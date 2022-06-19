投資比特幣之前，你確定你不是被詐騙嗎？虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略
我們想讓你知道的是
在社群軟體上被帥哥美女搭訕？看到「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」的廣告？決定開始投資加密貨幣之前，先看看這些常見的幾種詐騙，讓大家在投資之前先防雷！
投資比特幣之前，你確定你不是被詐騙嗎？
你身邊有沒有很多朋友都曾經被「比特幣」詐騙？當我們去詢問朋友、調查這些詐騙的原因後，發現，會被詐騙的原不外乎以下幾點：
- 缺乏區塊鏈的常識
- 缺乏判斷合理性的能力
- 直接相信不熟的人
這篇文章將獻給「決定開始投資比特幣」的人，協助大家整理出常見的幾種詐騙，讓大家在投資之前先防雷！
詐騙場景一：交友軟體
今年度最常出現的詐騙，其實都發生在「交友軟體」中或是社交媒體廣告中。有些交友軟體甚至也將Cryptocurrency詐騙列為註冊流程中的重要公告！
常見的交友軟體詐騙套路如下：
- 一個帥哥或美女，搭訕「心靈空虛」、「剛失戀」的人
- 贏得信任，分享自己的投資財富，可能是好車好錶好包（但其實很多可能是借來的道具）
- 告訴你，我會幫助你，你就可以跟我一樣
- 協助你開戶、介紹奇怪的業務給你
- 負責說服你開始轉帳、洗腦準備賺大錢
到這一個階段，基本上，你的錢就已經收不回來了，但你可能都還不知道，因為你身邊的帥哥美女，會一直陪著你，直到你要把錢取回來，才會發現這一切有多困難，要你繳稅、要很多複雜的流程，到這一步，你可能才會發現，天啊！我被騙了！
詐騙場景二：炫富套路
- 在臉書、新聞、IG廣告看到有人發「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」、單親媽媽比特幣致富、被動收入超過本薪的投資術！啊～這邊被動收入不是我們提過的正規被動收入！
- 然後你看到廣告，可能目前正處於一個財務不穩定的狀態，你就私訊廣告
- 於是他們就會請妳加到他的個人Line或是一個Line群組
- 就會開始推薦你「投資標的」，但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資或是跟你說，你只要買我們的工具，你就可以比市場早知道趨勢，進行穩定的投資，簡單的說，也跟前一個套路一樣，就是要你付錢、買幣或投資，這個過程中，也會一直說服你加碼、賺更多
後面的故事，大概可以自己聯想了！
這兩個小故事，都很真實，但也讓我們可以很快速的掌握......
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略
不要輕易相信陌生人、來路不明的人：投資理財，最重要的還是自己做功課，如果自己做不來，請不要詢問「陌生人」，第一步，可以先找身邊認識多年、熟識的朋友，看是否有人有經驗！
千萬不要開戶在「不知名的平台」，因為這些平台可能都是只有詐騙集團等在使用！出入金都很困難！至於哪些平台，是安全好用的呢？ 你可以參考幣學有推薦的交易所平台、或是你在開戶之前務必要自己Google，如果一個「正規、合法」的交易所，一定有超過數十頁的Google 搜尋資料、而且會有很多Youtube影片在介紹等！
新手買幣，就從比特幣、以太幣開始：因為除了這兩個貨幣之外，其他的幣的風險對新手來說都太高了，或許你說Doge暴漲、你錯過了，但坦白說，你就算買了100個小幣，也可能賭不到一個Doge的暴漲！新手還是穩穩的就好！
所有的法幣轉加密貨幣的行為，都不需要經過第三方轉帳：如果有人跟你說、你要入金需要透過客服，或只能從我這邊，那這個問題就很大！基本上「合規的交易所」入金的方式在網路上都有很多介紹了！請務必按照交易所的流程入金，除非你在入金的過程中，遇到困難，再與網站上的客服求救！也不要相信任何來路不明的人！
沒有Line、Whatsapp、WeChat 客服：對！所有的交易所，都是使用平台的線上系統客服，就是你從平台的右下角或右上角，找到Support 或客戶服務的地方，不會有人主動加你Line／WeChat 說是客服人員的！這些交易所規模這麼大，怎麼有時間每一個人加Line好好關心呢？
開戶一定要自己進行，不要「螢幕分享」給其他人：這個是新手很常見的一個錯誤，因為害怕自己「犯錯」希望有人在旁邊協助指導、觀看！
但你千萬要記得，所有的加密貨幣的錢包、帳號，如果哪一天密碼忘記、要再登入，只需要提交「私鑰（Private key）」、「註記詞（Seed Phrase）」就可以囉！所以，如果開戶的過程中，有心人士假好心協助你，但把這兩組重要的數字存在頭腦裡或偷截圖，那日後，他可以很輕易的就取得你所有財產！
如果，這部分有疑問，推薦可以先完成幣學新手入門課程，學習如何「保管」自己的加密貨幣！
關於加密貨幣的詐騙，也可以參考NFT的詐騙套路影片 ，基本上原則是很接近的！
但以上這些，可以說是「詐騙基礎級」，但最後我要補充幾個。
「進階」加密貨幣詐騙的套路
上面的基礎問題，我想可能你自己都都可以閃避掉！但是接下來的進階，即使是已經有經驗的人，也可能會犯下的錯誤！
1. 走錯網址：
這個是最可怕的，假如，你已經知道你要註冊Binance 幣安，但是你去的網站不是Binance 的「官方網站」，而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」，那確實很難判斷！
所以，你在註冊帳號之前，一定要先搜集一些資料，確保你去的網站是「正規的！」，但說一個題外話，不要說加密貨幣、現在很多名牌包的網站也被詐騙集團復刻！大家真的買東西、投資之前，眼睛要放大！不合理的價錢、不合理的流程，都要可以判斷！
2. 沒有評估標的（地）安全跟風險：
一個最新的例子，就是魷魚幣，在短短的時間內吸金數百萬美元、創辦人就這樣把錢捲走！這個不只魷魚幣，其實很多Defi項目、NFT項目也是，所以，投資之前一定要先做項目的研究！項目的研究包含團隊背景、技術、Roadmap等！這跟我們之前提過的NFT評估Check list概念很像！
以上，就是我們整理出常見的詐騙手法！如果，你看到這邊，確認自己已經學會了，建議你可以看我們的加密貨幣新手教學影片，可以快速的協助你建立正確的入門基本流程！開始踏上比特幣投資之路！
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。