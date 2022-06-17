福島核災災民請求償政府，日本法院首度判決政府不需負法律責任

日本最高法院今（17）日宣布，日本政府對於2011年福島核災災民提出的損害賠償請求不須負法律責任；這是日本最高法院首度做出這樣的判決，未來也極有可能影響全國其他數起類似的訴訟。

2011年3月11日發生的東日本大地震引發巨大海嘯後，衝擊東京電力公司（Tepco）福島第一核電廠。當時該電廠三度遭到熔毀，是1986年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核災，一度造成約16萬人流離失所。

這次是最高法院針對大約3700名被告提起的4項賠償訴訟，首次做出裁決。媒體認為，本次裁決作為先例會如何影響其他類似案件將受到密切關注。

《美聯社》指出，本案爭點在於日本政府是否可以根據海嘯預報來預見大規模海嘯發生的風險；且當時政府若能下令東電立即採取預防措施，核災是否能夠被避免。

此外，案件焦點也集中於核災發生前9年一項調查的可靠性，內容涉及政府專家對於地震長期活動的評估。

政府辯稱海嘯預報並不可信，事故無可避免；原告則反駁政府應依照海嘯預報，命令東電作出反應，並稱政府如果明確下令，就能防止災難發生。

數起訴訟中，分別來自群馬縣、千葉縣以及愛媛縣的原告向東電和國家分別提出損害賠償。今（2022）年3月，日本最高法院駁回東電上訴並維持二審判決，要求東京電力公司對約3700人賠償14億日圓

另一方面，針對政府是否能遇見災害發生，並下令東電採取行動預防核災等部分，各下級法院審理時仍持有不同見解。除了一項下級法院做出的決定外，其他所有裁決均同意原告希望政府負責的請求。

然而，最高法院最終認為，政府無法為這場災難承擔責任。理由在於即便產業大臣動用權力並命令東電加強防波堤，也無法避免大海嘯在當時造成的破壞。

根據《路透社》，核災發生的數日內共計約47萬人被迫撤離，至今仍有數萬人無法返回家鄉。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範