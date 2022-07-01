《膽小別看畫Ⅲ》：蒙娜麗莎如咒語一般的微笑，也同樣浮現在〈聖母子與聖安娜〉的嘴邊
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對於歷史與藝術具有淵博學術的中野京子，在本書中巧妙融入藝術、歷史、歌劇等深具歐洲濃厚文化的知識，解構畫作背景。那些隱藏在畫家或畫作背後不為人知的複雜隱喻與醜陋心機，原來蘊含出乎意料的憎恨、殘酷、嫉妒、妄想等驚悚情節，全然顛覆你對名畫的優雅想像。
文：中野京子
〈聖母子與聖安娜〉達文西
The Virgin and Child with St. Anne Da Vinci
date.｜1510年左右 media.｜油畫 dimensions.｜168cmx130cm location.｜羅浮宮
本作是達文西晚年的名畫，他把這幅畫和〈蒙娜麗莎〉以及〈施洗者聖約翰〉都留在身邊，直到去世為止。
不知道是因為他特別喜歡這三幅畫，還是其實每幅畫都還沒有完成呢？
這三幅畫作的共通點，是畫中人物嘴邊浮現的神祕微笑。特別是蒙娜麗莎的神祕微笑， 讓全世界的人為之傾倒長達五個世紀。話雖如此， 但由於鎖國等種種原因，日本人了解到達文西的存在是最近的事，從能夠粗淺地理解、欣賞作品的魅力到現在更是沒有多久。
在夏目漱石的短篇小說集《永日小品》中，有一篇名為〈蒙娜麗莎〉的故事。
在官廳（政府機關）工作的主角有個愛好，就是在放假時逛古董店。有一次他碰巧要找東西裝飾書房，就在古董店找到了一幅古舊的西洋複製畫。本來原價一日圓，他和店主講價到八十錢，帶回家之後，妻子看到這幅肖像畫說了一句：「好恐怖的臉啊」。他並沒有介意，所以把這幅畫掛在書桌前的牆上，不過，後來他還是經常會覺得「 這個女人長了一副讓人不知道她會做什麼的模樣， 看著她就心煩意亂」，而漸漸生出厭惡之情。不知是不是這個原因，他寫東西的時候也會在意這幅畫而數次抬頭，在這個過程中，他漸漸覺得妻子說的是對的，甚至感覺到「這個女人的嘴角一定有什麼意思」。
第二天，他下班回來後發現畫不在牆上了，而是被放在桌子上，畫框的玻璃摔得粉碎。據說是因為掛繩突然鬆脫，掉了下來。他把畫框翻過來一看，發現裡面有一張紙，寫著：「蒙娜麗莎的嘴唇中有著女性的謎。從古至今，能畫出這種謎的只有達文西而已。」他不明白其中涵義，又過了一天，便去請教在官廳工作的同事們關於紙上所寫的內容，然而沒有一個人知道蒙娜麗莎和達文西究竟是誰。
最後他把這幅「不吉利的畫」，以五錢的價格賣給了當鋪。
〈蒙娜麗莎〉就是這麼短的一個故事。畫框是真的自然掉下來摔壞的，還是討厭這幅畫的妻子故意弄壞的，我們不得而知。然而單從花八十錢買來的東西，只過了三天就以五錢的價格賣出這一點來看，也能明白主角心境的變化。一開始莫名被畫吸引而買下來，然而一旦放在身邊就會覺得存在感太過強烈（這也可以說是名畫的威力之一），因而躁動不安。
這篇小說發表於明治四十二年，已經馬上要進入大正時代了，然而我們可以看出，在日本無論是〈蒙娜麗莎〉還是李奧納多．達文西的名字都還不為人所知。然而，將自己的作品命名為〈蒙娜麗莎〉的夏目漱石應該已經預見到了，自己的讀者中一定會有人理解「 原來如此， 那幅畫確實會讓人覺得『 恐怖， 看著就會心煩意亂』」。對主角的妻子的言行也是，作為一個毫無成見和知識的日本人來說，這是非常理所當然的反應。
油畫栩栩如生的質感、巧妙的透視畫法、纖細的表情等等，這些比照片還要貼近現實的肖像畫，在當時看慣了以線條和平面為主的日本畫的日本人眼裡確實是一種衝擊。再加上達文西的超強技巧「暈塗法」——以色彩和明暗的微妙協調，讓輪廓線條變得朦朧的繪圖手法——正如完美的寫實範本一般，給畫面中的人物增添有血有肉的生命感，讓人覺得她仍在呼吸，看向觀者，似乎馬上就要動了一樣。
與其說她美，不如說她令人毛骨悚然。
我們繼續來看〈聖母子與聖安娜〉吧。
蒙娜麗莎如咒語一般的微笑，也同樣浮現在本畫作中的安娜和瑪利亞的嘴邊，然而兩人的視線並沒有朝向觀者的方向， 因此可以說減輕了「 恐怖感」 。就算如此，夏目漱石筆下的那位妻子可能也會說：「成熟的女性是不會採取這種坐姿的，真是奇怪啊！」
實際上，這兩位女性的坐姿確實非常奇怪。
安娜是聖母瑪利亞的親生母親（因此才被提升為聖人），也就是說這裡有外祖母、母親、兒子三代，背景是有著險峻的石山，三人光腳坐在滿地碎石的戶外。
外祖母坐在石頭上，而母親竟然坐在外祖母身上！
已經有了孩子的成年女性，卻穩穩地坐在年老母親（雖然畫中看起來很年輕）的腿上，還想把自己的孩子抱起來，因此完全是一個大龜背著小龜，小龜背著小小龜的情景。無論在美術書籍上如何被解釋為「絕佳的三角形構圖」，但一般人看見都會忍不住笑出來吧。這種構圖雖然並不是文藝復興之後才有的， 但確實格外少見，尤其是在這幅作品的畫風真實得可以稱為「寫實的巔峰」的情況下，不尋常感也更加強烈。
在達文西現存的大量的手稿中，曾經寫過這麼一句話——「畫面中人物的動作必須可以足夠表現出其心理。」也就是說，安娜和瑪利亞乍看奇特的動作不可能沒有意義。
我們從右邊來看吧。幼小的耶穌抓著羔羊的耳朵，想騎到牠的背上。當然這是為了獻祭的活祭品「羔羊」，暗示著耶穌未來的受難。臉頰還胖嘟嘟的幼兒耶穌玩耍受到妨礙，不滿地回過頭，瑪利亞則恐怕已經預見了未來要發生的事，出於母愛而想盡量把耶穌從羔羊身邊拉走。
瑪利亞的紅衣以及藍斗篷，是聖母必須穿在身上的顏色（參見《膽小別看畫》中的〈天使報喜〉）。她的動作如同舞蹈一般曼妙，但是姿勢相當勉強，腰部折成「く」字形，左腿快要碰到胸部，為了抱起耶穌而盡全力伸長手臂。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。