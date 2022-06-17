香港晚報：港隊代表石偉雄、吳家祺晉身亞錦賽跳馬決賽

1）兩體操港將晉身亞錦賽跳馬決賽

香港體操隊男運動員石偉雄和吳家祺，在亞洲體操錦標賽以第2名及第8名完成跳馬預賽，晉身周日的決賽。

此外，7年後再戰團體賽的女子體操港隊，在3人因傷退出下以第8名完成賽事；大師姐黃曉盈則於個人全能賽取得第18名。

2）港女子曲棍球隊亞運資格賽奪冠

香港女子曲棍球隊，在印尼雅加達舉行的杭州亞運會資格賽，6場比賽中取得5連勝，奪得賽事冠軍。

繼早前4戰全勝鎖定亞運資格後，港隊在最後兩場賽事取得1勝1負；雙隊長之一的張學頤射入7球成為「神射手」，另一隊長劉沛施也獲得「亞洲曲棍球協會球員大使」榮譽。

Photo credit: The Hong Kong Hockey Association Facebook圖片

3）中度智障男投擲汽油彈案囚37個月

26歲中度智障男子李培浩，就前年7月向警車擲汽油彈承認一項縱火罪，今被判監3年1個月。

暫委法官徐綺薇判刑指，被告以警察為目標，企圖傷害其人身安全；亦有計劃帶汽油到場和隱藏身份，涉嚴重犯罪情節。徐官續指，雖被告的智力障礙可減免道德罪責，但不能減低法律罪責。

徐官考慮被告擲出的汽油彈無引致火警及警員受傷，將量刑起點定為52個月，因被告認罪減刑13個月，再因被告的智力障礙限制判斷和自制力減刑2個月，最終判監3年1個月。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin