投資比特幣之前，你確定你不是被詐騙嗎？虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略

投資比特幣之前，你確定你不是被詐騙嗎？

你身邊有沒有很多朋友都曾經被「比特幣」詐騙？當我們去詢問朋友、調查這些詐騙的原因後，發現，會被詐騙的原不外乎以下幾點：

缺乏區塊鏈的常識 缺乏判斷合理性的能力 直接相信不熟的人

這篇文章將獻給「決定開始投資比特幣」的人，協助大家整理出常見的幾種詐騙，讓大家在投資之前先防雷！

詐騙場景一：交友軟體

今年度最常出現的詐騙，其實都發生在「交友軟體」中或是社交媒體廣告中。有些交友軟體甚至也將Cryptocurrency詐騙列為註冊流程中的重要公告！

常見的交友軟體詐騙套路如下：

一個帥哥或美女，搭訕「心靈空虛」、「剛失戀」的人 贏得信任，分享自己的投資財富，可能是好車好錶好包（但其實很多可能是借來的道具） 告訴你，我會幫助你，你就可以跟我一樣 協助你開戶、介紹奇怪的業務給你 負責說服你開始轉帳、洗腦準備賺大錢

到這一個階段，基本上，你的錢就已經收不回來了，但你可能都還不知道，因為你身邊的帥哥美女，會一直陪著你，直到你要把錢取回來，才會發現這一切有多困難，要你繳稅、要很多複雜的流程，到這一步，你可能才會發現，天啊！我被騙了！

作者提供

詐騙場景二：炫富套路

在臉書、新聞、IG廣告看到有人發「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」、單親媽媽比特幣致富、被動收入超過本薪的投資術！啊～這邊被動收入不是我們提過的正規被動收入！ 然後你看到廣告，可能目前正處於一個財務不穩定的狀態，你就私訊廣告 於是他們就會請妳加到他的個人Line或是一個Line群組 就會開始推薦你「投資標的」，但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資或是跟你說，你只要買我們的工具，你就可以比市場早知道趨勢，進行穩定的投資，簡單的說，也跟前一個套路一樣，就是要你付錢、買幣或投資，這個過程中，也會一直說服你加碼、賺更多

後面的故事，大概可以自己聯想了！

這兩個小故事，都很真實，但也讓我們可以很快速的掌握......

虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

不要輕易相信陌生人、來路不明的人：投資理財，最重要的還是自己做功課，如果自己做不來，請不要詢問「陌生人」，第一步，可以先找身邊認識多年、熟識的朋友，看是否有人有經驗！

千萬不要開戶在「不知名的平台」，因為這些平台可能都是只有詐騙集團等在使用！出入金都很困難！至於哪些平台，是安全好用的呢？ 你可以參考幣學有推薦的交易所平台、或是你在開戶之前務必要自己Google，如果一個「正規、合法」的交易所，一定有超過數十頁的Google 搜尋資料、而且會有很多Youtube影片在介紹等！

新手買幣，就從比特幣、以太幣開始：因為除了這兩個貨幣之外，其他的幣的風險對新手來說都太高了，或許你說Doge暴漲、你錯過了，但坦白說，你就算買了100個小幣，也可能賭不到一個Doge的暴漲！新手還是穩穩的就好！

所有的法幣轉加密貨幣的行為，都不需要經過第三方轉帳：如果有人跟你說、你要入金需要透過客服，或只能從我這邊，那這個問題就很大！基本上「合規的交易所」入金的方式在網路上都有很多介紹了！請務必按照交易所的流程入金，除非你在入金的過程中，遇到困難，再與網站上的客服求救！也不要相信任何來路不明的人！

沒有Line、Whatsapp、WeChat 客服：對！所有的交易所，都是使用平台的線上系統客服，就是你從平台的右下角或右上角，找到Support 或客戶服務的地方，不會有人主動加你Line／WeChat 說是客服人員的！這些交易所規模這麼大，怎麼有時間每一個人加Line好好關心呢？

開戶一定要自己進行，不要「螢幕分享」給其他人：這個是新手很常見的一個錯誤，因為害怕自己「犯錯」希望有人在旁邊協助指導、觀看！

但你千萬要記得，所有的加密貨幣的錢包、帳號，如果哪一天密碼忘記、要再登入，只需要提交「私鑰（Private key）」、「註記詞（Seed Phrase）」就可以囉！所以，如果開戶的過程中，有心人士假好心協助你，但把這兩組重要的數字存在頭腦裡或偷截圖，那日後，他可以很輕易的就取得你所有財產！

如果，這部分有疑問，推薦可以先完成幣學新手入門課程，學習如何「保管」自己的加密貨幣！

關於加密貨幣的詐騙，也可以參考NFT的詐騙套路影片 ，基本上原則是很接近的！

但以上這些，可以說是「詐騙基礎級」，但最後我要補充幾個。

「進階」加密貨幣詐騙的套路

上面的基礎問題，我想可能你自己都都可以閃避掉！但是接下來的進階，即使是已經有經驗的人，也可能會犯下的錯誤！

1. 走錯網址：

這個是最可怕的，假如，你已經知道你要註冊Binance 幣安，但是你去的網站不是Binance 的「官方網站」，而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」，那確實很難判斷！

所以，你在註冊帳號之前，一定要先搜集一些資料，確保你去的網站是「正規的！」，但說一個題外話，不要說加密貨幣、現在很多名牌包的網站也被詐騙集團復刻！大家真的買東西、投資之前，眼睛要放大！不合理的價錢、不合理的流程，都要可以判斷！

2. 沒有評估標的（地）安全跟風險：

一個最新的例子，就是魷魚幣，在短短的時間內吸金數百萬美元、創辦人就這樣把錢捲走！這個不只魷魚幣，其實很多Defi項目、NFT項目也是，所以，投資之前一定要先做項目的研究！項目的研究包含團隊背景、技術、Roadmap等！這跟我們之前提過的NFT評估Check list概念很像！

以上，就是我們整理出常見的詐騙手法！如果，你看到這邊，確認自己已經學會了，建議你可以看我們的加密貨幣新手教學影片，可以快速的協助你建立正確的入門基本流程！開始踏上比特幣投資之路！

本文經幣學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航