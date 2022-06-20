素養教學與「上課不要睡覺」：十二年國教下學生窘境與教師角色的兩難

文：陳冠玟

隨著時代的發展以及社會的變遷，「十二年國民基本教育」的政策開始推動。

十二年國教以發展「核心素養」為主軸，希望能將孩子培育為「終身的學習者」，因此進一步推出了因應十二年國教的課綱——108課綱。然而隨著政策的推動，社會開始關注到教育現場產生的亂象。不論是教育現場仍然無法適應素養教學，或是大學端與高中端對於學習歷程檔案的資訊銜接不對稱，這些現象都再再顯示了十二年國教之下學生處境及教師角色的兩難。

本篇將先簡介何謂「核心素養」？再透過筆者在教學現場的親身經歷，探討十二年國教之下學生的處境與教師角色的兩難，並在最後提出教師應以什麼樣的角色來面對「核心素養」的教學。

十二年國教下的「核心素養」是什麼意思？

根據108課綱資訊網，所謂的「核心素養」代表「一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，所應具備的知識、能力、態度」。也就是說在學習的過程中，學生不再死記、死背冷冰冰的知識，而是要透過與生活情境有連結的學習方式進行學習，並在未來能夠將所學運用在真實情境當中。然而，素養的概念似乎還是很模糊。

素養又可以分成「功能性素養」及「共通性能力」（符碧真，2018）。功能性素養指將學科知識運用到生活情境當中的能力，例如：學生如何透過物理當中的折射原理進行捕魚；共通性能力指在每一個學科當中都應具備的能力，例如：在探討不同學科的問題時，學生都能夠有系統的進行思考。功能性素養與共通性能力相輔相成，當面對問題時，功能性素養提供學生足夠的先備知識，共通性能力則提供學生在不同情境下都能夠應對的能力。

總結上述可以看出，在十二年國教所強調的素養之下，學生不僅要學會學科內的知識並運用到生活當中，還要學會如何思考、探究、解決問題的能力。也就是說學生不能再像過去一樣機械式的學習，而是要透過108課綱的內容進一步將所學知識應用在現實生活當中。

十二年國教帶來啟發與多元教學法的嘗試

從前述素養的概念當中可以看出，學生的學習開始變得「真材實料」，而不能只是「紙上談兵」。既然要培養學生「能夠將知識運用在現實生活中，並解決真實問題」的能力，過去的「填鴨式」教學肯定行不通。為了要培養學生這項能力，教學現場會開始嘗試更多元的教學方法。

過去教師的教學方式多為最簡潔的「直接教學法」，直接教學法以教師為中心，由教師進行課程設計、安排，以及教師直接將訊息傳遞給學生。在這樣的教學之下，學生鮮少有實際操作、討論、應用的機會，大多透過聽台上教師的教學來進行學習。

而在十二年國教所強調的素養之下，教學現場出現了許多新嘗試，像是以學生為中心的「經驗學習法」，強調應以學生的生活經驗為主，並帶著學生充分體驗生活、累積經驗，以進行學習；又像是強調共同合作的「共同學習法」，讓學生能夠透過分組進行更多元的互動及學習，同時還能培養社會適應技巧。

雖然這些教學法在過去的課程設計領域常常被提及，但是過去並沒有被經常實踐，而是在素養教學出現後才逐漸浮現。

Photo Credit: 中央社

可以看出在十二年國教的素養概念之下，為了使學生的學習更真材實料、培養更多元的知識與能力，教學現場也跳脫了以往的「直接教學法」，轉向嘗試各種不同的學習方式及教學法，希望學生不再只是死記冷冰冰的課本與知識，而是與生活有所連結。然而，啟發畢竟只是帶來了新的領悟；嘗試也畢竟只是嘗試——仍然沒有廣泛的實踐。

教學現場的觀察——教室標語「上課不要睡覺」

在師培訓練的過程中，筆者進行了許多教學的現場觀摩，筆者看見了不同教師之間不同的教學特色。像是有位高中教師其教學具有律動性，能夠透過自身的專業形象、連綿不絕的精彩講授、舉搞笑的例子來引起學生注意，或是透過加分的方式鼓勵學生發言；而另一位教師則具有平穩性，教學雖然沒有爆點，但知識量仍然豐富，也會適當的與學生聊天、引起學生動機。

雖然有歡樂的課堂及適當的節奏，也感受得到教師針對課程每一環節的細膩安排，然而這些課程安排仍然屬於大量的「直接教學法」，在觀課過程中很少感受到十二年國教的素養理念。

觀察到這裡，最令筆者驚訝的是教室旁邊竟貼著「上課不要睡覺」的標語。

為什麼現場教師費盡心力設計課程，仍然缺乏「素養」？為什麼學生仍然想睡覺？學生與教師分別在十二年國教之下面臨什麼樣的窘境及兩難？

十二年國教下學生窘境與教師角色的兩難

在不同的教學方法之下，學生仍然沒有動機參與課堂，顯示了學生在教育制度下的窘境及教師角色的兩難。

學生在教育制度下有何窘境呢？十二年國教強調「知識的應用」、「探究能力」、「系統思考的能力」等素養，但是主要的升學管道考試仍然以「非黑即白」的選擇題為主，造成「素養」與「考題」之間相互矛盾，使學生仍然以主流的考試方式為準備方向，忽略了素養教育。

進一步言之，選擇題的選項與題目之間很多時候是同時具有相關性及因果關係的，也很難單靠題目本身或基礎知識就判斷出因果關係與相關性的大小，因此每個選項都有可能會是正確答案。然而在這樣的情況之下，仍然要逼迫同學選擇出「正確」的答案，不免讓人懷疑素養教育是否無法與現今社會的主流篩選機制相容，也進一步造成學生較在乎成績，而非自己學到多少、能夠應用多少。

那麼教師的角色又有何兩難之處呢？同樣地，在主流的篩選機制、因為108課綱所多出的選修學分以及對於「素養」概念的模糊理解之下，使得現場教師分身乏術，根本無法使教學達到「一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，所應具備的知識、能力、態度」，僅能達到「一個人在本學科所應具備的知識」。因此教師多著重於「如何在課堂上引起學生動機」，而出現了搞笑卻又不實際的舉例，或是如同演講、表演般的教學。