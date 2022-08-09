台灣工資與物價迷思（二）：為什麼年輕世代的台灣人，會感覺比他們的長輩更窮？
我們想讓你知道的是
為什麼老一輩台灣人往往感覺更富有？因為他們的購買力成長更快。為什麼在世紀之交開始工作的年輕台灣人，感覺比年長的台灣人更窮？因為現在的薪水與物價結構，他們沒有辦法從台灣的經濟發展中受益。
在本文的第一部分中，我們看到在比較已發展國家時，在基本工資更高且更足以滿足本國生活成本的較富裕國家中，他們的工資成長速度較慢，因為對工資快速成長的需求較少。他們的消費者物價成長也較慢，也隨著生產者物價的增加（或生產者製造消費品和服務的成本）而更加緊密地成長。
在東歐和韓國等新興經濟體較不富裕的已發展國家中，基本工資仍遠遠不足以支付生活成本，因此他們的基本工資成長得更快，以趕上生活成本 ，相應地，他們的消費者物價也往往比生產者物價的成長要高得多。
但是，雖然台灣是較不富裕的已發展國家之一，但其基本工資的成長速度是其中最緩慢的，儘管工資成長緩慢，但與生產者物價相比，其消費者物價仍是成長最快的國家之一。在本文中，我們將進一步研究台灣的消費者和生產者物價，以了解台灣與其他國家的趨勢有何不同。
較不富裕的已發展國家，購買力和利潤率成長較高
如前所述，在最富裕的已發展國家中，其基本工資相對於消費者物價的成長往往最為緩慢，而在最不富裕的已發展國家中，其基本工資成長最快。在下圖中，我們可以看到，自1980年以來，這確實是已發展國家之間的趨勢。
1980年，台灣是已發展國家中人均GDP最低的國家之一，其基本工資的成長速度也遠快於消費者物價，至少在1997年經濟危機之前是這樣。基本工資成長速度與消費者物價成長速度之間的差距通常被視為購買力成長的替代指標。換言之，台灣的購買力在當時的已發展國家中是成長最快的之一（見下圖紅點）。
這就是為什麼老一輩台灣人往往感覺更富有，因為他們的購買力成長更快。
如前所述，在較不富裕的已發展國家中，其較高的工資成長意味著消費者物價也往往相對於生產者物價成長更快，如下圖所示。
消費者和生產者物價成長之間的差距通常被視為利潤率的替代指標。因此，我們再次看到，自1980年以來，台灣也是其利潤率成長最快的國家之一，因為消費者物價相對於生產者物價的成長速度是最快的之一。
在1997年經濟危機之前，台灣利潤的快速成長，很大程度上是由於基本工資的高成長，增加了消費需求和家庭消費支出，進而提高了利潤。
然而，當台灣在危機後決定壓低工資時，情況發生了變化。
事實上，在1997年經濟危機之前，台灣的經濟成長與其他已發展國家一樣正常。
在下面的圖表中，您可以看到1988年至1997年間，台灣和韓國是最不富裕的國家之一，工資最低，因此，它們的基本工資以及購買力也是成長最快的國家，為了努力趕上生活成本。台灣是圖表中的紅線。
購買力的快速成長也帶動了消費需求和家庭消費支出的快速擴張，導致台灣和韓國的企業因此也成為利潤率成長最快的國家之一，如下圖所示。
在北歐國家（瑞典、丹麥、挪威和芬蘭）和比荷盧經濟聯盟國家（盧森堡、荷蘭和比利時）等最富有的已發展國家中，它們的工資（和購買力）成長速度較慢，他們的利潤率也是如此。但是，請注意，就實際利潤而言，較富裕國家的人均GDP較高，因此往往具有較高的絕對利潤。
然而，1997年經濟危機後，台灣決定壓制基本工資，導致台灣走上了與其他已發展國家不同的道路。
在東歐、韓國等新興經濟體等較不富裕的已發展國家中，1997年之後，它們仍然遵循著典型的趨勢，基本工資快速成長，這導致它們的購買力也成長最快，如下圖所示。
台灣應該是這組國家之一，但在危機之後，台灣停止提高基本工資大約十年，導致其購買力成長在已發展國家中其中最慢（上圖紅線）。這也是為什麼在世紀之交開始工作的年輕台灣人，感覺比年長的台灣人更窮，覺得他們沒有從台灣的發展中受益。
當其他新興經濟體提高工資以使其經濟迎頭趕上時，台灣反而壓制工資，導致其經濟停滯不前。
既然工資沒有成長，消費者物價為什麼沒有放緩？
鑑於台灣的工資幾乎沒有成長，人們可能會認為消費者物價也會放緩。
然而，恰恰相反，台灣的消費物價在1997年後持續成長，導致台灣在危機後的最初五年中仍然是利潤率最高的國家之一。直到2001年後幾年全球生產者物價開始上漲，台灣的利潤率才開始下降——但這種現像在其他幾個國家也有。
儘管如此，當全球生產者物價從 2010 年代初開始下降時，較低的生產者物價讓台灣的利潤率再次開始大幅增加。事實上，台灣的利潤率上升得如此之快，在已發展國家中成長其中最快。
正常的情況下，台灣的工資也該要跟著成長，然而，台灣的基本工資和購買力反而成長相對緩慢。
由於台灣的利潤率成長如此之快，因此自1997年以來，台灣的利潤占GDP比重也成為已發展國家中成長最快的國家之一，這也就不足為奇了。
當我們將利潤份額與2011年至2021年的利潤率成長進行比較時，我們發現利潤率較高的已發展國家，也往往擁有較高的利潤份額。台灣是利潤率和利潤份額最高的國家之一。
然而，利潤率高本身並不是一個有意義的指標，因為一般來說，利潤率最高的已發展國家是人均GDP較低的國家，因此其實際利潤較低。高利潤率實際上表明一個國家較不富裕。
因此，我們需要從其他數據的角度來看待台灣的高利潤率。
當我們比較利潤率相對於購買力的成長速度時（或「利潤率成長與購買力成長的比率」），我們還發現台灣的比率是最高的，因為自1997年以來，由於購買力的成長相對緩慢，其利潤率相對於購買力的成長速度最快。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。