，也是我創造世界的方法。

問：您任職記​​者的經歷如何影響您的寫作？身為作家，您的日常生活是什麼模樣呢？您認為擔任作家，最困難、最美好的部分分別是什麼呢？

答：當我還是一名記者時，我能夠接觸到高端的科學家，這讓我能有高質量的產出。

身為作家，我的工作是每天早上8:30到12:00去咖啡館寫作，我現在就正在這裡。

我每天最愉快的時間是上午11點左右，這是我寫得最快、最緊湊的時候，但我難以解釋為什麼。

問：當動筆撰寫新書時，您習慣從哪裡開始？您如何獲取靈感？

答：我的故事通常以10頁的短篇故事開始，靈感來自與朋友們（通常是科學家）的交談。

問：您會如何描述您心中的理想烏托邦？其中最關鍵的是什麼？

答：我心中的理想烏托邦是一個我們在大自然中與植物、動物和諧相處，不再有暴力的世界，也就是一個我們不再以衝突或對抗模式運作的世界。目前，我們似乎認為衝突和對抗是使事物發展的方式，但我夢想的，是一個我們能以高質量、有效溝通來運作一切的世界。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰