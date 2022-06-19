崩壞壓抑：淺評2022年鮮浪潮的本地短片

第十六屆鮮浪潮國際短片節的本地作品中充滿著離愁別緒，表達手法各異，敘事大都有關生離與死別。很多角色面對著越來越壞的環境，既悲觀又無力，僅落入壓抑、死亡或逃逸。

圖片來源：第十六屆鮮浪潮國際短片節

被拆毁和逼狹的空間

被逼作出的選擇不是真正自由的選擇，人們只能在有限的空間中回應環境的變化。《風雨中人》、《呼～》、《過冬》和《九龍皇帝》裡的角色世代飄零：那一代的人偷渡、這一代的人移民，都是為求一條出路。這四齣短片的場景蓋涵了港九新界和惠州，都涉及收地發展或市區重建，把人倫和記憶都拆掉。

留下來的人，空間則日漸收緊。開幕作品《送別》隔著玻璃的車廂對話、《煨燼》那囤積著雜物的單位，以及《36649》中那個寂寞的保安亭，都呈現了人物的困頓。其他不少作品，也常見一種把人框在畫面一邊或一角，而攝影機隔著門窗或牆壁拍過去的構圖，突顯了壓迫感。

《送別》導演王飛對空間變化的調度不俗，讓人物也下車活動，既顯示了外間的空曠與寂寥，在車廂內外也形成呼吸一般的節奏。其中一個鏡頭饒有心思：女主角在車外抽煙沉思，鏡頭卻留在車廂內，隔著前座椅背和車窗拍攝，於是人物雖然在戶外，卻又在狹窄的框框之內。遠方的景物融於黑夜之中，暗昧不明。

圖片來源：短片《風雨中人》截圖 短片《風雨中人》截圖

被遺棄的兩代人

其中一個反覆出現的人物形象，是孤單的中、老年婦人，包括《餘燼》的失智老人、《煨燼》中拾破爛的老婦、《呼~》裡不願跟兒子移民的母親，還有《愛的輪候碼》中的單親媽媽。她們生命中珍貴的人和事，隨著年月逐一剝落；有的以器物保存著思憶（例如骨灰與舊照片），有的卻連記憶也無法抓住。

這些短片中的父親或Father figure若非缺席，大都是負面的：《金刀女俠》的兒子怨恨父親；《防止自殺手冊》及《群鼠》的教師無能或腐敗；《風雨中人》的父輩市儈勢利；《紅伶宴》女主角的父親是一個霸道的財主，但羅家英飾演的粵劇大老倌則與之抗衡，為下一代開路。

家庭和學校都是社會的縮影，都陷入了失序與崩壞。另一個重複出現的人物形象則是早逝的年輕人。《餘燼》、《防止自殺手冊》、《群鼠》和《愛的輪候碼》取材於近年的校園欺凌、學生自殺和校方隱瞞的新聞。

圖片來源：短片《煨燼》截圖 短片《煨燼》截圖

電影類型與形式的探索

有些角色選擇反抗或逃走，而這種尋求突破的意識，也可見於那些探索電影類型及形式的作品之中。《群鼠》是發生在校園內的政治驚慄作品，以荒誕又殘酷的手法講述領袖生為校方維持著地下秩序，導致最後的歇斯底里爆發，令人想起英國導演Lindsay Anderson的《如果》（if…）。《林中無廬》則架設在一個不知名的時空，逃亡到荒野的男主角在回憶、想像與山火之間藏匿奔跑，走進虛實難分的意識流敘事。《Time, and Time Again》是黑色電影，一開始其攝影風格與硬漢警探的人設都令人想起鄭保瑞的《智齒》，但下半部進入了超現實的鬼魅空間。

綜觀這一屆參賽短片，大概有三分一是對主流電影類型的探索，可說是為其創作者在影視產業中發展而鋪路，個別作品略嫌創意不足；另一批則是《獅子山下》或《天水圍的日與夜》那種現實主義關懷，平實地描寫普通人的日常生活及其變化。在半小時的片長裡，創作者需要兼顧影音和敘事，殊不容易。那些著重形式試驗的作品的敘事和人物描寫比較弱，而那些著重日常人倫的寫實作品，其心思也偏重於敘事和人物，而影音元素的創意則較弱。

圖片來源：短片《呼~》截圖 短片《呼~》截圖

我特別喜歡其中兩齣短片《呼～》和《防止自殺手冊》，在敘事、形式和創意幾方面皆有不錯的表現。《呼～》講述兩母子準備移民，但母親仍有牽掛。故事主軸簡單，但細節豐富：辭職的區議員、說俄文的老婆婆、在外國成長的小孩，還有菲律賓外傭，組成了一幅跨時代、跨文化的離散圖像。人物以外，鏡頭對物件和空間的關注，一些刻意遲緩的鏡頭運動和遊離的視點，亦刻劃了空氣中的猶豫與不捨。

《防止自殺手冊》以偽紀錄片的形式，從一宗女學生墮樓事件切入，以學生影音小組為主要敘事觀點，在不同敘事層次的影像中轉移，對電影/傳媒的角色有高度的自我反思意識。其中一個鏡頭的調度值得一讚：故事中一個「訪問片段」完成，本來在幕後的訪問者在鏡頭前與受訪者互動，再移開後方的黑幕——移到一半停下來，另一角色進場，在失焦的背景中與訪問者對話，而焦點一直在前方佔畫面一半的黑幕之上，然後突然響起警報，對話中的兩人奔跑而出。包括這鏡頭在內，《防止自殺手冊》在偽訪問畫面、影音小組攝影機的主觀鏡頭、不確定的遊離視點和社交媒體畫面之間的轉移流暢。最初觀眾以為攝影機可以穿透層層迷團，最終發現更多的影像反而使人距離真相越來越遠。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：