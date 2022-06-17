【未來大人物】Impact Hub Taipei 孵化與加速社會創新，也歌頌搞砸無畏擁抱不完美

文：陳淑玲

台北市重慶南路與寧波西街交叉口那棟有著彩色窗戶的建築，原為北一女教師眷舍，是棟超過50年歷史的古樸建築，但只要一走近卻會意外發現裡頭是隱藏了許多超級活力的新興團隊進駐著大小辦公空間。承接這棟「台北NPO聚落（NPO Hub Taipei）」為老屋注入新活力的，是由經營各個在地空間社會創新實驗室、孵化器和社群中心等多元角色的「Impact Hub Taipei」。

從空間開始溝通與串連

Impact Hub 2005年創始於英國倫敦，發展至今全球已有超過 100 個實體據點，而十年後2015年的台北，由Rich 陳昱築、Oliver張士庭共同引進了華語世界的第一個Impact Hub─Impact Hub Taipei。

要加入Impact Hub這個已運行多年的國際組織並不容易，原在外商公司醫療器材公司工作，從事業務工作的Rich與擔任HR實習生角色的Oliver，工作之餘發現了這股很能改變社會影響力的國際力量。於是他倆在工作閒暇之餘開始試著申請加入Impact Hub。

他們研究逐漸了解，Impact Hub 是由各個在地空間所串連而成的全球網絡，其營運角色為扮演著由空間營運串連社會創新實驗室、孵化器和社群中心等多元的角色，更藉由全球各城市的Hub串連，提供所有會員各種國際觀察、資源共享、靈感來源，更重要的是凝聚成更大社會影響力與製造更多合作機會的獨特生態系統。

Rich與Oliver分享著：「當時申請加入Impact Hub真的好辛苦，要向總部進行繁瑣的資料提交、資格審查的關卡進度，如同打怪一樣一關又一關的打上去，若是一次關卡沒通過，就要回到原點從零開始。」初期還能在工作下班或週末時兼著努力趕進度，到後期兩人乾脆辭職專攻。

「申請過程中有一項任務是要尋求其他國家Sister Hub的認同簽名，其他Hub的人看我們是25歲沒什麼經驗的小屁孩，根本不認同我們，在四處碰壁的狀況下，我們甚至有天直接飛去韓國向首爾Hub的夥伴展現我們的決心，那次也成功獲得第一張Sister Hub認可。」爾後更在第二次Sister Hub認可時期，遇見了在京都Impact Hub的創辦人爽快應許簽名，理由則是：「我是你們李登輝總統的好朋友，我很謝謝台灣！」如此獨特且微妙的國際情誼的連結，讓Rich與Oliver得以趕在階段截止前兩天完成任務，日後更串連起與「李安妮」的合作契機。Oliver說：「加入Impact Hub這個大家庭，過程是一連串的挑戰，卻在挑戰之中總會發現跟世界連結在一起的契機與巧合！」

2015年Impact Hub Taipei在和平東路的一棟老宅建築裡正式開始運行。

我們在尋找創新與突破框架的年輕力量，報名去》》

社會創新實驗室的打怪升級

承接著已經深具影響力的Impact Hub組織，Impact Hub Taipei創立後，開啟了以推行聯合國永續發展目標（SDGs）為主的目標，倆人將Impact Hub Taipei執行方向定調為四大面向：老屋新生空間營運、社會創新孵化加速、企業永續顧問服務、全球社群網絡計畫。實體空間為載體，將提供不同背景、專業和文化的會員彼此連結、交換想法與合作的機會，進而產生對全球永續發展的正面影響。

Photo Credit - Impact Hub Taipei 以聯合國永續發展目標（SDGs）概念，讓企業與組織產生的影響力能與世界接軌。

2018年他們取得「台北NPO聚落（NPO Hub Taipei）」六年經營權，從零開始打造全新的老屋新生營運，藉由改造這處舊教師宿舍，期望引領更多社會新創團隊的加入。Rich回想：「接到空間是個毛胚屋，裡面什麼都沒有、根本不可能辦公，光是最簡單的裝潢與軟硬體就要上百萬。」腦筋轉得飛快的兩人開始啟動好點子，Rich向在大金空調擔任副總的陳力弘學長提出「租賃冷氣」的創新提議，成功解決購買昂貴冷氣但未來空間若結束後會有大量硬體留下的問題，也在「財團法人李登輝基金會」李安妮董事長的提攜之下，向義美集團高志明總經理提出企劃獲得響應，用創新的思維開啟了空間的新可能。。

NPO聚落4層樓的完工使用，能容納更多創新組織的加入，也讓另一個階段的社會創新孵化、加速得以繼續前進。

Photo Credit - Impact Hub Taipei NPO聚落的營運使用，創造更多空間與機會。

加入Impact Hub Taipei輔導的團隊，要進入三階段的「量身打造」計畫，以一整年個案為例，會經歷「入孵、再孵、完孵」三部曲。首先，先根據該單位的成熟度區分成加速組、孵化組。在入孵階段，從詳盡的設計問卷裡得到該組織的內部認知、透過一對一的討論查核組織內部所需改進痛點與盲點，再設計改良未來孵化計畫。進入再孵階段，除了有專屬設計課程外，更開設通識與選修的課程；另外，也導入業師進入團隊，以每月一次的會議指導，讓團隊能面對面諮詢與解決各式問題，更甚至再適時引入第二業師。

而每季一次Meet UP的會議則是由總導師身份的Oliver加入盤點進度行列，適時審查進度與調整方向。進入最終的完孵期，則需要填寫一份綿長且深入的問卷，回顧整年度的計畫執行與實行成果，甚至到隔年還會持續追蹤，組織成長狀況、團隊人數增減、營業額、捐款收入增長情況。Oliver熱情地說著：「每一個加入過Impact Hub Taipei的團隊可以說是享有永久終身保固，我們隨時歡迎每個夥伴打電話來諮詢。」