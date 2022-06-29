劉呈顥《NFT實戰勝經》：餐飲娛樂、服飾、房地產、票券、教育⋯⋯NFT未來還有什麼應用可能？

文：Ethan 劉呈顥

5.2 NFT未來還有什麼應用可能

當我在寫這本書的時候，NFT的世界已經陸續在產生各種新的應用和變化，也許你會看到一些應用已經落實，一些構想還沒有人去做。無論如何，你都可以運用這本書的架構，推理出應用到你的行業的方法。

應用1：餐飲娛樂

事實上，高爾夫俱樂部的球證，就具有和NFT類似的性質。持有高爾夫球證，除了在打球的時候享有VIP的待遇，還有預約特權、價格優惠。由於數量有限，且有些球場的球證還享有股東的權利，隨著球場的經營成長，價格也水漲船高。同時，高爾夫球這項運動本身的花費不貲，打球的俱樂部會員也暗示其財力和社會地位，因此，高爾夫球證也成為一種社交地位的象徵，可以交易、也成為一種投資。

如果將高爾夫球證發行為NFT，可以產生什麼變化呢？對高爾夫俱樂部來說，在NFT球證加上一定百分比的版稅，就可以在每次交易的時候收益一定的版稅收入。對球證的買家來說，以前需仰賴仲介或第三方平台交易來找尋賣家及徵信，現在透過NFT可以讓交易透明化，買家可以從發行者的錢包地址辨識是否為球場發行，也可以直接向NFT的持有者匿名購買，維持賣家的個人隱私。

餐飲業也可以發行NFT。作為餐飲行業的經營者，你可以保留視野最好的貴賓席、VIP之夜的限定入場，以及新菜色的提案與掛名權利，甚至是銷售的分潤，作為NFT持有者的福利。讓NFT成為連結消費者和經營者緊密關係的媒介，以及社交生活場合的首選。

紐約餐廳Flyﬁsh Club與台灣米其林餐廳 RAW 位於紐約的Flyfish Club（FFC）就是一家基於NFT開發出會員制的餐廳，擁有FFC NFT的成員，可以無限制的使用占地10,000多平方英尺的空間，包括餐酒館、主廚私房料理和高檔的戶外空間。 台灣的米其林餐廳 RAW也發行了自己的NFT，結合虛擬藝術收藏、米其林料理、VR體驗，NFT持有者可以和主廚、VR導演和表演藝術家共創NFT作品，在餐廳內享用隱藏版料理、體驗VR虛擬實境，並可分享後續NFT的銷售紅利。

應用2：服飾

數位服飾是全新的消費型態嗎？其實我們的小孩早就開始在線上遊戲Roblox及Fortnite裡購買、設計自己的服裝。如果加上NFT，會有什麼差別呢？想像一下你是一位服裝設計師，設計了一個版型，鑄造成NFT。還有一位印花設計師，製作了十款不同的數位印花，當他擁有你的NFT，就可以將印花套在你的版型上，發展出數十套的數位服飾。透過應用程式，還可以將這些服飾轉化為各個元宇宙、遊戲內（像是The Sandbox和Decentraland等3D虛擬實境平台）的角色道具，甚至，也可以在擴增實境的AR環境下使用，讓現實世界裡的人物透過濾鏡就穿上NFT服裝。

thefabricant.com就提供這樣的平台服務，你可以利用他們的工作室平台，在The Fabricant Studio NFT市場完成數位服飾的鑄造和交易。版稅收入由參與服裝創作的每個人分潤，建立一個更加公平的時尚世界。

實體世界的服飾也可以透過NFT來預測需求量，並提高價值。Adidas與Bored Ape Yacht Club、GMoney（NFT收藏家）以及Punks Comic（NFT漫畫）共同打造了一款名為〈Into the Metaverse〉的NFT。擁有者可在2022年獲得限量的帽T、運動套裝和橘色毛帽共四款聯名商品，並且可以作為Adidas的元宇宙通行證。

應用3：房地產

區塊鏈的土地NFT化已經普遍被採用於現在的遊戲及元宇宙項目，就連有名的沙盒遊戲Minecraft也因為已成熟和開源的基礎設施，給了新創團隊靈感而建構出「NFT Worlds」。如果想看NFT Worlds在實際遊玩時的樣貌，可以透過以下網址觀看：https://viewer.nftworlds.com/?world= number，number的部分須改成世界的編號。

Photo Credit: 野人出版 「NFT Worlds」編號6233的世界（圖片來源：NFT Worlds）

在實體房地產方面，NFT也可以作為房產碎片化的一個方式，特別是一般人難以個別參與的高價房地產投資，可以將產權碎片化，透過NFT來降低購買的門檻。例如購買一棟售價十億的房產，可將其拆分為一萬份NFT，每一份NFT售價10 萬元，持有者就可以參與購買。房產出租商用的衍生收益可以分配給NFT的持有者，隨著房地產的市值升高，NFT的內含價值也增加，想要變現的持有者可以賣出賺價差，交易的版稅收入則可以作為物業管理的基金。

房地產NFT與智能合約 所有裝潢配件都能模組化為NFT，當室內設計確定後，智能合約會自動將配件費用分配給各廠商。 買了房子之後，裝潢也是很花時間和金錢的。有沒有什麼NFT可以幫上忙的地方呢？有的。建商可以將室內空間的3D模型放置在平台上，並且製作成NFT，屋主購屋時同時解鎖3D模型，提供給室內設計師設計。家具、燈具、家電、建材廠商，也把他們的產品模組化做成NFT，提供給室內設計師搭配，當屋主同意設計師的搭配，就可以將整組NFT購買下來，智能合約會自動將設計費、各廠商的費用分配到各自的錢包中，實體物品則按照施工的期程向供應商兌換。

應用4：票券

展覽、活動、演唱會的門票，未來也都可以變成NFT。和實體票證的最大差別，在於實體票券往往使用時會撕毀、收回、丟棄，而數位票券多半只是廠商的軟體系統產出QR Code作為識別使用，在使用後並沒有流通的價值。

而上述的票券如果做成NFT，除了具有和現有的二維碼一樣的辨識入場功能，更可以變成個人的收藏品、資產。試想一下，你參加了2022年的藝術博覽會，門票的NFT是由新人藝術家所繪製的，過了幾年，這位新人藝術家的作品受到市場的喜愛而爆紅，當全世界都開始追溯他早期的作品時，你就擁有了人人都想要的NFT。

台灣的演唱組合動力火車2022年3月也在音樂NFT平台Fansi上發售了演唱會的NFT套裝組，包含門票、後台見面的VIP 特權、限量周邊T-Shirt以及台北場動態藝術作品。

Photo Credit: 野人出版 動力火車演唱會的NFT套裝組（圖片來源：Fansi）

應用5：教育

假學歷的消息時有所聞，如果用NFT來作為學歷證書，只要確認證書的出處是否真的是學校的區塊鏈地址，就能輕易的識別。學校和教育單位也可以將通過學分的證明做成NFT，當學生集滿了畢業條件，就可以向學校兌換畢業證書。當然，這些證書的NFT是禁止交易的。

線上課程平台也可以運用NFT讓學習歷程和資訊流通更加順暢，在學生報名線上課程時就發給NFT作為上課用的學生證，利用學生證的NFT就可以登入線上學習。如果課程結束後想要拿到證書，必須繳回學生證，就可以避免學生證出借給他人使用的問題。在求職的時候，徵才單位也可以有效的驗證求職者的證書和學習歷程，避免現在的數位學習證書只是一張JPG 圖檔，非常容易複製及修改的問題。