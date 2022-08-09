台灣工資與物價迷思（二）：為什麼年輕世代的台灣人，會感覺比他們的長輩更窮？

在本文的第一部分中，我們看到在比較已發展國家時，在基本工資更高且更足以滿足本國生活成本的較富裕國家中，他們的工資成長速度較慢，因為對工資快速成長的需求較少。他們的消費者物價成長也較慢，也隨著生產者物價的增加（或生產者製造消費品和服務的成本）而更加緊密地成長。

在東歐和韓國等新興經濟體較不富裕的已發展國家中，基本工資仍遠遠不足以支付生活成本，因此他們的基本工資成長得更快，以趕上生活成本 ，相應地，他們的消費者物價也往往比生產者物價的成長要高得多。

但是，雖然台灣是較不富裕的已發展國家之一，但其基本工資的成長速度是其中最緩慢的，儘管工資成長緩慢，但與生產者物價相比，其消費者物價仍是成長最快的國家之一。在本文中，我們將進一步研究台灣的消費者和生產者物價，以了解台灣與其他國家的趨勢有何不同。

較不富裕的已發展國家，購買力和利潤率成長較高

如前所述，在最富裕的已發展國家中，其基本工資相對於消費者物價的成長往往最為緩慢，而在最不富裕的已發展國家中，其基本工資成長最快。在下圖中，我們可以看到，自1980年以來，這確實是已發展國家之間的趨勢。

作者製作提供 數據來源：其他國家——GDP、消費者物價指數、基本工資

台灣——GDP、消費者物價指數、基本工資

1980年，台灣是已發展國家中人均GDP最低的國家之一，其基本工資的成長速度也遠快於消費者物價，至少在1997年經濟危機之前是這樣。基本工資成長速度與消費者物價成長速度之間的差距通常被視為購買力成長的替代指標。換言之，台灣的購買力在當時的已發展國家中是成長最快的之一（見下圖紅點）。

這就是為什麼老一輩台灣人往往感覺更富有，因為他們的購買力成長更快。

如前所述，在較不富裕的已發展國家中，其較高的工資成長意味著消費者物價也往往相對於生產者物價成長更快，如下圖所示。

作者製作提供 數據來源：其他國家——GDP、生產者物價指數、基本工資

台灣——GDP、生產者物價指數、基本工資

消費者和生產者物價成長之間的差距通常被視為利潤率的替代指標。因此，我們再次看到，自1980年以來，台灣也是其利潤率成長最快的國家之一，因為消費者物價相對於生產者物價的成長速度是最快的之一。

在1997年經濟危機之前，台灣利潤的快速成長，很大程度上是由於基本工資的高成長，增加了消費需求和家庭消費支出，進而提高了利潤。

然而，當台灣在危機後決定壓低工資時，情況發生了變化。

事實上，在1997年經濟危機之前，台灣的經濟成長與其他已發展國家一樣正常。

在下面的圖表中，您可以看到1988年至1997年間，台灣和韓國是最不富裕的國家之一，工資最低，因此，它們的基本工資以及購買力也是成長最快的國家，為了努力趕上生活成本。台灣是圖表中的紅線。

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購買力的快速成長也帶動了消費需求和家庭消費支出的快速擴張，導致台灣和韓國的企業因此也成為利潤率成長最快的國家之一，如下圖所示。

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在北歐國家（瑞典、丹麥、挪威和芬蘭）和比荷盧經濟聯盟國家（盧森堡、荷蘭和比利時）等最富有的已發展國家中，它們的工資（和購買力）成長速度較慢，他們的利潤率也是如此。但是，請注意，就實際利潤而言，較富裕國家的人均GDP較高，因此往往具有較高的絕對利潤。

然而，1997年經濟危機後，台灣決定壓制基本工資，導致台灣走上了與其他已發展國家不同的道路。

在東歐、韓國等新興經濟體等較不富裕的已發展國家中，1997年之後，它們仍然遵循著典型的趨勢，基本工資快速成長，這導致它們的購買力也成長最快，如下圖所示。

台灣應該是這組國家之一，但在危機之後，台灣停止提高基本工資大約十年，導致其購買力成長在已發展國家中其中最慢（上圖紅線）。這也是為什麼在世紀之交開始工作的年輕台灣人，感覺比年長的台灣人更窮，覺得他們沒有從台灣的發展中受益。

當其他新興經濟體提高工資以使其經濟迎頭趕上時，台灣反而壓制工資，導致其經濟停滯不前。

既然工資沒有成長，消費者物價為什麼沒有放緩？

鑑於台灣的工資幾乎沒有成長，人們可能會認為消費者物價也會放緩。

然而，恰恰相反，台灣的消費物價在1997年後持續成長，導致台灣在危機後的最初五年中仍然是利潤率最高的國家之一。直到2001年後幾年全球生產者物價開始上漲，台灣的利潤率才開始下降——但這種現像在其他幾個國家也有。

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儘管如此，當全球生產者物價從 2010 年代初開始下降時，較低的生產者物價讓台灣的利潤率再次開始大幅增加。事實上，台灣的利潤率上升得如此之快，在已發展國家中成長其中最快。

正常的情況下，台灣的工資也該要跟著成長，然而，台灣的基本工資和購買力反而成長相對緩慢。

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由於台灣的利潤率成長如此之快，因此自1997年以來，台灣的利潤占GDP比重也成為已發展國家中成長最快的國家之一，這也就不足為奇了。

作者製作提供 數據來源：其他國家營業盈餘總額與GDP；台灣營業盈餘總額與GDP

當我們將利潤份額與2011年至2021年的利潤率成長進行比較時，我們發現利潤率較高的已發展國家，也往往擁有較高的利潤份額。台灣是利潤率和利潤份額最高的國家之一。

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然而，利潤率高本身並不是一個有意義的指標，因為一般來說，利潤率最高的已發展國家是人均GDP較低的國家，因此其實際利潤較低。高利潤率實際上表明一個國家較不富裕。

因此，我們需要從其他數據的角度來看待台灣的高利潤率。

當我們比較利潤率相對於購買力的成長速度時（或「利潤率成長與購買力成長的比率」），我們還發現台灣的比率是最高的，因為自1997年以來，由於購買力的成長相對緩慢，其利潤率相對於購買力的成長速度最快。