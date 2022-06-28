《赤道線的南洋密碼》：中華文化的生態孤島，走在台灣民國時代以前的馬來西亞華文教育
我們想讓你知道的是
第一本以「跨域」的角度，結合地理學田野誌的踏察方式，扣連文化地景，多元的輻射視角，回望過去、專注現在、眺望未來，深刻書寫馬來半島、台灣及世界華人關係的大歷史。全書以翔實的田野地景調查，探討跨「族群、國家、地域」的人文網絡和現象，這是關於馬來半島議題的書寫，最獨特的觀看視角。
文：白偉權
【走在台灣民國時代以前的大馬華教】
相信很多有接觸過馬來西亞華人的台灣人都會發覺，大馬華人對中文掌握得特別好，除了在講話方面夾雜了一些地方口音之外，跟大馬華人溝通基本上並不會有多大的問題。對此，許多人的第一反應就是：「你的中文怎麼說得這麼好？！」筆者所遇到的經驗大多是類似這種表示驚訝的。事實上，馬來西亞華人不僅普遍都能掌握中文，一些來自獨中的文科學生對於中國歷史與文化的認識甚至不亞於台灣學生。
台灣朋友會有這樣的感受，多少是源於無法想像在中、港、台這個大中華地區之外的那些「異域」，竟然會出現中華文化的生態孤島，因此有一種柳暗花明又一村的感覺。這種感受其實是可以理解的，畢竟在一九四九年之後，遷台的國民黨政府為了維持本身對於中華文化的正統性及代表性，以便與中共分庭抗禮，因此在台灣下了不少苦工。這些工作由國家力量主導，在實踐上可說是鋪天蓋地，並且深入民間各個層面，它長久以來將台灣人浸泡在中華文化的大海之中。
因此我們可以看到在中華民國台灣，華語是國語，學校教育中的國文課、歷史課也背負著傳承民族大義的重任。在思想情操方面，台灣各個角落都不乏與宣傳黨國及中華文化價值有關的景觀地物，像是各級學校，便有以中正、中山、光復、復興、興華、建國、自強、三民、中興等為名的國中、國小及大專院校。
除了校名之外，許多學校的班級名稱也常以中國傳統價值觀當中的仁、義、禮、智、孝、溫、良、恭、儉、讓等命名。上述名字不僅出現在學校，就連街路名、聚落名、甚至一些行政區名都能夠見到中華國族的影子，像是中山路、中山村、中山區；復興路、復興村、復興區。
由此可見，一般人應該會這麼想：「除了我們會這樣之外，應該沒有別人了吧？」事實不然，早在日本治台時期，台灣人尚在學習日語、學唱〈君之代〉之際，中華民國、中華民族意識早已深植馬來亞乃至整個東南亞地區華人的意識當中，而最能體現這一波中華思潮的，就是馬來西亞華文教育了。
華人社會的強國與興學
馬來（西）亞的華文教育・始於二十世紀初，在這之前，本區的教育是以方言為媒介語的私塾為主，當時人們的原鄉地域觀念較重，也普遍沒有「中華一體」的意識，這點與移墾社會時期的台灣類似。然而，台灣在一八九五年割讓給日本之後，便與海外其他華人移民社會走上了不一樣的道路。
在馬來亞方面，打從十九世紀末至二十世紀初這段期間開始，面對中國的內憂外患，身在異鄉的華人永遠是最憂國憂民的一群。辛亥革命之後，大一統的中華意識逐漸成為影響本地華人的一股思潮，大家都認為，面對祖國的各種危難，唯有團結一心，興辦教育才能走出困境，達到強國的目標。因此，辦理新式教育的行動成為本地僑社宣洩救國情懷的重要出口。可以見到在一九一一年以後，各地僑社都在籌辦學校，以致華校如雨後春筍般在這片馬來土地上冒起。到了一九三○至四○年代隨著中國情勢日趨嚴峻，馬來亞地區新式學校成立的數量更達到了空前的高峰。
綜觀當時馬來亞地區華人所取的校名，也不外乎與大中華民族主義以及展現對於民族期待有關的名稱，例如中華、興華、培華、育華、光華、醒華、振華、三民、維新、興中等名字。而中華民國領袖像是孫中山和蔣中正的名字，也是人們普遍會選用的名稱。
以中山為例，在現今馬來西亞尚有存在的「中山華小」就有七所，分別坐落於怡保、檳城、美里（Miri）、弄邊（Rompin）、、巴莪（Pagoh）、端洛（Tronoh），以及峇眼拿督（Bagan Datuk）的雙武隆（Sungai Burung）。以中正為名的「中正華小」則有六所，分別為實兆遠（Stiawan）、哥打峇魯（Kota Bahru）、居林（Kulim）、明加叻（Mengkarak）、新加蘭（Senggarang）以及詩巫（Sibu）的中正華小。也有一些與中華傳統價值相關的學校名稱，例如寬柔學校。「寬柔」二字來自《禮記．中庸篇》的「寬柔以教，不報無道，南方之強也」。
由於當時華人所興辦的學校主要是以培養海外僑民的國族意識為目標，因此在學校的建築及設計上，也經常能夠見到國旗雕塑、國父像等的設置。學校有重大節日時，儀式的進行總是離不開唱國歌，向國旗敬禮的環節。像是在馬六甲，當地的培風學校在雙十國慶日時，校門口便貼著「發揚民族精神，共祝國慶紀念」以及寫著：「建國二十三年，因難頻仍，國仇未報，願我國民，忍辱負重，追懷先烈功勳，同祝國慶」的對聯。
此外，像是在霹靂實兆遠的中正學校，當地華社於戰後一九四八年興建了新的磚牆校舍，為了祝賀蔣介石壽辰，因而將該棟新建築命名為「中正紀念堂」。這棟馬來亞的中正紀念堂足足比台北的早了三十二年。
除了外顯性的校名之外，華校內部的「軟體」建設也是做得非常到位。這點從宣揚學校核心價值的校歌便能體現出來。像是霹靂和豐（Sungai Siput）的興中學校校歌，最後一句便是：「更祝文明日進，時和年豐，大家努力共興中！」；新山寬柔學校校歌，開頭便是「中華文化冠亞東，教化萬方通」。在校歌的其他文句：「有教無類孟與孔，朝夕勤弦誦；尚規律，崇實用，愛我寬柔五育重；願同學，勤儉正直服務社會揚校風」也體現出辦校者將中國傳統儒家價值結合新式教育（五育）作為對下一代的教育目標。
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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