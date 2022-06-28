《赤道線的南洋密碼》：中華文化的生態孤島，走在台灣民國時代以前的馬來西亞華文教育

文：白偉權

【走在台灣民國時代以前的大馬華教】

相信很多有接觸過馬來西亞華人的台灣人都會發覺，大馬華人對中文掌握得特別好，除了在講話方面夾雜了一些地方口音之外，跟大馬華人溝通基本上並不會有多大的問題。對此，許多人的第一反應就是：「你的中文怎麼說得這麼好？！」筆者所遇到的經驗大多是類似這種表示驚訝的。事實上，馬來西亞華人不僅普遍都能掌握中文，一些來自獨中的文科學生對於中國歷史與文化的認識甚至不亞於台灣學生。

台灣朋友會有這樣的感受，多少是源於無法想像在中、港、台這個大中華地區之外的那些「異域」，竟然會出現中華文化的生態孤島，因此有一種柳暗花明又一村的感覺。這種感受其實是可以理解的，畢竟在一九四九年之後，遷台的國民黨政府為了維持本身對於中華文化的正統性及代表性，以便與中共分庭抗禮，因此在台灣下了不少苦工。這些工作由國家力量主導，在實踐上可說是鋪天蓋地，並且深入民間各個層面，它長久以來將台灣人浸泡在中華文化的大海之中。

因此我們可以看到在中華民國台灣，華語是國語，學校教育中的國文課、歷史課也背負著傳承民族大義的重任。在思想情操方面，台灣各個角落都不乏與宣傳黨國及中華文化價值有關的景觀地物，像是各級學校，便有以中正、中山、光復、復興、興華、建國、自強、三民、中興等為名的國中、國小及大專院校。

除了校名之外，許多學校的班級名稱也常以中國傳統價值觀當中的仁、義、禮、智、孝、溫、良、恭、儉、讓等命名。上述名字不僅出現在學校，就連街路名、聚落名、甚至一些行政區名都能夠見到中華國族的影子，像是中山路、中山村、中山區；復興路、復興村、復興區。

由此可見，一般人應該會這麼想：「除了我們會這樣之外，應該沒有別人了吧？」事實不然，早在日本治台時期，台灣人尚在學習日語、學唱〈君之代〉之際，中華民國、中華民族意識早已深植馬來亞乃至整個東南亞地區華人的意識當中，而最能體現這一波中華思潮的，就是馬來西亞華文教育了。

華人社會的強國與興學

馬來（西）亞的華文教育・始於二十世紀初，在這之前，本區的教育是以方言為媒介語的私塾為主，當時人們的原鄉地域觀念較重，也普遍沒有「中華一體」的意識，這點與移墾社會時期的台灣類似。然而，台灣在一八九五年割讓給日本之後，便與海外其他華人移民社會走上了不一樣的道路。

在馬來亞方面，打從十九世紀末至二十世紀初這段期間開始，面對中國的內憂外患，身在異鄉的華人永遠是最憂國憂民的一群。辛亥革命之後，大一統的中華意識逐漸成為影響本地華人的一股思潮，大家都認為，面對祖國的各種危難，唯有團結一心，興辦教育才能走出困境，達到強國的目標。因此，辦理新式教育的行動成為本地僑社宣洩救國情懷的重要出口。可以見到在一九一一年以後，各地僑社都在籌辦學校，以致華校如雨後春筍般在這片馬來土地上冒起。到了一九三○至四○年代隨著中國情勢日趨嚴峻，馬來亞地區新式學校成立的數量更達到了空前的高峰。

綜觀當時馬來亞地區華人所取的校名，也不外乎與大中華民族主義以及展現對於民族期待有關的名稱，例如中華、興華、培華、育華、光華、醒華、振華、三民、維新、興中等名字。而中華民國領袖像是孫中山和蔣中正的名字，也是人們普遍會選用的名稱。

以中山為例，在現今馬來西亞尚有存在的「中山華小」就有七所，分別坐落於怡保、檳城、美里（Miri）、弄邊（Rompin）、、巴莪（Pagoh）、端洛（Tronoh），以及峇眼拿督（Bagan Datuk）的雙武隆（Sungai Burung）。以中正為名的「中正華小」則有六所，分別為實兆遠（Stiawan）、哥打峇魯（Kota Bahru）、居林（Kulim）、明加叻（Mengkarak）、新加蘭（Senggarang）以及詩巫（Sibu）的中正華小。也有一些與中華傳統價值相關的學校名稱，例如寬柔學校。「寬柔」二字來自《禮記．中庸篇》的「寬柔以教，不報無道，南方之強也」。

由於當時華人所興辦的學校主要是以培養海外僑民的國族意識為目標，因此在學校的建築及設計上，也經常能夠見到國旗雕塑、國父像等的設置。學校有重大節日時，儀式的進行總是離不開唱國歌，向國旗敬禮的環節。像是在馬六甲，當地的培風學校在雙十國慶日時，校門口便貼著「發揚民族精神，共祝國慶紀念」以及寫著：「建國二十三年，因難頻仍，國仇未報，願我國民，忍辱負重，追懷先烈功勳，同祝國慶」的對聯。

此外，像是在霹靂實兆遠的中正學校，當地華社於戰後一九四八年興建了新的磚牆校舍，為了祝賀蔣介石壽辰，因而將該棟新建築命名為「中正紀念堂」。這棟馬來亞的中正紀念堂足足比台北的早了三十二年。

Photo Credit: 麥田出版 實兆遠中正華小的中正紀念堂。

除了外顯性的校名之外，華校內部的「軟體」建設也是做得非常到位。這點從宣揚學校核心價值的校歌便能體現出來。像是霹靂和豐（Sungai Siput）的興中學校校歌，最後一句便是：「更祝文明日進，時和年豐，大家努力共興中！」；新山寬柔學校校歌，開頭便是「中華文化冠亞東，教化萬方通」。在校歌的其他文句：「有教無類孟與孔，朝夕勤弦誦；尚規律，崇實用，愛我寬柔五育重；願同學，勤儉正直服務社會揚校風」也體現出辦校者將中國傳統儒家價值結合新式教育（五育）作為對下一代的教育目標。