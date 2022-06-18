《法國史》：走過英法百年戰爭，法蘭西民族國家是如何形成的？

文：劉金源

一、百年戰爭的爆發

到1328年，加佩王朝因為男嗣斷絕而告終結。此時，來自瓦洛亞（Valois）家族的腓力六世（Philippe VI，1328～1350年）繼承王位，並由此開創了瓦洛亞王朝（1328～1589年）。

然而，作為腓力四世的外孫，此時的英王愛德華三世（Edward III）也提出繼承法國王位的要求，但遭到法國三級會議的拒絕。這樣，一場以法國王位繼承問題為導火線的英法百年戰爭爆發了。

不過，除了王位繼承糾紛以外，這場戰爭還有著其他更為深刻的原因。首先就是英法兩國的領土糾紛。英國諾曼王朝和安茹王朝的開國之君，都是來自法國的封建領主，在法國大陸擁有大片領地。

英國王室希望在法國攫取更多的領地，甚至想兼併法國。在王權日趨增強之際的法國君主，也千方百計地收回英國王室在法國的領地，以加速國家的統一進程。致使兩國關係惡化的另一因素是法蘭德斯問題。

法蘭德斯是當時歐洲經濟最富庶的地區之一，尤其以毛紡織業而著稱。該地與英國的經濟往來密切，市民在政治上傾向於英國，英王有意向此擴張勢力。但作為法國國王的附庸，法蘭德斯伯爵要聽命於法王的號令，從經濟上拼命搜刮市民，而引發了市民起義。

法王和伯爵聯合鎮壓起義之後，法蘭德斯被置於法王的直接統治之下。為了報復，英王宣布終止對法蘭德斯的羊毛出口；而法王針鋒相對，宣布沒收英王在法國的領地。以上諸多因素交織在一起，終於導致了這場曠日持久戰爭的爆發。

1337年11月，英、法兩國正式宣戰。在戰爭之初，雖然英王是勞師遠征，且軍事力量弱於法國，不過，由於英國海軍占據優勢地位，再加上法國內部封建領主之間內訌不斷，戰局向著有利於英國的方向發展。

1340年，英國海軍以少勝多，擊敗了法國艦隊主力，一舉控制了英吉利海峽。在1346年的克勒西（Crécy）戰役中，英軍大敗素稱「法蘭西之驕傲和花朵」的法國騎士團，隨後又趁勝占領了法國重鎮加萊（Calais），獲得了一個優良的貿易港口和軍事據點。

此時，黑死病傳入歐洲使交戰雙方元氣大傷，無力再戰，兩國息兵罷戰八年左右。1355年戰火又重新燃起。在次年的普瓦提埃決戰中，法軍全軍覆沒，法王約翰二世（John II，1350～1364年）及其幼子腓力以及諸多伯爵、騎士淪為階下囚，年僅十九歲的法國王太子查理臨危受命，擔任監國攝政，領導法國民眾繼續作戰。

二、巴黎起義與扎克雷起義

戰場上的失敗加劇了法國國內的社會矛盾，為擺脫困境，1356年王太子查理召開了三級會議。意氣消沉的貴族推舉代表不多，結果城市市民代表占據半數以上。市民們提出由三級會議推選二十八名代表與太子共掌國政，當即遭到太子的拒絕，巴黎於是騷動起來。

迫於壓力，在翌年召開的三級會議上，查理根據三級會議通過的決議，頒布了限制王權的〈三月大敕令〉，但不久反悔，並一再拖延實施。這樣，在1358年2月，由巴黎商會會長艾田・馬賽（Etienne Marcel）領導的市民武裝起義爆發，查理以及部分王公貴族倉惶逃出巴黎。

巴黎起義爆發後，全國各地很快騷動起來。戰火的蔓延與黑死病的猖獗，進一步惡化了法國農民的生存狀況。當年5月，在北部博韋（Beauvais）地區，由吉約姆・卡爾（Guillaume Cale）領導的農民起義——扎克雷（原文為Jacquerie，意為「鄉巴佬」）起義爆發。

數千名義軍攻打城堡、燒毀莊園、殺死領主，並燒掉登記封建義務的簿冊。驚慌失措的封建領主們被迫停止內訌，採取卑鄙的誘捕手段，殺害了吉約姆・卡爾。群龍無首的起義軍陷入內部混亂，隨後被封建領主勢力各個擊破。

起義最終被鎮壓下去，犧牲的農民不下兩萬人。趁著鎮壓農民起義的餘威，封建領主們又開始集中全力圍攻巴黎。7月底8月初，由於寡不敵眾，巴黎失守，艾田・馬賽被殺，市民起義因而被鎮壓下去。

三、聖女貞德與戰爭的結束

1364年被俘法王約翰二世病逝以後，太子查理繼位，稱查理五世（Charles V，1364～1380年）。查理五世隨即進行了一系列改革，整頓經濟秩序，加強軍事力量。受到起義衝擊的封建領主們也開始聚集在他的周圍，在舉國一致的英勇奮戰下，法國的大部分領土被收復。

然而，到十五世紀初，由於君主的軟弱無能，國內封建主之間內訌又起，以勃艮第公爵為首的勃艮第派與以奧爾良公爵為首的阿曼雅克（Armangnac）派（奧爾良公爵的岳父為阿曼雅克公爵，故稱），為爭奪王權而展開了長期的爭奪。

英國伺機加強攻勢，一舉占領了法國北部，拿下了巴黎，踐踏了法國的半壁河山，並圍攻南部重鎮奧爾良，企圖吞併全法國。在此民族危亡之際，法蘭西民族英雄「聖女貞德（Jeanne d'Arc）」開始登上了歷史舞臺。她以自己的壯舉激起了法國人民的愛國熱情和鬥志，不僅使奧爾良轉危為安，而且扭轉了整個戰局。

1429年，當奧爾良危在旦夕之際，年僅十七歲的貞德主動請纓，率領一支數千人的軍隊直奔奧爾良。貞德的到來使得城中軍民士氣大振。經過幾天血戰，被圍困了二百零九天的奧爾良終於在5月8日脫困。趁勝追擊的法軍隨後連克數城，並解放了蘭斯。