2022/06/19,
藝文

崩壞壓抑：淺評2022年鮮浪潮的本地短片

崩壞壓抑：淺評2022年鮮浪潮的本地短片
圖片來源：第十六屆鮮浪潮國際短片節

我們想讓你知道的是

綜觀這一屆參賽短片，大概有三分一是對主流電影類型的探索，可說是為其創作者在影視產業中發展而鋪路。

第十六屆鮮浪潮國際短片節的本地作品中充滿著離愁別緒，表達手法各異，敘事大都有關生離與死別。很多角色面對著越來越壞的環境，既悲觀又無力，僅落入壓抑、死亡或逃逸。

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圖片來源：第十六屆鮮浪潮國際短片節

被拆毁和逼狹的空間

被逼作出的選擇不是真正自由的選擇，人們只能在有限的空間中回應環境的變化。《風雨中人》、《呼～》、《過冬》和《九龍皇帝》裡的角色世代飄零：那一代的人偷渡、這一代的人移民，都是為求一條出路。這四齣短片的場景蓋涵了港九新界和惠州，都涉及收地發展或市區重建，把人倫和記憶都拆掉。

留下來的人，空間則日漸收緊。開幕作品《送別》隔著玻璃的車廂對話、《煨燼》那囤積著雜物的單位，以及《36649》中那個寂寞的保安亭，都呈現了人物的困頓。其他不少作品，也常見一種把人框在畫面一邊或一角，而攝影機隔著門窗或牆壁拍過去的構圖，突顯了壓迫感。

《送別》導演王飛對空間變化的調度不俗，讓人物也下車活動，既顯示了外間的空曠與寂寥，在車廂內外也形成呼吸一般的節奏。其中一個鏡頭饒有心思：女主角在車外抽煙沉思，鏡頭卻留在車廂內，隔著前座椅背和車窗拍攝，於是人物雖然在戶外，卻又在狹窄的框框之內。遠方的景物融於黑夜之中，暗昧不明。

風雨中人
圖片來源：短片《風雨中人》截圖
短片《風雨中人》截圖

被遺棄的兩代人

其中一個反覆出現的人物形象，是孤單的中、老年婦人，包括《餘燼》的失智老人、《煨燼》中拾破爛的老婦、《呼~》裡不願跟兒子移民的母親，還有《愛的輪候碼》中的單親媽媽。她們生命中珍貴的人和事，隨著年月逐一剝落；有的以器物保存著思憶（例如骨灰與舊照片），有的卻連記憶也無法抓住。

這些短片中的父親或Father figure若非缺席，大都是負面的：《金刀女俠》的兒子怨恨父親；《防止自殺手冊》及《群鼠》的教師無能或腐敗；《風雨中人》的父輩市儈勢利；《紅伶宴》女主角的父親是一個霸道的財主，但羅家英飾演的粵劇大老倌則與之抗衡，為下一代開路。

家庭和學校都是社會的縮影，都陷入了失序與崩壞。另一個重複出現的人物形象則是早逝的年輕人。《餘燼》、《防止自殺手冊》、《群鼠》和《愛的輪候碼》取材於近年的校園欺凌、學生自殺和校方隱瞞的新聞。

煨燼
圖片來源：短片《煨燼》截圖
短片《煨燼》截圖

電影類型與形式的探索

有些角色選擇反抗或逃走，而這種尋求突破的意識，也可見於那些探索電影類型及形式的作品之中。《群鼠》是發生在校園內的政治驚慄作品，以荒誕又殘酷的手法講述領袖生為校方維持著地下秩序，導致最後的歇斯底里爆發，令人想起英國導演Lindsay Anderson的《如果》（if…）。《林中無廬》則架設在一個不知名的時空，逃亡到荒野的男主角在回憶、想像與山火之間藏匿奔跑，走進虛實難分的意識流敘事。《Time, and Time Again》是黑色電影，一開始其攝影風格與硬漢警探的人設都令人想起鄭保瑞的《智齒》，但下半部進入了超現實的鬼魅空間。

綜觀這一屆參賽短片，大概有三分一是對主流電影類型的探索，可說是為其創作者在影視產業中發展而鋪路，個別作品略嫌創意不足；另一批則是《獅子山下》或《天水圍的日與夜》那種現實主義關懷，平實地描寫普通人的日常生活及其變化。在半小時的片長裡，創作者需要兼顧影音和敘事，殊不容易。那些著重形式試驗的作品的敘事和人物描寫比較弱，而那些著重日常人倫的寫實作品，其心思也偏重於敘事和人物，而影音元素的創意則較弱。

《呼~》
圖片來源：短片《呼~》截圖
短片《呼~》截圖

我特別喜歡其中兩齣短片《呼～》和《防止自殺手冊》，在敘事、形式和創意幾方面皆有不錯的表現。《呼～》講述兩母子準備移民，但母親仍有牽掛。故事主軸簡單，但細節豐富：辭職的區議員、說俄文的老婆婆、在外國成長的小孩，還有菲律賓外傭，組成了一幅跨時代、跨文化的離散圖像。人物以外，鏡頭對物件和空間的關注，一些刻意遲緩的鏡頭運動和遊離的視點，亦刻劃了空氣中的猶豫與不捨。

《防止自殺手冊》以偽紀錄片的形式，從一宗女學生墮樓事件切入，以學生影音小組為主要敘事觀點，在不同敘事層次的影像中轉移，對電影/傳媒的角色有高度的自我反思意識。其中一個鏡頭的調度值得一讚：故事中一個「訪問片段」完成，本來在幕後的訪問者在鏡頭前與受訪者互動，再移開後方的黑幕——移到一半停下來，另一角色進場，在失焦的背景中與訪問者對話，而焦點一直在前方佔畫面一半的黑幕之上，然後突然響起警報，對話中的兩人奔跑而出。包括這鏡頭在內，《防止自殺手冊》在偽訪問畫面、影音小組攝影機的主觀鏡頭、不確定的遊離視點和社交媒體畫面之間的轉移流暢。最初觀眾以為攝影機可以穿透層層迷團，最終發現更多的影像反而使人距離真相越來越遠。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

了解更多 UI 企業文化與產品研發思維：
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