素養教學與「上課不要睡覺」：十二年國教下學生窘境與教師角色的兩難
我們想讓你知道的是
在師培訓練的過程中，筆者進行了許多教學的現場觀摩，但雖然有歡樂的課堂及適當的節奏，這些課程安排仍然屬於大量的「直接教學法」，最令筆者驚訝的是在有趣的教學環境下，旁邊竟貼著「上課不要睡覺」標語。
文：陳冠玟
隨著時代的發展以及社會的變遷，「十二年國民基本教育」的政策開始推動。
十二年國教以發展「核心素養」為主軸，希望能將孩子培育為「終身的學習者」，因此進一步推出了因應十二年國教的課綱——108課綱。然而隨著政策的推動，社會開始關注到教育現場產生的亂象。不論是教育現場仍然無法適應素養教學，或是大學端與高中端對於學習歷程檔案的資訊銜接不對稱，這些現象都再再顯示了十二年國教之下學生處境及教師角色的兩難。
本篇將先簡介何謂「核心素養」？再透過筆者在教學現場的親身經歷，探討十二年國教之下學生的處境與教師角色的兩難，並在最後提出教師應以什麼樣的角色來面對「核心素養」的教學。
十二年國教下的「核心素養」是什麼意思？
根據108課綱資訊網，所謂的「核心素養」代表「一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，所應具備的知識、能力、態度」。也就是說在學習的過程中，學生不再死記、死背冷冰冰的知識，而是要透過與生活情境有連結的學習方式進行學習，並在未來能夠將所學運用在真實情境當中。然而，素養的概念似乎還是很模糊。
素養又可以分成「功能性素養」及「共通性能力」（符碧真，2018）。功能性素養指將學科知識運用到生活情境當中的能力，例如：學生如何透過物理當中的折射原理進行捕魚；共通性能力指在每一個學科當中都應具備的能力，例如：在探討不同學科的問題時，學生都能夠有系統的進行思考。功能性素養與共通性能力相輔相成，當面對問題時，功能性素養提供學生足夠的先備知識，共通性能力則提供學生在不同情境下都能夠應對的能力。
總結上述可以看出，在十二年國教所強調的素養之下，學生不僅要學會學科內的知識並運用到生活當中，還要學會如何思考、探究、解決問題的能力。也就是說學生不能再像過去一樣機械式的學習，而是要透過108課綱的內容進一步將所學知識應用在現實生活當中。
十二年國教帶來啟發與多元教學法的嘗試
從前述素養的概念當中可以看出，學生的學習開始變得「真材實料」，而不能只是「紙上談兵」。既然要培養學生「能夠將知識運用在現實生活中，並解決真實問題」的能力，過去的「填鴨式」教學肯定行不通。為了要培養學生這項能力，教學現場會開始嘗試更多元的教學方法。
過去教師的教學方式多為最簡潔的「直接教學法」，直接教學法以教師為中心，由教師進行課程設計、安排，以及教師直接將訊息傳遞給學生。在這樣的教學之下，學生鮮少有實際操作、討論、應用的機會，大多透過聽台上教師的教學來進行學習。
而在十二年國教所強調的素養之下，教學現場出現了許多新嘗試，像是以學生為中心的「經驗學習法」，強調應以學生的生活經驗為主，並帶著學生充分體驗生活、累積經驗，以進行學習；又像是強調共同合作的「共同學習法」，讓學生能夠透過分組進行更多元的互動及學習，同時還能培養社會適應技巧。
雖然這些教學法在過去的課程設計領域常常被提及，但是過去並沒有被經常實踐，而是在素養教學出現後才逐漸浮現。
可以看出在十二年國教的素養概念之下，為了使學生的學習更真材實料、培養更多元的知識與能力，教學現場也跳脫了以往的「直接教學法」，轉向嘗試各種不同的學習方式及教學法，希望學生不再只是死記冷冰冰的課本與知識，而是與生活有所連結。然而，啟發畢竟只是帶來了新的領悟；嘗試也畢竟只是嘗試——仍然沒有廣泛的實踐。
教學現場的觀察——教室標語「上課不要睡覺」
在師培訓練的過程中，筆者進行了許多教學的現場觀摩，筆者看見了不同教師之間不同的教學特色。像是有位高中教師其教學具有律動性，能夠透過自身的專業形象、連綿不絕的精彩講授、舉搞笑的例子來引起學生注意，或是透過加分的方式鼓勵學生發言；而另一位教師則具有平穩性，教學雖然沒有爆點，但知識量仍然豐富，也會適當的與學生聊天、引起學生動機。
雖然有歡樂的課堂及適當的節奏，也感受得到教師針對課程每一環節的細膩安排，然而這些課程安排仍然屬於大量的「直接教學法」，在觀課過程中很少感受到十二年國教的素養理念。
觀察到這裡，最令筆者驚訝的是教室旁邊竟貼著「上課不要睡覺」的標語。
為什麼現場教師費盡心力設計課程，仍然缺乏「素養」？為什麼學生仍然想睡覺？學生與教師分別在十二年國教之下面臨什麼樣的窘境及兩難？
十二年國教下學生窘境與教師角色的兩難
在不同的教學方法之下，學生仍然沒有動機參與課堂，顯示了學生在教育制度下的窘境及教師角色的兩難。
學生在教育制度下有何窘境呢？十二年國教強調「知識的應用」、「探究能力」、「系統思考的能力」等素養，但是主要的升學管道考試仍然以「非黑即白」的選擇題為主，造成「素養」與「考題」之間相互矛盾，使學生仍然以主流的考試方式為準備方向，忽略了素養教育。
進一步言之，選擇題的選項與題目之間很多時候是同時具有相關性及因果關係的，也很難單靠題目本身或基礎知識就判斷出因果關係與相關性的大小，因此每個選項都有可能會是正確答案。然而在這樣的情況之下，仍然要逼迫同學選擇出「正確」的答案，不免讓人懷疑素養教育是否無法與現今社會的主流篩選機制相容，也進一步造成學生較在乎成績，而非自己學到多少、能夠應用多少。
那麼教師的角色又有何兩難之處呢？同樣地，在主流的篩選機制、因為108課綱所多出的選修學分以及對於「素養」概念的模糊理解之下，使得現場教師分身乏術，根本無法使教學達到「一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，所應具備的知識、能力、態度」，僅能達到「一個人在本學科所應具備的知識」。因此教師多著重於「如何在課堂上引起學生動機」，而出現了搞笑卻又不實際的舉例，或是如同演講、表演般的教學。
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。